César Inga reveló que atravesó momentos difíciles antes de recuperar su nivel con Universitario: “No saben lo que uno pasa”

Detrás de cada partido hay una historia que la cancha no cuenta. Para el lateral crema, esa historia incluyó llamadas familiares, el aguante del vestuario y una figura clave que lo ayudó a sostenerse. (Liga 1)

Guardar

El lateral derecho de Universitario de Deportes César Inga habló con franqueza tras el triunfo sobre FC Cajamarca por 3-1 en condición de local, resultado que mantiene al equipo crema con vida en la pelea por los primeros lugares de la Liga 1.

Más allá del resultado del partido, el defensor abrió una ventana hacia su mundo interior y reconoció que atravesó un período complicado al inicio de la temporada, uno que la tribuna no alcanzó a ver.

El respaldo de su familia, el aguante de sus compañeros y la figura de Erick Bravo —coach deportivo— fueron los pilares que lo sostuvieron hasta recuperar la confianza y el nivel que lo caracterizan.

PUBLICIDAD

El peso de los tres puntos en casa

César Inga destacó el triunfo 3-1 de Universitario sobre FC Cajamarca y valoró el esfuerzo del equipo para sumar tres puntos que mantienen al conjunto crema en la pelea por los primeros lugares. (Liga 1)

Inga no ocultó el alivio que dejó el pitazo final. “Necesitamos este triunfo para poder estar ahí en la pelea. El equipo hizo un gran esfuerzo, dejamos todo en el campo y llevamos los tres puntos para casa, que es lo importante”, declaró el defensor ante las cámaras de Liga 1 MAX.

La victoria ante el conjunto cajamarquino no fue solo un resultado: fue un respiro para un plantel que sabe que cada fecha define su posición en la tabla. Para Inga, en particular, el partido tuvo un sabor especial. Llegó al encuentro cargando semanas de trabajo silencioso, de recuperación gradual y de una confianza que se fue reconstruyendo ladrillo a ladrillo desde adentro hacia afuera.

PUBLICIDAD

El defensor reconoció que su arranque de temporada no estuvo a la altura de lo que él mismo se exige. Sin rodeos, admitió que comenzó “un poco bajo” y que el camino de regreso a su mejor nivel no fue sencillo ni inmediato. Sin embargo, ese trayecto lo hizo con compañía.

Las batallas que el hincha no ve

El lateral de Universitario reveló que su inicio de temporada fue difícil y admitió que existen problemas que los futbolistas atraviesan lejos de las cámaras, aunque cada partido permite buscar revancha. (Liga 1)

Cuando el periodista de Liga 1 MAX le preguntó si la gente no sabe lo que ocurre puertas adentro —si se trata de algo personal, mental o del día a día—, Inga respondió sin dudar: “Sí, hay muchas cosas que pasan. La gente piensa que nosotros somos de fierro, pero nada, a nosotros nos pagan por esto. Cada semana tienes una revancha para demostrar lo que uno está hecho”.

PUBLICIDAD

La frase resume una realidad que el fútbol profesional suele esconder detrás de los resultados y las estadísticas. Los futbolistas cargan con presiones que van más allá de lo táctico: el rendimiento bajo escrutinio constante, las expectativas del entorno y las turbulencias personales que no desaparecen cuando el árbitro da inicio al partido.

Inga no detalló la naturaleza exacta de esas dificultades, pero dejó en claro que fueron reales y que las atravesó. Su recuperación, dijo, no hubiera sido posible sin tres apoyos concretos: su familia, sus compañeros de plantel y Erick Bravo, un psicólogo deportivo que conoció en los entrenamientos de la selección peruana y que describió como “una persona maravillosa” que “me ha ayudado demasiado”.

PUBLICIDAD

Una dedicatoria para los que siempre estuvieron

Tras la victoria de Universitario, Inga recordó a su familia y compañeros por el respaldo recibido y destacó especialmente a Erick Bravo, a quien consideró fundamental durante su proceso de recuperación. (Liga 1)

El gol y el triunfo tuvieron destinatarios precisos. La familia de Inga se reunió en la casa de su abuela Inés para seguir el partido, y el defensor no olvidó ese detalle al momento de hablar ante las cámaras.

“Para mi familia, que siempre me dan el apoyo, siempre están ahí con una llamada, felicitándome, criticándome, dándome consejos. Y también para mis compañeros, agradecerles por el apoyo”, expresó Inga.

La mención a las críticas familiares no sonó como queja sino como reconocimiento. Para Inga, que lo llamen para señalarle algo es también una forma de cuidado, una señal de que hay personas que siguen su carrera con atención real y no solo con aplausos.

PUBLICIDAD

Universitario continúa su camino en la Liga 1 con tres puntos más en el bolsillo y con un Inga que parece haber encontrado, por fin, el piso firme que necesitaba para volver a rendir al nivel que el club y él mismo esperan.

El mediocampista señaló que fue de menos a más en Universitario y agradeció el sostén de su familia, sus compañeros y una persona de la selección por ayudarlo demasiado (Liga 1 MAX)