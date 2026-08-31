Perú

Así fue la pedida de mano a Patricia Barreto en la isla tailandesa de Ko Samui: anillo, nervios y una promesa frente al mar

La actriz peruana, conocida por su papel en 'Maricucha' mostró el instante en que Roberto Carlos Morales se arrodilla durante sus vacaciones en Tailandia y le dedica unas palabras románticas antes de hacer la gran pregunta

Patricia Barreto y Roberto Carlos Morales en dos fotografías con sus perros y durante la propuesta de matrimonio frente al mar
La actriz peruana Patricia Barreto y su pareja Roberto Carlos Morales comparten imágenes de su compromiso matrimonial celebrado en la isla de Ko Samui en Tailandia.
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Patricia Barreto, una de las actrices más reconocidas de la televisión peruana, recibió una propuesta de matrimonio de su novio, el creador de contenido Roberto Carlos Morales Bascuñan, durante unas vacaciones en Ko Samui, isla del sur de Tailandia. El momento quedó registrado en video y fue publicado por la propia actriz en sus redes sociales el domingo 30 de agosto, con una frase que se convirtió en el titular de la noticia: “Contigo, un rotundo sí”.

La escena muestra a ambos frente al mar, con la actriz visiblemente nerviosa antes de comprender lo que estaba por ocurrir. Morales sacó lo que describió como “una tarjetita”, pero rápidamente ella se dio cuenta que no era tal. Con la voz entrecortada y entre risas, le explicó a Barreto que llevaba tiempo esperando el momento preciso para hacer la pregunta, y que los cambios de planes del viaje habían complicado su propósito. Finalmente, se arrodilló frente a ella y le pidió que se casara con él.

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En un paraíso tropical y con el mar de fondo, Roberto Carlos Morales, pareja de la actriz Patricia Barreto, la sorprendió con la pregunta más importante. Un momento lleno de nervios, risas, lágrimas de felicidad y un rotundo 'sí, acepto'. Video: Instagram Patricia Barreto

La propuesta, palabra por palabra: “Quería que nuestro amor sea así de infinito”

Morales le dirigió a Barreto unas palabras que el video recoge con claridad. “Tú sabes que te amo mucho. Estaba esperando el momento indicado para hacer esto. Tenía miedo de que no se diera, porque hemos estado moviéndonos tanto, ha cambiado tanto el plan, y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de querer pasar el resto de mi vida contigo”, le declaró el realizador audiovisual.

Luego añadió: “Quería pedirte la mano el día de hoy frente a la inmensidad del mar y del cielo, y buscar que nuestro amor también sea así de infinito”, para cerrar con la pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”. La respuesta de Barreto llegó sin dudas. “Todas las vidas, sí. Claro que sí. En esta y en todas las que vengan”, respondió la actriz, de 39 años.

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Luego, al ver el anillo de compromiso en su dedo, la emoción la desbordó por completo. Se puso a saltar y repitió varias veces, entre risas y lágrimas: “Me pediste la mano, amor. Me pediste la mano”. Morales, también entre risas, le confirmaba lo evidente: “Obvio que te iba a pedir, amor”.

Secuencia de dos fotos en una zona costera donde un hombre arrodillado le ofrece un anillo a una mujer y luego se besan
Roberto Carlos Morales le pidió la mano a Patricia Barreto frente al mar y le dijo que quería pasar el resto de su vida con ella.

En la publicación de Instagram que acompañó el video, la actriz escribió: “Contigo, un rotundo sí. Compartimos este hermoso momento y nuestra felicidad con ustedes desde la isla de Ko Samui, un sol deslumbrante y, entre las preguntas que nos hicimos en el viaje para nuestro vlog, llegó la más importante (lo tenías bien planeado, Ro, te amo). ¡Y aquí vamos! Nos enrumbamos en el mejor viaje de todos”.

Una segunda oportunidad en el amor, tras un divorcio a los 32 años

La noticia adquiere un peso particular si se considera el historial amoroso de Barreto. La actriz se casó por primera vez a los 24 años con el director de cine y teatro Joaquín Vargas, con quien estuvo unida cerca de nueve años entre el noviazgo y el matrimonio. La separación se hizo pública a finales de 2019 e inicios de 2020, cuando Barreto tenía 32 años.

En declaraciones posteriores, la actriz describió ese proceso como una etapa de aprendizaje y madurez personal. Barreto había manifestado públicamente, en más de una ocasión, que le gustaría volver a casarse, aunque sin anticipar que la propuesta llegaría tan pronto.

Composición de dos fotos donde un hombre coloca un anillo a una mujer frente al mar y luego se besan sentados sobre un muro de piedra
La propuesta de matrimonio a Patricia Barreto quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales tras su publicación en Instagram.

La relación con Roberto Carlos Morales Bascuñan —fotógrafo, realizador audiovisual y fundador del proyecto social y digital Sin Mapa Perú— se fue consolidando en los últimos meses, y la pareja ya había aparecido junta en eventos del medio artístico peruano, como alfombras rojas y estrenos de películas.

Morales es conocido en el ámbito digital por combinar los viajes con el activismo social. A través de Sin Mapa Perú, impulsa iniciativas solidarias como el traslado de paneles solares, electricidad y materiales escolares a comunidades vulnerables de la Amazonía peruana. Cuenta con formación en comunicaciones por la Universidad de San Martín de Porres y trabaja también como fotógrafo artístico para distintas producciones.

El medio artístico peruano reaccionó con emoción al video de la pedida

La publicación de Barreto generó una avalancha de reacciones entre sus colegas. Fiorella Cayo fue una de las primeras en responder: “Ay Dios, he llorado de la emoción. Qué hermosa pedida. Me hacen querer volver a creer en el amor”, escribió la actriz. Yiddá Eslava reaccionó con igual intensidad: “Jajajaja he llorado carajo. Qué lindo”.

Captura de pantalla con comentarios de felicitación de cuentas verificadas en una publicación de la red social Instagram
El video del compromiso de Patricia Barreto recibió mensajes de figuras del medio artístico peruano como Fiorella Cayo, Yiddá Eslava y Andrés Vílchez.

Christian Ysla eligió un tono más personal para expresar su alegría. “Y como cuando hacíamos ‘Peter Pan’ y pasaba por tu camerino y todas las funciones te preguntaba: ¿Cómo va el amor? Hoy paso por aquí”, escribió el actor, en referencia a los años de trabajo compartido en el teatro. Andrés Vílchez, con quien Barreto protagonizó ‘Maricucha’, también se sumó: “Qué felicidad. Estoy muy feliz por ti”.

Otros artistas que dejaron sus mensajes fueron Jely Reátegui, Gisela Ponce de León, Karina Jordan, Sergio Gjurinovic, Juan Carlos Rey de Castro, Stephanie Orue, Daniela Feijoó, Javier Masías, Tatiana Calmell del Solar, Alessa Wichtel y Martín Velásquez. El crítico gastronómico Masías, con humor, escribió: “Yo también dije ‘di que sí’”.

La carrera de Barreto incluye participaciones en series como ‘Los Vílchez’ y ‘Maricucha’, producida por Michelle Alexander para América Televisión, así como en las películas ‘No me digas solterona’ y su segunda parte, y en la telenovela ‘Nina de azúcar’ y el filme ‘Amor Erizo’, ambos estrenados en 2025. Su formación abarca arte dramático, canto y acrobacia en Lima y en el extranjero, y el teatro sigue siendo el espacio al que la actriz ha declarado mayor apego a lo largo de su trayectoria.

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