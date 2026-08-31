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La advertencia de Lisandro Alzugaray para ser titular en Universitario: “Hay que jugarse la vida para estar entre los convocados”

El atacante argentino habló tras la victoria de Universitario ante UTC en Cajamarca y destacó la feroz competencia interna que obliga a cada jugador a demostrar en los entrenamientos

Después de entrar en el segundo tiempo en Cajamarca, el delantero sostuvo que la convocatoria se pelea en cada choque de entrenamiento, con intensidad y competencia interna, y que estar preparado marca la diferencia (L1 MAX)
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Lisandro Alzugaray volvió a tener minutos con la camiseta de Universitario de Deportes en la victoria ante UTC en Cajamarca y, al término del partido, se detuvo a reflexionar sobre su rol dentro de un plantel amplio y exigente.

El atacante argentino subrayó que la disputa por un lugar en la convocatoria se define mucho antes del pitazo inicial: se define en la semana, en cada práctica, en cada choque con un compañero.

Con ese mensaje, Alzugaray dejó en claro que la cultura de trabajo del equipo dirigido por Héctor Cúper no admite relajos ni lugares asegurados.

La filosofía del banco: estar listo cuando el técnico llama

Lisandro Alzugaray – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 31 agosto
Lisandro Alzugaray asumió con naturalidad su rol en Universitario y destacó que un plantel amplio exige estar preparado. El argentino aseguró que cada oportunidad debe aprovecharse cuando Cúper la brinda. (L1 MAX)

El delantero ingresó en el segundo tiempo y aportó profundidad al ataque crema, llegando incluso a rozar el gol. Más allá del resultado individual, Alzugaray destacó la mentalidad que, según él, debe tener todo futbolista que no arranca de titular. “Son decisiones del entrenador y lo que más respeto. A veces toca, a veces no. Tenemos un plantel amplio en el que todo está muy bien. Lo importante es siempre estar preparado, siempre estar listo para cuando el cuerpo técnico lo necesite y, bueno, poder entrar y servir para el equipo”, declaró el argentino en diálogo con L1 Max.

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Esa disposición, lejos de sonar a resignación, refleja una convicción colectiva que el propio Alzugaray describió como el motor del grupo. En Universitario, sostuvo, nadie tiene el puesto garantizado y esa presión constante eleva el nivel de cada sesión de entrenamiento.

Entrenamientos “picantes”: la competencia que forja al equipo

Lisandro Alzugaray – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 31 agosto
Los entrenamientos de Universitario tienen un ingrediente especial: la competencia. Lisandro Alzugaray calificó las prácticas de “picantes” y aseguró que cada jugador debe exigirse al máximo para ser convocado.(Universitario de Deportes)

La palabra que eligió Alzugaray para describir las prácticas del plantel merece atención: “picantes”. No se trata de un adjetivo decorativo, sino de una descripción precisa de la dinámica que vive el grupo día a día. “Se ve en la semana, los entrenamientos, que son muy intensos, son muy picantes, hay mucha competencia, hay muchos jugadores en muchos puestos y, bueno, hay que jugarse la vida en la semana para poder estar entre los convocados”, afirmó el delantero.

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Esa intensidad interna, lejos de generar fracturas, parece funcionar como un mecanismo de cohesión. Cuando todos pelean por lo mismo con las mismas reglas, el estándar del conjunto sube. El triunfo ante UTC en condición de visitante —tres puntos que Universitario necesitaba para sostener sus aspiraciones en el Torneo Clausura— fue, en parte, el resultado visible de ese trabajo invisible que se lleva a cabo entre semana. Alzugaray fue uno de los jugadores que esperó su turno, se mantuvo afilado y respondió cuando Cúper lo requirió.

El atacante lleva en su ADN la cultura del esfuerzo constante. Sabe que en un plantel con opciones en cada línea, la permanencia en las listas de convocados no se negocia con el pasado ni con la jerarquía: se conquista partido a partido, práctica a práctica.

El llamado a la hinchada: ilusión con respaldo

Lisandro Alzugaray – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 31 agosto
Lisandro Alzugaray invitó a los hinchas de Universitario a mantener la ilusión en el tramo decisivo del Clausura. El argentino prometió entrega total y pidió que el respaldo continúe desde las tribunas. (Universitario de Deportes)

Más allá de la dinámica interna, Alzugaray también dirigió un mensaje hacia las tribunas. En una etapa decisiva de la temporada, el argentino pidió a los seguidores de Universitario que sostengan el aliento y que confíen en un plantel que, aseguró, encara cada compromiso con la misma urgencia que una definición. “Sin duda que se ilusione, porque nosotros vamos a dejar todo en cada partido. Estamos jugando cada partido como finales y, bueno, creo que ese es el camino y nada, ojalá que la gente siga acompañando como lo hace”, cerró.

El vínculo entre el equipo y su afición aparece, en esas palabras, como un elemento que el propio grupo valora y cuida. No es un gesto protocolar de vestuario: es una apelación directa a construir juntos lo que resta de torneo.

La victoria en Cajamarca mantuvo intactas las chances de Universitario en el Clausura. Alzugaray, con sus minutos, con su actitud y con sus declaraciones, resumió en pocas frases lo que parece ser el código de conducta del plantel: respetar las decisiones del cuerpo técnico, trabajar al límite en cada práctica y tratar cada partido como si no hubiera otro después.

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