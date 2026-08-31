“Mi reconocimiento a nuestra Policía por su rápida y firme respuesta”: Keiko Fujimori tras liberación de empresario en Trujillo

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció este lunes 31 de agosto sobre el secuestro y posterior liberación del empresario minero Jenss Lara en Trujillo, un caso que dejó cuatro personas asesinadas durante un ataque armado ocurrido en la madrugada del domingo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del crimen ocurrido en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, y se refirió a las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Expreso mis más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo”, escribió Keiko Fujimori.

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El secuestro y asesinato múltiple en Trujillo expuso el modus operandi de Los Pulpos con uniformes y logística similares a los de la Policía Nacional del Perú.

La presidenta destacó que la intervención policial permitió liberar al empresario, quien había permanecido más de 36 horas en cautiverio, y detener a cuatro presuntos involucrados en el ataque. “Mi reconocimiento a nuestra Policía Perú por su rápida y firme respuesta en este caso”, señaló.

Fujimori sostuvo que el Ejecutivo adoptará medidas frente a los hechos de inseguridad registrados en la ciudad. “No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza”, afirmó en su publicación.

Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)

Jenss Lara fue liberado y volvió con sus familiares

El empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue liberado durante la tarde del lunes, luego de que agentes de la PNP lo ubicaran tras varias horas de búsqueda. Según la información difundida por las autoridades, el comerciante se encontraba con vida y volvió con sus familiares luego del operativo.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, confirmó que la víctima ya estaba fuera del poder de sus captores. También indicó que los cuatro presuntos autores materiales del secuestro permanecen detenidos, incluido el hombre al que las autoridades atribuyen los disparos contra las personas que acompañaban al empresario.

Cuatro personas fueron encontradas muertas dentro de una camioneta. Composición: Infobae

Las diligencias permitieron la captura de un quinto sospechoso, señalado como presunto responsable de la logística del ataque. De acuerdo con el titular de Defensa, este investigado habría coordinado con integrantes de la organización criminal Los Pulpos que se encuentran fuera del Perú.

La Policía investiga si ese detenido facilitó los uniformes, armas y otros elementos empleados por los atacantes. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para establecer el grado de participación de cada uno de los intervenidos e identificar a otros posibles responsables.

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La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

El ataque en Trujillo dejó cuatro víctimas mortales

El secuestro ocurrió cerca de las 2:47 del domingo 30 de agosto, cuando un grupo de delincuentes interceptó una camioneta en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín. Los atacantes habrían llegado en una camioneta blanca y usado prendas similares a las de unidades especializadas de la Policía para aparentar una intervención oficial.

Durante el ataque fueron asesinados los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, quienes brindaban protección a Lara. También murieron Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez, quienes se encontraban dentro del vehículo.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú custodian a personas intervenidas durante un operativo de seguridad. (PNP)

Tras los disparos, los agresores retiraron por la fuerza al empresario y lo trasladaron en otra unidad. La investigación policial estima que cerca de 10 personas participaron en la operación y que los responsables utilizaron al menos tres vehículos para ejecutar el secuestro.

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Las cámaras de seguridad de la zona forman parte de las pruebas revisadas por los investigadores. La PNP busca reconstruir el desplazamiento de los sospechosos y determinar si otros integrantes de Los Pulpos intervinieron en el asesinato de las cuatro personas y en el secuestro de Jenss Lara.