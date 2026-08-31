Las figuras más codiciadas que Sport Boys blindará para el centenario: ‘rosados’ quieren levantar el título de Liga 1 2027

El club rosado del Callao busca amarrar a dos de sus mejores jugadores y que estuvieron en la órbita de Universitario durante el último mercado de pases, con miras a la temporada de su centenario (Sport Boys)

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Sport Boys vive uno de sus mejores momentos en el Torneo Clausura 2026 y, desde la dirigencia, ya trabajan en el armado del plantel para la temporada siguiente. El club chalaco apunta a retener a sus piezas más valiosas de cara al año de su centenario, en especial a dos futbolistas que despertaron el interés de Universitario de Deportes durante la última ventana de transferencias.

Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, la dirección deportiva de la ‘Misilera’ ya abrió conversaciones con tres de sus jugadores más destacados para extender sus vínculos.

Los nombres son Mathías Llontop, Emilio Saba y Hernán Da Campo. Los dos últimos habían sido considerados por la ‘U’ como posibles refuerzos, aunque en ninguno de los casos las gestiones llegaron a concretarse.

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Los más buscados del Callao

Emilio Saba y Hernán Da Campo fueron seguidos por Universitario, pero permanecieron en Sport Boys. Ahora, el club chalaco busca renovar sus contratos para retenerlos rumbo al centenario. (Sport Boys)

La situación de Emilio Saba fue la que más ruido generó en el mercado. El lateral derecho apareció en la agenda de Universitario como una alternativa para fortalecer el carril derecho del equipo merengue, pero las consultas no avanzaron más allá de un sondeo inicial. Saba continuó en el Callao y hoy es una de las figuras del conjunto rosado en el Clausura.

El caso de Hernán Da Campo siguió un camino parecido. El volante argentino estuvo en carpeta de la ‘U’ para cubrir la zona de contención tras la partida de Jesús Castillo. Las negociaciones tampoco prosperaron y el cuadro crema terminó incorporando a Juan Manuel Requena para ese puesto. Da Campo, en tanto, siguió aportando en Boys y se consolidó como titular indiscutido.

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“Sport Boys ya le ofreció quedarse para el centenario a Mathías Llontop, que termina contrato con Melgar, y a Emilio Saba, ambos con tremendo nivel. También a Nicolás Da Campo”, afirmó Peralta al dar a conocer las gestiones del club.

Cedidos pero con fecha de vencimiento

Mathías Llontop y Emilio Saba son prioridades para Sport Boys, pero sus préstamos tienen fecha de vencimiento. La dirigencia chalaca busca asegurar su continuidad antes de que regresen a Melgar. (Sport Boys)

El panorama contractual de dos de los tres jugadores añade urgencia a las negociaciones. Tanto Llontop como Saba se encuentran en el Callao bajo la modalidad de préstamo, y sus respectivos vínculos con Melgar vencen al término de la presente temporada. Eso significa que, sin una acción concreta, ambos laterales regresarían al club arequipeño al cierre del año.

Esa ventana de tiempo acotada es la que empujó a la dirigencia de Boys a moverse con anticipación. El objetivo es cerrar acuerdos antes de que otros clubes puedan acercarse y abrir una disputa por los futbolistas. La ‘Misilera’ no quiere repetir la incertidumbre del mercado anterior, cuando los intereses externos pusieron en duda la continuidad de dos de sus elementos más importantes.

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Un plantel para pelear el título en el año del centenario

Sport Boys ya piensa en 2027 y pretende llegar a su centenario con un plantel competitivo. La dirigencia busca conservar una base que le permita aspirar al título nacional la próxima temporada. (Sport Boys)

La estrategia de Sport Boys apunta a un horizonte claro: llegar a 2027, año de su centenario, con una base sólida y experimentada. La intención no es solo conservar nombres, sino construir desde la continuidad un grupo capaz de competir por el título nacional en una temporada que tendrá un peso simbólico enorme para la institución.

Retener a Saba, Da Campo y Llontop sería un mensaje hacia adentro y hacia afuera: el club rosado no está dispuesto a desarmarse en el momento en que más necesita cohesión. Los tres jugadores representan distintos perfiles dentro del esquema —dos laterales y un volante de contención—, pero comparten un denominador común: son piezas que el cuerpo técnico considera irremplazables en el sistema de juego actual.

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El buen rendimiento del equipo en el Clausura 2026, donde Boys se posicionó como uno de los animadores del torneo y aspirante al título del segundo campeonato, le da a la dirigencia un argumento de peso para las negociaciones. Quedarse en un club que pelea arriba es, en muchos casos, un factor tan determinante como la oferta económica.

Lo que sigue ahora es la respuesta de los futbolistas y sus representantes. Por el momento, la pelota está del lado de los jugadores.