Elecciones Municipales y Regionales 2026: Guía completa de los comicios del domingo 4 de octubre en Perú

Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el próximo domingo 4 de octubre en todo el país y permitirán definir a las autoridades que gobernarán las regiones, provincias y distritos durante el periodo 2027-2030. La jornada electoral se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., según la información oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Más de 26 millones de ciudadanos forman parte del padrón electoral definitivo aprobado para estos comicios. En total, los peruanos elegirán 13.148 autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, además de regidores.

A diferencia de las Elecciones Generales, en las que se eligen autoridades nacionales, las ERM 2026 definirán a quienes tendrán a su cargo las principales decisiones políticas y administrativas de las regiones y gobiernos locales del país.

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Diferencias entre las elecciones municipales y las regionales

Aunque ambas elecciones se realizan el mismo día y forman parte de un único proceso electoral, las elecciones regionales y las municipales corresponden a niveles de gobierno diferentes.

Las elecciones regionales permiten escoger a las autoridades encargadas de conducir los gobiernos regionales. En esta categoría se encuentran el gobernador regional, el vicegobernador y los consejeros regionales.

El gobernador regional es la máxima autoridad ejecutiva del gobierno regional y tiene entre sus responsabilidades dirigir la gestión regional y ejecutar las políticas y planes de desarrollo correspondientes a su jurisdicción. El consejo regional, por su parte, cumple funciones normativas y de fiscalización.

Los consejeros regionales representan a las distintas circunscripciones electorales dentro de cada departamento y participan en decisiones relacionadas con normas regionales, presupuesto y fiscalización de la gestión del gobernador.

Varias personas aguardan su turno para depositar la cédula de sufragio en las ánforas de la ONPE dentro de un aula escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, las elecciones municipales se desarrollan en dos niveles: provincial y distrital.

En las municipalidades provinciales se eligen alcaldes provinciales y regidores provinciales, mientras que en las municipalidades distritales se eligen alcaldes distritales y regidores distritales.

Los alcaldes son las principales autoridades ejecutivas de sus respectivas municipalidades. Los regidores, por su parte, cumplen funciones normativas y fiscalizadoras y participan en la aprobación de ordenanzas, presupuestos y otras decisiones vinculadas con la administración municipal.

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Una diferencia importante para el elector es que no se trata de una sola elección para un único cargo. La cédula correspondiente a las ERM 2026 contempla las distintas autoridades regionales y municipales que serán sometidas a votación.

Por ello, el ciudadano deberá prestar atención al momento de marcar su voto y verificar previamente quiénes son los candidatos y qué organización política los presenta.

La plataforma oficial de la ONPE señala que las elecciones definirán el futuro de las regiones, provincias y distritos del país y que la jornada se desarrollará el 4 de octubre de 2026.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: guía para identificar a los candidatos de tu distrito| Foto: Gemini IA

Autoridades que se eligen: cuántos alcaldes, regidores, gobernadores y consejeros

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 constituyen uno de los procesos subnacionales más grandes realizados en el país. De acuerdo con información difundida por la ONPE y la Agencia Andina, se elegirán 13.148 autoridades.

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El detalle es el siguiente:

25 gobernadores regionales.

25 vicegobernadores regionales.

364 consejeros regionales.

196 alcaldes provinciales.

1.724 regidores provinciales.

1.696 alcaldes distritales.

9.118 regidores distritales.

En total, estas autoridades serán elegidas para ejercer funciones durante el periodo 2027-2030.

La cifra permite dimensionar la magnitud de la jornada: no solamente se decidirá quién ocupará las gobernaciones regionales o las alcaldías de las principales ciudades, sino también quiénes integrarán los concejos municipales y consejos regionales en todo el territorio nacional.

Los regidores cumplen un papel particularmente importante porque forman parte de los órganos colegiados encargados de fiscalizar la gestión de alcaldes y aprobar normas municipales. De manera similar, los consejeros regionales tienen entre sus funciones la fiscalización de la administración regional y la aprobación de decisiones vinculadas con el presupuesto y los planes de desarrollo.

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El número de consejeros regionales no es idéntico en todas las regiones. El JNE establece la cantidad correspondiente a cada circunscripción electoral mediante resolución específica. Para las ERM 2026, la Resolución N.° 0001-2026-JNE determina la distribución de estos cargos y las cuotas electorales correspondientes.

Otro dato relevante es la composición del electorado. El padrón definitivo está conformado por 26.314.724 ciudadanos habilitados para votar. Reniec informó que el padrón fue cerrado el 7 de abril de 2026 y posteriormente remitido al JNE para su aprobación.

Una infografía detalla la elección de 13.148 autoridades subnacionales en Perú para el periodo 2027-2030, con un padrón de más de 26 millones de votantes según datos de ONPE, Reniec y JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de los organismos electorales: ONPE, JNE y RENIEC

Para entender cómo se desarrollan las Elecciones Regionales y Municipales 2026 es necesario diferenciar las funciones de los tres principales organismos que integran el sistema electoral peruano: ONPE, JNE y Reniec.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene a su cargo la organización y ejecución de la jornada electoral. Esto incluye aspectos como la instalación de las mesas de sufragio, distribución del material electoral, capacitación de los miembros de mesa y procesamiento de los resultados.

Para estas elecciones, la ONPE ha establecido que la jornada se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. Además, realizó el sorteo de miembros de mesa el 24 de julio. En total, fueron seleccionados 809.415 ciudadanos para cumplir esta función.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene una función principalmente jurisdiccional y de fiscalización electoral. Entre sus responsabilidades se encuentra resolver controversias relacionadas con las candidaturas, conocer apelaciones, fiscalizar el cumplimiento de las normas electorales y proclamar los resultados oficiales.

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El JNE también aprobó el cronograma electoral de las ERM 2026 y emitió los reglamentos que regulan la inscripción de candidaturas, las hojas de vida, la propaganda electoral, las encuestas y otros aspectos del proceso.

Finalmente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cumple un papel fundamental en la elaboración y actualización del padrón electoral.

El padrón se construye a partir de la información registrada en el DNI. Por ello, los cambios de domicilio realizados después del 7 de abril de 2026 ya no modifican el lugar de votación correspondiente a estas elecciones.

Reniec informó que el padrón definitivo contiene 26.314.724 electores. Además, ha continuado entregando información actualizada a la ONPE después del cierre, como fotografías y determinados datos de ciudadanos que actualizaron su documentación.

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Estos tres organismos cumplen funciones diferentes, pero complementarias: Reniec identifica y conforma el padrón; ONPE organiza y ejecuta la elección; y JNE administra justicia electoral, fiscaliza y proclama los resultados.

Requisitos generales para ser candidato en el proceso electoral

La inscripción de una candidatura para las ERM 2026 está sujeta a una serie de requisitos establecidos en la legislación electoral y en los reglamentos aprobados por el JNE.

Edad:

Uno de los primeros criterios está relacionado con la edad. Para postular al cargo de gobernador o vicegobernador regional se requiere ser mayor de 25 años, mientras que para ser candidato a consejero regional se exige ser mayor de 18 años.

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Domicilio:

En el caso de las candidaturas municipales también existen condiciones vinculadas con el domicilio. Los postulantes deben acreditar, como regla general, dos años de domicilio continuo en la circunscripción por la que postulan, de acuerdo con las normas aplicables a las elecciones municipales. El JNE ha revisado durante este proceso diversos casos en los que candidatos tuvieron que presentar documentación adicional para demostrar ese requisito.

Elecciones primarias:

El proceso también contempla requisitos vinculados con la participación de las organizaciones políticas. Las candidaturas están sujetas a elecciones primarias, aunque la normativa permite que hasta el 30 % del total de candidatos pueda ser designado directamente por las organizaciones políticas, dentro de las condiciones establecidas por la legislación.

Asimismo, las listas deben cumplir con las reglas de paridad y alternancia de género, además de las cuotas electorales establecidas para determinados grupos.

Consejeros regionales:

En el caso de las listas de consejeros regionales, por ejemplo, se establece una participación mínima del 20 % de jóvenes y una cuota de al menos 15 % para representantes de comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos originarios, en las circunscripciones donde corresponde aplicar esta disposición.

Declaración jurada:

Los candidatos también deben presentar su respectiva Declaración Jurada de Hoja de Vida, documento que permite a los ciudadanos conocer información relevante sobre su trayectoria, formación, experiencia y otros datos exigidos por la normativa.

Durante el proceso, los Jurados Electorales Especiales revisan las solicitudes de inscripción y pueden formular observaciones o declarar improcedentes aquellas candidaturas que no cumplan con las condiciones establecidas. Las decisiones pueden ser apeladas ante el JNE en los casos previstos por la legislación.

Por ello, para el elector resulta importante consultar las candidaturas oficiales y no basarse únicamente en información difundida en redes sociales o propaganda de campaña.

Cronograma electoral oficial y fechas clave de votación

El proceso electoral de las ERM 2026 comenzó mucho antes de la jornada del 4 de octubre. El JNE aprobó el cronograma mediante la Resolución N.° 0632-2025-JNE y posteriormente lo actualizó mediante la Resolución N.° 0003-2026-JNE.

Entre las fechas más importantes del proceso se encuentran:

7 de enero de 2026: venció el plazo relacionado con la convocatoria y determinados requisitos de inscripción de las organizaciones políticas, además del plazo establecido para la afiliación de ciudadanos que buscaban participar como candidatos bajo las condiciones previstas por la normativa.

7 de abril: se cerró el padrón electoral. Desde esa fecha, los cambios posteriores de domicilio ya no modifican el local de votación correspondiente a las ERM 2026.

17 al 24 de mayo: se desarrollaron las elecciones primarias de las organizaciones políticas que participaron en el proceso.

19 de junio: venció, luego de una ampliación excepcional, el plazo para culminar la presentación de las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. El plazo original era el 16 de junio, pero el JNE concedió excepcionalmente 72 horas adicionales debido a problemas de intermitencia registrados en el sistema Declara+.

24 de julio: la ONPE realizó el sorteo de miembros de mesa, con 809.415 ciudadanos seleccionados a nivel nacional.

5 de agosto: venció el plazo para el retiro o renuncia de listas de candidatos.

19 de agosto: se realizó el sorteo de ubicación de las candidaturas o símbolos de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio.

20 de agosto: comenzó la publicación definitiva de la relación de miembros de mesa.

5 de septiembre al 3 de octubre: se desarrolla la etapa de capacitación de los actores electorales.

20 de septiembre: se realizará la primera jornada de capacitación para miembros de mesa.

27 de septiembre: tendrá lugar la segunda jornada de capacitación y el simulacro del sistema de cómputo electoral.

3 de octubre: vence el plazo para determinadas exclusiones de candidatos por situación jurídica, de acuerdo con el cronograma informado por el JNE.

4 de octubre: se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Para los ciudadanos, uno de los pasos más importantes antes de acudir a votar será verificar el local de votación, número de mesa y demás información electoral asignada por la ONPE. La consulta ya se encuentra disponible y puede realizarse con el DNI.

Las ERM 2026 definirán a las autoridades regionales y municipales que estarán al frente de las decisiones que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos durante los próximos cuatro años. Seguridad ciudadana, transporte, infraestructura, limpieza pública, desarrollo urbano, servicios municipales, inversión regional y ejecución de obras son algunos de los ámbitos que estarán vinculados con las autoridades que resulten elegidas.

Por ello, además de conocer dónde votar y si se fue seleccionado como miembro de mesa, una de las principales recomendaciones de los organismos electorales es informarse sobre las candidaturas, revisar sus hojas de vida y conocer sus propuestas antes de emitir el voto. La plataforma Voto Informado del JNE permite consultar información oficial sobre los candidatos y organizaciones políticas que participan en el proceso.

El 4 de octubre, los ciudadanos no solo elegirán alcaldes y gobernadores: también definirán quiénes integrarán los órganos encargados de tomar decisiones, aprobar presupuestos y fiscalizar la gestión pública en sus regiones, provincias y distritos durante el periodo 2027-2030.