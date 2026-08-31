Perú Deportes

Las figuras más codiciadas que Sport Boys blindará para el centenario: ‘rosados’ quieren levantar el título de Liga 1 2027

El buen momento en el Clausura 2026 le dio a la dirigencia chalaca argumentos concretos para sentarse a negociar antes de que termine la temporada y otros clubes metan la mano en el plantel

Sport Boys – Emilio Saba - Hernán Da Campo - Mathías Llontop - Liga 1 – Perú – deportes – 31 agosto
El club rosado del Callao busca amarrar a dos de sus mejores jugadores y que estuvieron en la órbita de Universitario durante el último mercado de pases, con miras a la temporada de su centenario (Sport Boys)
Guardar

Sport Boys vive uno de sus mejores momentos en el Torneo Clausura 2026 y, desde la dirigencia, ya trabajan en el armado del plantel para la temporada siguiente. El club chalaco apunta a retener a sus piezas más valiosas de cara al año de su centenario, en especial a dos futbolistas que despertaron el interés de Universitario de Deportes durante la última ventana de transferencias.

Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, la dirección deportiva de la ‘Misilera’ ya abrió conversaciones con tres de sus jugadores más destacados para extender sus vínculos.

Los nombres son Mathías Llontop, Emilio Saba y Hernán Da Campo. Los dos últimos habían sido considerados por la ‘U’ como posibles refuerzos, aunque en ninguno de los casos las gestiones llegaron a concretarse.

PUBLICIDAD

Los más buscados del Callao

Sport Boys – Emilio Saba - Hernán Da Campo - Mathías Llontop - Liga 1 – Perú – deportes – 31 agosto
Emilio Saba y Hernán Da Campo fueron seguidos por Universitario, pero permanecieron en Sport Boys. Ahora, el club chalaco busca renovar sus contratos para retenerlos rumbo al centenario. (Sport Boys)

La situación de Emilio Saba fue la que más ruido generó en el mercado. El lateral derecho apareció en la agenda de Universitario como una alternativa para fortalecer el carril derecho del equipo merengue, pero las consultas no avanzaron más allá de un sondeo inicial. Saba continuó en el Callao y hoy es una de las figuras del conjunto rosado en el Clausura.

El caso de Hernán Da Campo siguió un camino parecido. El volante argentino estuvo en carpeta de la ‘U’ para cubrir la zona de contención tras la partida de Jesús Castillo. Las negociaciones tampoco prosperaron y el cuadro crema terminó incorporando a Juan Manuel Requena para ese puesto. Da Campo, en tanto, siguió aportando en Boys y se consolidó como titular indiscutido.

PUBLICIDAD

“Sport Boys ya le ofreció quedarse para el centenario a Mathías Llontop, que termina contrato con Melgar, y a Emilio Saba, ambos con tremendo nivel. También a Nicolás Da Campo”, afirmó Peralta al dar a conocer las gestiones del club.

Cedidos pero con fecha de vencimiento

Sport Boys – Emilio Saba - Hernán Da Campo - Mathías Llontop - Liga 1 – Perú – deportes – 31 agosto
Mathías Llontop y Emilio Saba son prioridades para Sport Boys, pero sus préstamos tienen fecha de vencimiento. La dirigencia chalaca busca asegurar su continuidad antes de que regresen a Melgar. (Sport Boys)

El panorama contractual de dos de los tres jugadores añade urgencia a las negociaciones. Tanto Llontop como Saba se encuentran en el Callao bajo la modalidad de préstamo, y sus respectivos vínculos con Melgar vencen al término de la presente temporada. Eso significa que, sin una acción concreta, ambos laterales regresarían al club arequipeño al cierre del año.

Esa ventana de tiempo acotada es la que empujó a la dirigencia de Boys a moverse con anticipación. El objetivo es cerrar acuerdos antes de que otros clubes puedan acercarse y abrir una disputa por los futbolistas. La ‘Misilera’ no quiere repetir la incertidumbre del mercado anterior, cuando los intereses externos pusieron en duda la continuidad de dos de sus elementos más importantes.

Un plantel para pelear el título en el año del centenario

Sport Boys – Emilio Saba - Hernán Da Campo - Mathías Llontop - Liga 1 – Perú – deportes – 31 agosto
Sport Boys ya piensa en 2027 y pretende llegar a su centenario con un plantel competitivo. La dirigencia busca conservar una base que le permita aspirar al título nacional la próxima temporada. (Sport Boys)

La estrategia de Sport Boys apunta a un horizonte claro: llegar a 2027, año de su centenario, con una base sólida y experimentada. La intención no es solo conservar nombres, sino construir desde la continuidad un grupo capaz de competir por el título nacional en una temporada que tendrá un peso simbólico enorme para la institución.

Retener a Saba, Da Campo y Llontop sería un mensaje hacia adentro y hacia afuera: el club rosado no está dispuesto a desarmarse en el momento en que más necesita cohesión. Los tres jugadores representan distintos perfiles dentro del esquema —dos laterales y un volante de contención—, pero comparten un denominador común: son piezas que el cuerpo técnico considera irremplazables en el sistema de juego actual.

El buen rendimiento del equipo en el Clausura 2026, donde Boys se posicionó como uno de los animadores del torneo y aspirante al título del segundo campeonato, le da a la dirigencia un argumento de peso para las negociaciones. Quedarse en un club que pelea arriba es, en muchos casos, un factor tan determinante como la oferta económica.

Lo que sigue ahora es la respuesta de los futbolistas y sus representantes. Por el momento, la pelota está del lado de los jugadores.

Temas Relacionados

Sport BoysEmilio SabaHernán Da CampoMathías LlontopLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ricardo Gareca se dirige a Mano Menezes, entrenador designado para enmendar el camino de Perú: “Tiene que vivir su propia experiencia”

El ‘Tigre’, que hace no mucho incursionó en una faceta diferente a la de entrenador, ha valorado la hoja de vida del nuevo líder de la ‘bicolor’ al tiempo que espera que durante su gestión apunte a la creatividad del futbolista

Ricardo Gareca se dirige a Mano Menezes, entrenador designado para enmendar el camino de Perú: “Tiene que vivir su propia experiencia”

La advertencia de Lisandro Alzugaray para ser titular en Universitario: “Hay que jugarse la vida para estar entre los convocados”

El atacante argentino habló tras la victoria de Universitario ante UTC en Cajamarca y destacó la feroz competencia interna que obliga a cada jugador a demostrar en los entrenamientos

La advertencia de Lisandro Alzugaray para ser titular en Universitario: “Hay que jugarse la vida para estar entre los convocados”

Horacio Melgarejo apuntó contra Javier Rabanal por festejos tras Cienciano vs Cusco FC: “Tiene que tener un poquito más de cuidado”

El técnico del ‘papá’ cuestionó las acciones del entrenador de los ‘dorados’ luego de la derrota 2-1 en el clásico regional: gestos inapropiados frente a mujeres y frases agresivas en el túnel encendieron la polémica

Horacio Melgarejo apuntó contra Javier Rabanal por festejos tras Cienciano vs Cusco FC: “Tiene que tener un poquito más de cuidado”

Lionel Messi se retiró de la selección argentina: las veces que le anotó goles oficiales a Perú y por qué fue un rival duro en su trayectoria

A través de una extensa misiva escrita a mano, en la que conviven el cariño y amor por su patria, el astro argentino por excelencia dijo adiós a la ‘albiceleste’. A continuación, repasamos sus anotaciones a la ‘bicolor’

Lionel Messi se retiró de la selección argentina: las veces que le anotó goles oficiales a Perú y por qué fue un rival duro en su trayectoria

Ricardo Gareca destaca el presente de Alejandro Hohberg: “Está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor de Cienciano”

Admirado por la nueva versión de ‘Ale’, el antiguo seleccionador de Perú ha puesto en valor las cualidades que le han permitido reverdecer, sobre todo en la Copa Sudamericana. “Lo acomodaron como ‘10′”, sostuvo

Ricardo Gareca destaca el presente de Alejandro Hohberg: “Está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor de Cienciano”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ejecutivo omitió enviar acuerdo sobre pedido de facultades: lo remitió tras observación de la Cámara de Diputados

Ejecutivo omitió enviar acuerdo sobre pedido de facultades: lo remitió tras observación de la Cámara de Diputados

Ricardo Belmont sale en defensa de Keiko Fujimori: “Al mes no se le puede poner la guillotina”

Alcalde de Trujillo exige que Keiko Fujimori viaje a la ciudad y no se “ponga de rodillas” ante el crimen organizado

Diputada Catherine Palomino presenta moción para que ministros respondan por crisis de inseguridad

Atentado en Trujillo acelera la presión de Keiko Fujimori sobre el Congreso para aprobar sus facultades en seguridad

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuenta por qué en su matrimonio Alfredo Zambrano paga todos los gastos: “Es un proveedor, mi plata es mi plata”

Magaly Medina cuenta por qué en su matrimonio Alfredo Zambrano paga todos los gastos: “Es un proveedor, mi plata es mi plata”

Diana Sánchez explicó su decisión de alejarse de la conducción de ‘Yo Soy’: “Me han reemplazado”

Romina Gachoy conmueve con emotivo mensaje a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María por sus 15 años: “Lo mejor que me ha pasado”

‘El Titi’, Gregorio Pernía, llega a Perú con su show “Adicto a sus Catalinas”

¿Quién es Hillary Meza, la joven de Huacho relacionada con Adriano, el hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, a quien llama “mi reina”?

DEPORTES

Ricardo Gareca se dirige a Mano Menezes, entrenador designado para enmendar el camino de Perú: “Tiene que vivir su propia experiencia”

Ricardo Gareca se dirige a Mano Menezes, entrenador designado para enmendar el camino de Perú: “Tiene que vivir su propia experiencia”

La advertencia de Lisandro Alzugaray para ser titular en Universitario: “Hay que jugarse la vida para estar entre los convocados”

Horacio Melgarejo apuntó contra Javier Rabanal por festejos tras Cienciano vs Cusco FC: “Tiene que tener un poquito más de cuidado”

Lionel Messi se retiró de la selección argentina: las veces que le anotó goles oficiales a Perú y por qué fue un rival duro en su trayectoria

Ricardo Gareca destaca el presente de Alejandro Hohberg: “Está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor de Cienciano”