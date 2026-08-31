Perú

PNP sugiere pago a ‘Los Pulpos’ por liberación de empresario Jenss Lara: “Son procedimientos especiales”

El jefe de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, confirmó que el empresario fue liberado en una vía hacia Huanchaco, pero evitó referirse al supuesto pago de S/2 millones

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El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, sugirió este lunes que durante la liberación de un empresario minero secuestrado en Trujillo pudieron utilizarse “procedimientos especiales”, al ser consultado directamente sobre un eventual pago a la organización criminal ‘Los Pulpos’.

“Son procedimientos especiales que hay que utilizar en este tipo de liberaciones”, respondió el oficial cuando un periodista le preguntó si podía confirmar que no había existido “ningún arreglo de por medio”.

Revoredo volvió a emplear una expresión similar cuando fue consultado sobre una versión según la cual la familia de la víctima habría entregado dos millones de soles para conseguir su liberación. “Son procedimientos especiales (...) para seguir el circuito de todo este procedimiento”, reiteró.

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No obstante, evitó confirmar que hubiera existido un desembolso y remarcó que cualquier supuesto pago debe ser acreditado. “No puedo hablar de preexistencia de dinero porque eso tiene que demostrarse”, dijo.

Una conferencia de prensa muestra a seis hombres, incluidos el Ministro de Defensa Rafael Belaunde y oficiales de la Policía Nacional del Perú, frente a una pantalla con insignias policiales y textos como "DCP - Secuestro" y "DCS - Homicidio", así como "LOS PULPOS". El Ministro Belaunde se dirige a los presentes. El evento es transmitido en vivo desde Trujillo y aborda la liberación del empresario Jenss Lara, previamente secuestrado, y las detenciones relacionadas con este caso y la banda criminal "Los Pulpos".

El general refirió que Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue liberado en la carretera hacia Huanchaco, distrito costero situado en la capital de La Libertad, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su salida del cautiverio.

El empresario, dedicado presuntamente a la compra y venta de oro en Pataz, fue secuestrado la madrugada del domingo por un falso comando policial, en un ataque que dejó cuatro de sus acompañantes muertos.

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Lara Tantaquilla fue detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, que buscó desarticular a cuatro clanes familiares acusados de extraer y comercializar oro de forma ilícita en Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia.

Revoredo afirmó que, al margen de cualquier nexo con esa actividad, “estos irrecuperables no tienen ninguna autorización constitucional ni moral para hacer esto”.

“Negociación”

Por su parte, el jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza, señaló que la liberación se produjo tras una “negociación” con los captores, aunque también evitó confirmar si la familia realizó algún pago para obtener la libertad de la víctima.

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario
Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

“La Policía tiene que estar siempre en la etapa de negociación. ¿Qué hace un negociador? Gana tiempo para que la Policía pueda capturar. (...) No tengo información sobre un supuesto pago. Me preocupo por la integridad de la persona. La investigación determinará si pagó o no, pero mi prioridad es que esté a salvo”, manifestó.

El jefe policial defendió el resultado de la operación y afirmó que, entre los cinco integrantes de ‘Los Pulpos’ detenidos, figuran dos de los principales líderes de la cúpula, cuyo cabecilla, Jhonsson Smith Cruz Torres, permanece en Bolivia.

“Seguimos trabajando con nuestras capacidades tecnológicas. Lo vamos a detener para desarticular por completo el poder de esta banda criminal, que lleva arraigada en esta zona desde hace más de 30 años”, señaló.

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