Ejecutivo omitió enviar acuerdo sobre pedido de facultades: lo remitió tras observación de la Cámara de Diputados

El Ejecutivo omitió inicialmente el acta del Consejo de Ministros que sustentaba el carácter de “muy urgente” del pedido de facultades legislativas

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori omitió adjuntar el acta del Consejo de Ministros que sustentaba el carácter de “muy urgente” de su pedido de delegación de facultades legislativas al Congreso y tuvo que remitir el documento después de que la Cámara de Diputados advirtiera la falta y solicitara su subsanación.

La omisión quedó registrada en un oficio enviado este lunes por el presidente de la cámara baja, Óscar Reto, al presidente del Senado, Miguel Ángel Torres.

En el documento, Reto comunicó que el pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo sería derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento para el trámite correspondiente, pero advirtió que la documentación estaba incompleta.

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“Se advierte que la documentación presentada no adjunta el acta de la sesión del Consejo de Ministros que contiene el acuerdo mediante el cual se aprobó el carácter de ‘muy urgente’ de la referida proposición legislativa”, se lee en el oficio.

La Cámara de Diputados detectó la documentación incompleta y Óscar Reto pidió comunicar la observación al Ejecutivo para que cumpliera con el requisito reglamentario

Agregó que se trata de una exigencia prevista expresamente en el reglamento y pidió comunicar la observación a la administración de Fujimori para que regularice la entrega. Horas después, Torres informó que el Ejecutivo ya había enviado la copia certificada.

“En la fecha, el Poder Ejecutivo ha remitido el Oficio N° 246-2026-PR, en el cual se adjunta la copia certificada del Acta de la Sesión del Consejo de Ministros de fecha 27 de agosto de 2026”, señaló.

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El documento corresponde a la última sesión del Consejo de Ministros, en la que se aprobó solicitar al Parlamento facultades legislativas para emitir normas sobre seguridad ciudadana, modernización del Estado y simplificación administrativa, entre otras materias.

En paralelo, los integrantes de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados acordaron declarar a la comisión en sesión permanente hasta que se apruebe el pedido de delegación de facultades legislativas.