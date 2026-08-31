El Metropolitano realiza recorridos sin pasajeros en la Vía Expresa Grau para habilitar la interconexión

Un autobús del sistema Metropolitano transporta a numerosos pasajeros durante el horario de tránsito en una de las vías de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lima se prepara para una nueva etapa en su sistema de transporte público masivo. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició este lunes las pruebas en vacío del Metropolitano en la Vía Expresa Grau, un procedimiento técnico que marca el primer paso hacia la interconexión física entre el corredor segregado y la Línea 1 del Metro de Lima.

El nuevo tramo, de 2,8 kilómetros, une la Estación Central del Metropolitano con la estación Grau del tren eléctrico. La obra, construida por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), demandó una inversión aproximada de 130 millones de soles.

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Durante esta fase inicial, los buses troncales del sistema circulan sin pasajeros con el objetivo de verificar que los carriles segregados cumplan con los parámetros técnicos y las condiciones de diseño previstas antes de la puesta en marcha comercial. El ejercicio busca anticipar cualquier ajuste necesario antes de que el servicio abra sus puertas al público.

Las pruebas también permiten comprobar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica instalada dentro y fuera de las estaciones. Semáforos, puertas automáticas y sensores deben operar de manera segura y coordinada con el desplazamiento de las unidades, un requisito indispensable para garantizar la integración entre ambos sistemas de transporte.

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Un corredor pensado para reducir tiempos de viaje

La nueva infraestructura beneficiará de forma directa a los usuarios que se trasladan a diario desde distritos del norte de la capital, como Carabayllo y Comas, hacia las avenidas Grau o Aviación. Según explicó la ATU, la conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 permitirá reducir de forma significativa los tiempos de viaje de miles de pasajeros que hoy dependen de trasbordos menos eficientes.

El corredor cuenta con tres estaciones intermedias, denominadas Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, ubicadas a la altura de las avenidas homónimas. A ello se suma una estación de transferencia en el punto donde se encuentra con la estación Grau del Metro, en la avenida Aviación, pensada específicamente para facilitar el cambio entre ambos servicios sin que los usuarios deban salir del sistema.

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Pasajeros del Metropolitano enfrentan hacinamiento y deficiencias en el servicio durante todo el día| Foto: Contracorriente/Andina

Infraestructura vial y semaforización a cargo del municipio

La ejecución de la obra abarcó no solo los carriles exclusivos, sino también nueve intersecciones semaforizadas distribuidas a lo largo del trayecto, además de la construcción de las estaciones. Todo ese componente estuvo bajo responsabilidad de la Municipalidad de Lima, a través de Emape, en un trabajo coordinado con la ATU para garantizar la compatibilidad técnica entre la infraestructura vial y la operación del Metropolitano.

Un detalle particular del diseño es el espacio habilitado en la estación de transferencia para que los buses realicen un giro en “U”. Esta maniobra permitirá que las unidades retornen hacia el corredor segregado en dirección a la Estación Central, sin necesidad de desviarse hacia otras vías de la ciudad.

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Próximo paso, la marcha blanca con pasajeros

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, supervisó el inicio de las pruebas junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. “Estas pruebas con los buses vacíos permitirán la adecuación de nuestros conductores y del equipamiento técnico. Luego, se realizará la marcha blanca con usuarios con el pago respectivo”, señaló Hernández durante la supervisión del tramo.

Esa siguiente etapa, la marcha blanca, implicará la incorporación de pasajeros reales que deberán abonar la tarifa correspondiente mientras el sistema termina de calibrarse en condiciones de operación comercial. Con el avance de esta fase, la ATU proyecta consolidar un nuevo servicio del Metropolitano que recorrerá la Vía Expresa Grau y permitirá, por primera vez, la interconexión directa de dos sistemas clave de transporte público masivo en la capital peruana.

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