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Felipe Cantuarias lamenta la debacle de Sporting Cristal en Liga 1: “Era el club más influyente y más importante, hoy no existe”

El expresidente de la institución del Rímac ha responsabilizado a INNOVA por la catástrofe de la institución y acusó directamente a dos integrantes. “Joel Raffo y ‘Chalaquita’ Gonzales han venido a destruir el club”, aseveró

Felipe Cantuarias, contrariado por el colapso de Sporting Cristal en el 2026. - Crédito: Difusión
Felipe Cantuarias, contrariado por el colapso de Sporting Cristal en el 2026. - Crédito: Difusión
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El alarmante derrape de Sporting Cristal en lo que va de la temporada ha frustrado sobremanera a cada uno de sus simpatizantes como también a antiguos directivos que supieron amar a la institución como Felipe Cantuarias, quien no sale de su asombro por la manera en cómo el equipo del Rímac se hunde cada vez más.

En una entrevista concedida a ‘Full Deporte’ se mostró contrariado por la crisis institucional y desencajado por la ausencia de liderazgo en los despachos de La Florida. Bajo su lectura, la configuración ‘celeste’ que alguna vez dominó a sus anchas el fútbol peruano ha dejado de existir.

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Sporting Cristal ofreció un partido indigno en el Callao y cayó a manos de Sporting Cristal después de casi 19 años. - Crédito: ESPN Perú
Sporting Cristal ofreció un partido indigno en el Callao y cayó a manos de Sporting Cristal después de casi 19 años. - Crédito: ESPN Perú

“Hoy el Sporting Cristal no existe, a nivel de inteligencia, en el sistema de fútbol peruano. Sporting Cristal era el club más influyente y más importante. Hoy no existe”, externó Cantuarias.

Está de acuerdo el otrora dirigente de Cristal que el desastre que se vive en el Rímac es atribuido a Joel Raffo y su laxa autoridad: “Hoy desapareció el liderazgo que por décadas tuvo Sporting Cristal y que se le dejó a Innova. A nivel institucional, la institución está partida”.

El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

Cantuarias ha considerado, además, que el deslucido presente del club pasa por los graves problemas originados a partir de la llegada de INNOVA; mientras ese aspecto no se resuelva, cree que la entidad seguirá a la deriva por tiempo indeterminado.

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Los incompetentes de Joel Raffo y Chalaquita Gonzales y la gente de INNOVA han venido a destruir el club. Esta gente actuó siempre con arrogancia, vino a decir que todo lo anterior estaba mal y que ellos iban a hacer el cambio. El problema es que son tan arrogantes que son incapaces de reconocer su integridad y competencia”, cerró.

El once titular de Sporting Cristal que paró Roberto Mosquera ante Deportivo Garcilaso. - créditos: Sporting Cristal
El once titular de Sporting Cristal que suele perfilar Roberto Mosquera en el 2026. - Crédito: Difusión

En defensa de Roberto Mosquera

Aunque buena parte de los ataques por el delicado momento de Sporting Cristal están dirigidos a Roberto Mosquera, Felipe Cantuarias ha intentado extraerlo de la problemática, argumentando que su buena intención no coincidió en un presente afable.

“Algunos han querido enfilar todas sus baterías contra Julio César Uribe y contra Roberto Mosquera. Yo creo que Roberto Mosquera ha recibido una papa caliente que yo comparo a la situación que yo heredé cuando entré como presidente en diciembre del 2010”, precisó.

El técnico de los 'celestes' tuvo que dejar la sala por "problemas técnicos" - Crédito: L1MAX.

En esa línea, Cantuarias no ha dudado en calificar de “desastre” todo lo que está aconteciendo en el Rímac por las malas decisiones de los propietarios, quienes desde su llegada no han logrado acometer ese cambio sustancial prometido.

“El club está en una crisis sin precedentes y lo vemos a todo nivel. No es solo por el tema del alejamiento de los hinchas y por los resultados deportivos. Es un desastre”, lamentó.

Sporting Cristal clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026: goles y resumen del triunfo 4-1 ante Sport Huancayo. - créditos: Copa de la Liga
Sporting Cristal, a pesar de su crisis, clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026. - Crédito: ITEA

Tampoco Cantuarias encuentra una explicación a la ausencia de jóvenes valores, sello identitario de Cristal: “Ayer era terrible ver que el club no tiene chicos de la cantera, que es una característica del club. El club está totalmente alejado de lo que ha sido su tradición, su estilo, de ser un equipo que va para adelante”.

“Yo he dicho muchas veces que la crisis deportiva de Sporting Cristal es el resultado del desastre institucional. Es imposible tener resultados deportivos cuando hay una crisis en el interior de la organización”, señaló.

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