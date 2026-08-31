Perú

Diana Sánchez explicó su decisión de alejarse de la conducción de ‘Yo Soy’: “Me han reemplazado”

La conductora explicó en el pódcast de Andrea Llosa que su alejamiento del programa estuvo ligado a su deseo de ser madre y a la enfermedad de su esposo. La actriz Alicia Mercado ocupa su lugar en la conducción

Dos fotografías de Diana Sánchez: una en el estudio del programa Yo Soy y otra sosteniendo una copa de vino durante una entrevista
Diana Sánchez reveló que dejó la conducción de 'Yo Soy' por su deseo de ser madre y por la leucemia de su esposo, Dan Guido.
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La conductora explicó, durante una entrevista en el podcast ‘La Capilla’, que su alejamiento del programa de imitación estuvo ligado a su deseo de ser madre y a la enfermedad de su esposo. La actriz Alicia Mercado ocupa actualmente su lugar en la conducción

Diana Sánchez rompió su silencio sobre las razones que la llevaron a dejar la conducción de ‘Yo Soy’, el programa de imitación que compartía con Franco Cabrera en Latina. La exchica reality abordó el tema en una entrevista con la periodista Andrea Llosa, para el podcast ‘La Capilla’, donde relató el proceso médico que atraviesa junto a su esposo y respondió, sin rodeos, sobre su reemplazo en el espacio televisivo.

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La conductora explicó que su salida respondió a un proyecto personal de largo aliento, vinculado a la salud de su pareja. “Me fui, sí, porque nosotros hemos hecho todo un trabajo, tanto de inversión, tiempo, médico, investigación. Mi esposo tiene leucemia y durante los años que pensábamos que podíamos ser papás fue cuando exactamente apareció su enfermedad”, declaró Sánchez.

Diana Sánchez no se guarda nada y habla sobre su reemplazo en 'Yo Soy'. Además, revela la valiente batalla personal que la obligó a poner en pausa su carrera por el sueño de convertirse en madre. Video: Instagram La Capilla / Andrea Llosa

“Me han reemplazado, chica”: la respuesta que confirmó su salida de ‘Yo Soy’

La conversación tomó un giro cuando Andrea Llosa insistió sobre el verdadero motivo detrás de la salida de Sánchez del programa. La periodista le preguntó directamente: “¿Y por eso están en esto y por eso no te quedaste en ‘Yo Soy’?”. Ante la pregunta, Sánchez respondió con evasivas: “Son unas cositas que te ahí te cuento”.

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Llosa no se detuvo ahí y lanzó una afirmación directa: “Porque te han reemplazado...”. La respuesta de la conductora llegó sin titubeos y confirmó lo que ya se especulaba en el ambiente televisivo. “Me han reemplazado, chica...”, contestó Sánchez.

La periodista aprovechó el momento para destacar el desempeño que había tenido Sánchez como co-conductora del programa de imitación. Ante ese comentario, la exchica reality cerró el tema con una frase que hizo referencia a los resultados de audiencia del formato: “Miremos los números”, expresó.

Actualmente, la actriz Alicia Mercado ocupa el lugar que Sánchez dejó vacante en ‘Yo Soy’, donde continúa compartiendo la conducción con Franco Cabrera. El cambio se produjo mientras Sánchez atravesaba el proceso médico junto a su esposo en Estados Unidos.

Cuatro personas en un escenario con luces, un fondo de estrellas, los logos "Yo Soy" y Latina. Incluye micrófonos, traje blanco, vestido fucsia y top negro
'Yo Soy' volvió a Latina TV el 8 de agosto con una primera noche de concierto en vivo, castings y sorpresas en la televisión peruana.

El tratamiento de su esposo y el intento de embarazo natural

El trasfondo de la decisión de Sánchez está relacionado con la leucemia que padece su esposo, Dan Guido, ciudadano estadounidense con quien mantiene una relación de más de cinco años. Según relató la conductora, la enfermedad apareció justo en los años en que la pareja planeaba convertirse en padres, lo que obligó a postergar ese proyecto durante un periodo prolongado de tratamiento.

Sánchez detalló que, tras años de quimioterapia y controles médicos, recibieron una noticia que reactivó sus planes de formar una familia. “Luego pasaron los años y el doctor nos llamó y nos contó que este medicamento, con la información que han ido viendo en otros pacientes, no afecta tanto en la cuestión de la pareja”, indicó la conductora.

Con esa autorización médica, Sánchez viajó a Estados Unidos, donde reside su esposo, con la intención de buscar un embarazo de manera natural. “Entonces me dieron banderita blanca y Diana se fue corriendo a practicar. La práctica no funcionó. Hemos hecho toda la fecundación y ese proceso lo hice cuando me fui”, relató la conductora, en referencia al tratamiento de reproducción asistida al que finalmente recurrió la pareja.

La conductora de televisión se mostró conmovida al revelar que está llevando tratamiento para poder concebir a su primer bebé junto a su esposo Dan Guido | YouTube

Una historia marcada por la resiliencia frente a la enfermedad

Diana Sánchez se dio a conocer en la televisión peruana por su participación en realities como ‘Combate’, y con el paso de los años se desempeñó también como modelo, mesera, agente inmobiliaria y árbitra de fútbol certificada en Estados Unidos. Su salto a la conducción de ‘Yo Soy’ representó un regreso a las pantallas nacionales tras su etapa radicada en el extranjero.

La decisión de mudarse a Estados Unidos para acompañar a su esposo durante los tratamientos intensivos marcó un antes y un después en su vida personal. Sánchez ha relatado en distintas entrevistas los temores que enfrenta frente al proceso de fertilización, entre ellos la posibilidad de que su cuerpo no responda adecuadamente al embarazo debido al estrés y otros factores físicos asociados a la espera prolongada.

La entrevista completa con Andrea Llosa se transmitirá el martes 1 de setiembre a través del canal de YouTube de la periodista, donde se espera que Sánchez ofrezca más detalles sobre su proceso de fertilización y su etapa actual, tanto en el plano personal como en el profesional.

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