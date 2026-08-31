Magaly Medina cuenta por qué en su matrimonio Alfredo Zambrano paga todos los gastos: “Es un proveedor, mi plata es mi plata”

Magaly Medina desata la polémica al revelar detalles de su matrimonio. La conductora asegura que su esposo es un hombre proveedor y no le permite pagar los gastos del hogar, afirmando: "Mi plata es mi plata". Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Magaly Medina reveló que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, asume por completo los gastos del hogar y no le permite aportar ni la mitad de las cuentas, en una confesión que hizo durante el debate sobre la modalidad 50/50 que se instaló en la farándula peruana tras conocerse los detalles económicos de la relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart. La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ fue tajante al describir el rol de su pareja: “Mi esposo es un proveedor”.

La confesión se dio en medio de una conversación con los panelistas Israel Dreyfus, Alfredo Benavides y Leysi Suárez, invitados al programa para discutir si dividir los gastos en una relación de pareja es una práctica válida o una señal de alerta. Lo que comenzó como un análisis del caso Rivadeneira-Hart terminó con Medina exponiendo, sin filtros, la dinámica financiera de su propio matrimonio.

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“Mi plata es mi plata”: la confesión que sorprendió en pleno debate

Magaly Medina explicó que su forma de entender el manejo del dinero en pareja cambió de manera radical después de casarse con Alfredo Zambrano. Antes, según relató, no le gustaba que otra persona pagara por ella. Esa postura, dijo, pertenece al pasado. “Ahora he aprendido, mi esposo es un proveedor. Él no deja que yo pague los gastos de la casa, ni nada. Mi plata es mi plata para mí, él ni siquiera pregunta en qué me la gasto”, afirmó la conductora.

La frase generó reacciones inmediatas entre los panelistas presentes, quienes recordaron en el mismo programa que Medina tampoco permite que ellos cubran cuentas cuando comparten alguna salida como colegas. La periodista respondió entre risas que había cambiado esa costumbre, aunque aclaró que la dinámica con su esposo funciona en un sentido distinto al de una simple cortesía social.

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Magaly Medina reveló que Alfredo Zambrano asume por completo los gastos del hogar y no le permite aportar a las cuentas.

A partir de esa confesión, Medina construyó un argumento más amplio sobre lo que, para ella, define a un buen proveedor. “Un hombre proveedor no es mezquino. Y si es exitoso, la única persona que tiene es su grupo nuclear, o sea, su mujer, sus hijos. ¿Por qué les va a mezquinar algo?”, cuestionó la conductora.

El debate sobre el 50/50 que encendió la comparación con Korina y Mario

El tema surgió porque Medina y sus invitados analizaban la revelación de que Korina Rivadeneira y Mario Hart dividieron sus gastos al 50 por ciento durante buena parte de su relación, incluso desde las primeras salidas. La conductora fue crítica con esa dinámica y responsabilizó a la propia Rivadeneira por haberla aceptado desde el inicio.

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“Yo creo que el primer error fue de ella. Porque si tú desde la primera cena y vamos cincuenta, cincuenta, aguanta tu coche, papito. Le pago la cuenta entera y nunca más. No vuelvo a salir con él”, sostuvo Medina durante la emisión. Israel Dreyfus intervino para matizar el señalamiento y recordó que, según la propia versión de Hart, fue Rivadeneira quien insistió en aportar su parte desde el principio.

“Él aclaró que ella quiso pagar su parte desde un principio y llegaron a ese acuerdo”, señaló el panelista y agregó que, en ese caso, “nadie le puso una pistola a nadie” y que se trató de una costumbre que ambos adoptaron con el tiempo.

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La conductora de 'Magaly TV La Firme' criticó a Mario Hart que 'malogró todo' lo que había logrado construir con su defensa al recurrir a la burla. Según Medina, el uso de la ironía y el sarcasmo no fue la estrategia adecuada para la seriedad del tema.

Leysi Suárez aportó una perspectiva distinta al calificar la práctica como una señal de alerta temprana. “Es una bandera roja que desde el primer día que sales tienes que pagar el cincuenta, cincuenta. Recuerda que si sales la primera vez, toda tu vida va a ser esto del cincuenta, cincuenta”, advirtió la comediante, y agregó que el caso de Hart resultaba llamativo por tratarse de una persona con ingresos estables gracias a su carrera en el automovilismo.

“Sería vergonzosísimo que una mujer pague”: la postura de Alfredo Benavides

El debate escaló cuando Magaly Medina consultó directamente a los panelistas hombres sobre su propia forma de manejar los gastos en pareja. Alfredo Benavides fue el más enfático al describir su posición: “Yo nunca he permitido ni siquiera que mis amigos hombres paguen una cuenta conmigo. Yo siempre he pagado todas las cuentas de las cosas que yo he conocido”, afirmó el actor, y extendió esa misma norma a sus relaciones sentimentales. “Sería para mí vergonzosísimo que una mujer pague una cuenta conmigo”, sostuvo.

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Medina cuestionó esa postura como propia de etapas más jóvenes de una relación, cuando “todo es maravilloso” y las parejas recién comienzan a conocerse. Según su argumento, esa generosidad inicial suele sostenerse en el enamoramiento y no necesariamente perdura con el paso del tiempo. Leysi Suárez coincidió con esa lectura y comparó la dinámica con la de dos jóvenes universitarios que recién empiezan a salir, donde pagar la mitad de una salida resulta razonable por la falta de ingresos estables.

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La conductora también introdujo un matiz sobre la iniciativa dentro de la pareja. Para ella, la disposición a cubrir los gastos no debería requerir un pedido explícito por parte de la mujer. “Una mujer va a poder querer pagar, pero la mujer siempre espera la iniciativa del hombre. Yo no te puedo decir: termina de pagar los otros cincuenta. Te tiene que nacer”, explicó Medina.

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Israel Dreyfus respondió que, en muchos casos, la comunicación directa resulta necesaria porque nadie puede anticipar las expectativas del otro sin conversarlas. Leysi Suárez cerró ese intercambio con una frase que resumió el consenso alcanzado por el grupo: “A todas las mujeres nos gusta que nos paguen las cosas. No tienes que preguntarle ni decirle ni mandarle un comunicado, nada”.