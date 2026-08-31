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Alcalde de Trujillo exige que Keiko Fujimori viaje a la ciudad y no se “ponga de rodillas” ante el crimen organizado

El alcalde Mario Reyna afirmó que la mandataria tiene una “oportunidad de oro” para demostrar que el Estado no cede ante las organizaciones criminales y reclamó un mensaje firme desde esta región

El alcalde Mario Reyna afirmó que la mandataria tiene una “oportunidad de oro” para demostrar que el Estado no cede ante las organizaciones criminales y reclamó un mensaje firme desde esta región
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El alcalde de Trujillo (La Libertad), Mario Reyna, exigió este lunes la presencia de la presidenta Keiko Fujimori en la ciudad para que envíe un “mensaje contundente” contra el crimen organizado, tras el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes, y advirtió que el Estado no puede “ponerse de rodillas” ante los delincuentes.

Reyna cuestionó la ausencia del ministro del Interior, César Astudillo, después del último episodio sangriento registrado en esta región norteña y sostuvo que, aunque el sector Defensa puede contribuir con equipos logísticos, la respuesta frente a la criminalidad debe estar encabezada por Interior y los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

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El burgomaestre señaló que la situación de Trujillo no constituye un episodio aislado, sino una sucesión de ataques que, a su juicio, requiere una respuesta directa del Gobierno desde la ciudad.

“De todos modos, está el comandante general de la policía, pero si puede venir y darse una vuelta la presidenta de la República (sería ideal), porque esto no es un hecho aislado, es varias veces que nos viene golpeando la criminalidad organizada y tiene que haber desde Trujillo un claro mensaje del Estado peruano”, añadió.

Keiko Fujimori
Reyna criticó la ausencia del ministro del Interior, César Astudillo, y sostuvo que la respuesta contra el crimen organizado debe estar liderada por Interior, la Policía y las Fuerzas Armadas

Al ser consultado sobre qué le diría a la jefa de Estado, Reyna sostuvo que las organizaciones criminales no pueden desafiar al Estado como en este caso, donde los atacantes vestían uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

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“Lo que no puede pasar es que un grupo de delincuentes organizados, vestidos de policía, con camioneta que parece de la policía, con uniforme y chaleco táctico de la policía y con armamento de la policía, pueda o quiera pretender derrotar al Estado peruano”, afirmó.

“Aquí tiene que haber un mensaje contundente de la presidenta, no solamente estar el ministro de Defensa, tendrían que estar aquí comandos, comando de la policía, comando del ejército y aniquilar a estas ratas sin vergüenza”, agregó.

El alcalde insistió en que la visita de la mandataria serviría para demostrar que el Estado mantiene el control frente a las organizaciones criminales en una región donde ya se han producido anteriormente graves episodios, como la matanza de trece personas que supuestamente se dedicaban a resguardar una de las bocaminas, en abril de 2025.

Imágenes de terror en Trujillo. La peligrosa banda criminal 'Los Pulpos' secuestró a un empresario minero y asesinó a sangre fría a sus cuatro acompañantes. El ataque, captado por cámaras de seguridad, muestra a los delincuentes disfrazados de policías y portando armas de guerra.| Foto: Panamericana

“A la presidenta Keiko Fujimori, es la oportunidad que tiene de demostrar que el Estado peruano nunca, nunca jamás se va a poner de rodillas ante una gavilla de delincuentes. Ni siquiera el Estado colombiano, ante el gran mafioso que fue Pablo Escobar, se rindió. Menos, nos vamos a rendir nosotros, los peruanos, frente a una gavilla de delincuentes”, agregó.

Finalmente, Reyna consideró que la gobernante tiene una “oportunidad de oro” para “dar un claro mensaje a todo el mundo de que el Estado no se arrodilla ante la criminalidad”.

El empresario raptado el domingo ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

Las cuatro personas que viajaban en su vehículo y fueron ejecutadas eran sus acompañantes, con quienes había salido de una discoteca.

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