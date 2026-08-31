¿Quiénes son los cinco detenidos por el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo? Esto se sabe de ellos

Policía captura a cinco sospechosos por secuestro de empresario minero y asesinato de cuatro personas en Trujillo. X: Jesús varde

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La Policía Nacional del Perú informó sobre la captura de cinco personas vinculadas, según la investigación policial, al secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y al asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo. Los intervenidos fueron presentados durante una conferencia de prensa, donde también se expusieron sus antecedentes y el presunto papel que cada uno habría cumplido en el ataque.

Durante las diligencias, la Policía identificó a cuatro de los intervenidos con los alias de “Ñato”, “Juliacho”, “Bolacho” y “Polo”. A ellos se sumó José Miguel Cherrepe Dávila, quien fue capturado este lunes 31 de agosto en Chepén, luego de acciones reservadas vinculadas al uso de tecnología, según lo informado durante la conferencia.

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La Policía atribuyó a los detenidos diferentes funciones dentro del ataque. Entre los elementos expuestos figuran registros de intervenciones anteriores por delitos contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, receptación y extorsión. Estos antecedentes forman parte de las diligencias y deberán ser evaluados dentro del proceso de investigación.

¿Quiénes son los detenidos por el secuestro?

Erank Junior Quezada Cruz (“Ñato”), Julio Zavaleta Quezada (“Juliacho”), César Iván García Rivera (“Bolacho”), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (“Polo”) y José Miguel Cherrepe Dávila. Captura de video

Erank Junior Quezada Cruz, de 23 años, alias “Ñato”, figura entre los primeros intervenidos. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, registra una denuncia por lesiones y otros antecedentes de intervenciones policiales. Durante la conferencia, se señaló que esta persona habría proporcionado una versión sobre la forma en que fue reclutado para participar en el hecho.

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La Policía también mencionó a Julio Zavaleta Quezada, de 19 años, alias “Juliacho”. Según los registros expuestos, en 2024, cuando todavía era menor de edad, fue intervenido por presunta tenencia ilegal de armas de fuego. Además, el 14 de octubre de ese mismo año fue capturado por una requisitoria procedente de Chimbote y trasladado a Lima.

Otro de los detenidos es César Iván García Rivera, de 20 años, alias “Bolacho”. La Policía le atribuye la conducción de la camioneta utilizada por los sujetos que llegaron al lugar del ataque. Entre sus antecedentes figuran una intervención por presunta receptación de vehículo y otra por presunta tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

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Ángel Fabricio Bocanegra Linares, de 19 años, alias “Polo”, también fue presentado por la Policía. Según la información expuesta en la conferencia, habría ocupado la parte posterior derecha de la camioneta utilizada durante el ataque. Sus registros incluyen intervenciones por presunta receptación, hurto y una denuncia por presunta extorsión.

José Miguel Cherrepe fue capturado en Chepén

El quinto intervenido identificado por la Policía es José Miguel Cherrepe Dávila. Su captura ocurrió este lunes a las 14:00 horas en Chepén, luego de diligencias de carácter reservado. Durante la conferencia se indicó que las acciones estuvieron relacionadas con el uso de tecnología para ubicarlo.

Cherrepe Dávila registra una intervención del 26 de marzo de 2023 por delitos contra el patrimonio, robo agravado, receptación y un delito contra la seguridad pública relacionado con armas de fuego. También figura un registro del 24 de abril de 2025 como agraviado por una agresión física, cuando se encontraba en un centro juvenil.

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La Policía precisó que la captura de Cherrepe ocurrió después de que este sujeto lograra ponerse a buen recaudo. Su ubicación en Chepén permitió concretar la intervención dentro de las diligencias vinculadas con el caso.

Investigación continúa tras la liberación del empresario

La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

Jenss Marty Lara Tantaquilla fue ubicado con vida después de permanecer más de 36 horas secuestrado. Reportes difundidos durante la tarde del lunes señalaron que posteriormente fue trasladado hasta su vivienda en Trujillo.

Las circunstancias exactas de su liberación todavía son materia de investigación. La Policía continúa con las diligencias para establecer la participación individual de los detenidos y determinar si existen otras personas involucradas en el cuádruple asesinato y el secuestro.

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La DIVINCRI mantiene entre sus hipótesis la presunta participación de la organización criminal Los Pulpos. La Policía considera que el ataque requirió planificación debido al empleo de varios vehículos y prendas similares a las utilizadas por unidades policiales especializadas.