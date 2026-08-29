De Huaral a la NASA: estudiante del COAR Lima Provincias rompe fronteras y llevará su sueño espacial a Estados Unidos

Nayelli Anhaly Mesta Mescua, estudiante del quinto grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Lima Provincias, fue seleccionada entre más de dos mil niñas de colegios públicos y privados del país.

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La historia de Nayelli Anhaly Mesta Mescua comenzó en las aulas del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Lima Provincias, donde la curiosidad y el esfuerzo la impulsaron a participar en uno de los programas más competitivos de la región.

Tras superar un proceso de selección entre más de dos mil niñas de colegios públicos y privados de todo el país, fue elegida para formar parte de Ella es Astronauta (She Is Astronauta), una iniciativa de la Fundación She Is que busca empoderar a niñas y adolescentes en áreas STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas— y fortalecer su liderazgo.

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“Esta experiencia representa una gran oportunidad para mí. Espero aprender mucho y, sobre todo, inspirar a otras niñas y jóvenes a confiar en sus capacidades”, afirma Nayelli, quien llevará el nombre del COAR y del Perú a un escenario internacional.

Su travesía incluye cuatro meses de clases, talleres y mentorías junto a otras 19 estudiantes de América Latina, culminando con una semana de inmersión académica en el Kennedy Space Center de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, donde conocerán de cerca el mundo de la exploración espacial.

El programa Ella es Astronauta no solo ofrece formación científica, sino que también promueve el desarrollo de habilidades para la vida y el liderazgo.

“Quiero regresar con nuevos conocimientos para compartirlos con mis compañeros y motivar a más estudiantes a explorar la ciencia y plantearse grandes metas”, señala Nayelli, convencida de que su ejemplo puede abrir puertas a otras jóvenes peruanas.

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La noticia generó expectativa en la comunidad educativa y en las redes sociales. Este logro refleja el potencial de los estudiantes de los COAR, instituciones públicas orientadas a la excelencia y con impacto nacional e internacional.

A NASA logo on a WB-57 Canberra aircraft ahead of a NASA-supported mission to fly a high-altitude aircraft above the clouds during a total solar eclipse to study the Sun and changes in the Earth's atmosphere in Keflavik, Iceland, August 11, 2026. REUTERS/Denis Balibouse

COAR: educación de alto rendimiento con visión global

Los Colegios de Alto Rendimiento son centros educativos públicos que atienden a estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° de secundaria en distintas regiones del país. Según el Ministerio de Educación (Minedu), estos centros cumplen con los más altos estándares nacionales e internacionales.

El enfoque está puesto en una formación integral que combina áreas académicas con desarrollo personal, deportes, arte y proyectos de internacionalización.

La experiencia COAR incluye cursos como Ciencias del Deporte, Sistemas Ambientales y Sociedades y Teoría del Conocimiento, además de actividades artísticas y recreativas. El modelo residencial permite a los estudiantes vivir en el propio colegio, con servicios de alimentación y bienestar garantizados. El área de Bienestar y Desarrollo del Estudiante (ByDe) vela por la salud física y emocional, entregando materiales y asesoría integral.

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Para acceder a un COAR, los postulantes deben cumplir requisitos como haber estado entre los mejores alumnos en los primeros años de secundaria y ser parte de una institución pública.

El proceso de admisión se realiza a nivel nacional, y quienes egresan obtienen el Bachillerato Internacional (BI), presente en más de 150 países, y dominio de un idioma extranjero como el inglés. “El principal objetivo es que los estudiantes puedan lograr certificarse a través del Bachillerato Internacional y con esto puedan acceder a posibles becas en el extranjero”, explicó Giancarlo Andi Ríos, docente de inglés del COAR Lima.

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