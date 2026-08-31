Ricardo Gareca se dirige a Mano Menezes, entrenador designado para enmendar el camino de Perú: “Tiene que vivir su propia experiencia”

Ricardo Gareca reconoce la importante carrera labrada por Mano Menezes, actual seleccionador de Perú. - Crédito: FPF

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Ricardo Gareca no deja de sentirse una voz autorizada alrededor de la selección peruana. No es para menos. Durante más de un lustro fue el líder de un plantel al que no solo repotenció, también encarriló hacia una serie de hitos reflejados en una clasificación histórica a la Copa del Mundo 2018 y un memorable subcampeonato de la Copa América 2019.

De ahí que cada juicio de valor que emite es valorado tanto por sus admiradores como detractores. En esta ocasión, el ‘Tigre’ se ha animado a hablar de la nueva administración de Perú a cargo de Mano Menezes. Durante una entrevista con Flashscore se le consultó si deseaba compartirle algún mensaje a quien ha ocupado el sitial que dejó a mediados del 2022.

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Ricardo Gareca entró en la historia de la selección peruana. - Crédito: EFE

De manera tajante, Gareca puso en valor los galones de Menezes, los mismos que lo han llevado a la selección peruana. Por esa cuestión, no se atrevió a compartirle un consejo directo, aunque hizo hincapié en una característica preponderante del futbolista local que no debe ser ignorada por el nuevo técnico.

“¿Qué le digo a Menezes? Que sin lugar a dudas es un técnico que tiene un reconocimiento muy importante, él sabrá qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que en lo que yo me enfoqué en su momento fue en tratar de acentuar la creatividad del jugador peruano”, indicó.

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“Creo que eso es importante porque el jugador peruano tiene esa característica y hacerla respetar es importante, pero el Mano tiene que vivir su propia experiencia”, sumó Ricardo.

Consideró, además, que la selección nacional cuenta con una identidad que fue ratificada en su mandato: “Lo que intentamos nosotros fue respetar la idiosincrasia de cómo le gusta jugar al peruano; no un juego tan vertical, lo que a mi me interesaba era explotar la creatividad del jugador peruano”.

Mano Menezes planea llamar a más futbolistas a la selección peruana de cara a los siguientes cuatro encuentros preparatorios de carácter FIFA. - Crédito: FPF

Menezes, el elegido por unanimidad

Colapsada la selección peruana por un pésimo proceso mundialista, marcado sobre todo por la presencia de tres entrenadores que no dieron la talla, llegó una revolución en la FPF con la llegada de Jean Ferrari a un alto puesto directivo, tan solo por detrás de la presidencia de Agustín Lozano.

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Su primera misión en la cúpula de la Federación Peruana de Fútbol fue explorar a un entrenador de categoría para que asumiera las riendas de la ‘bicolor’ con miras a las Eliminatorias 2030. Después de algunos meses de evaluación, se cerró un acuerdo con Mano Menezes.

El seleccionador de Perú destacó la principal virtud de la 'Culebra'. | VIDEO: Bola-Bola

Su llegada a Perú supuso una enorme sorpresa, porque en principio no era el nombre que ganaba enteros en la FPF, pero su deslumbrante hoja de vida y experiencia pasada como seleccionador de Brasil acabó pesando para que sea el nuevo timonel de un equipo muy venido a menos.

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A Menezes, desde luego, se le ha dejado muy en claro que su asignatura principal será conducir a la selección nacional a la próxima gran cita, pero sobre todo renovar al plantel con nuevos rostros que doten de mayor frescura al elenco patrio.

Mano Menezes, manos a la obra con Perú. - Crédito: Composición Infobae

Consciente de su nueva función, el estratega brasileño ha ido cumpliendo con esos requisitos. De hecho, en sus primeros amistosos FIFA ha incluido jugadores distintos a los de otros procesos al igual que a algunos jóvenes con enorme proyección.

Durante lo que será su primer año como técnico de Perú, Mano Menezes ha registrado solo una victoria —lograda a través de una remontada frente a Haití— y el resto ha sido una igualada y dos caídas.

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