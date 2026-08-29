Este es el libro que conquistó a Jungkook de BTS y conecta con lectores de todo el mundo

La elección de Jungkook de BTS por el libro de Kim Suhyun impulsó su popularidad fuera de Corea del Sur. (Composición - Reuters)

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La autora e ilustradora Kim Suhyun ha logrado un impacto internacional con su libro “He decidido vivir como soy”, una obra que promueve la autenticidad y el bienestar emocional en una época marcada por la comparación constante y las exigencias sociales. El título, que ya superó los dos millones de ejemplares vendidos y ha sido traducido a 12 idiomas, se consolidó como un referente para quienes buscan liberarse de las expectativas ajenas.

Según explicó Kim Suhyun en entrevista con Infobae Perú, la motivación principal para escribir el libro surgió durante un período de incertidumbre personal, cuando se enfrentaba a dudas sobre su futuro y cuestionaba el sentido de seguir los estándares de éxito impuestos en su entorno. “Algunas personas, dependiendo de su éxito, se sienten felices o se sienten mal, pero yo no quería ser así. Quería aceptarme y protegerme tal cual soy”, expresó la autora sobre el origen de la obra.

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La escritora Kim Suhyun convirtió sus reflexiones personales en un libro que inspira a lectores de todo el mundo. (liveinlove217)

Corea del Sur y el peso de la competencia social

Corea del Sur es reconocida por su fuerte presión social y académica. Aunque Kim Suhyun creció en ese contexto, solo tomó conciencia de su impacto tras conocer otras culturas y observar cómo se vive fuera del país asiático. “Después de conocer otros países y sus estilos de vida, empecé a notar la competencia intensa en la sociedad coreana”, comentó. Esta reflexión la llevó a preguntarse por qué debía ajustarse a esas expectativas, lo que finalmente dio forma al mensaje central del libro: la importancia de aceptarse y dejar de compararse con los demás.

Si bien la autora pensó en un principio que su audiencia estaría limitada a lectores coreanos, el éxito internacional demostró que la presión por compararse y agradar a los demás es una experiencia universal. La llegada del libro a países de América Latina, como Perú, confirmó que el fenómeno trasciende fronteras y conecta con lectores de distintas realidades.

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Kim Suhyun, autora e ilustradora surcoreana, propone en su obra una invitación a la autoaceptación y la autenticidad. (liveinlove217)

Un proceso creativo que parte de la introspección

El proceso creativo de Kim Suhyun parte de la autoobservación y la exploración de sus propios sentimientos. “Observo mis sentimientos, de dónde vienen y cómo puedo gestionarlos”, relató. La autora subrayó que busca transmitir sus reflexiones de manera accesible, como si conversara con una amiga, y por eso integra ilustraciones que permiten abordar temas complejos de forma cercana y sencilla. “Quiero que mis lectores se interesen por la historia, que el mensaje no sea tan serio ni aburrido”, explicó.

La combinación de texto e imagen constituye uno de los sellos de la obra. Primero define el mensaje que quiere transmitir, luego piensa en una situación concreta para ilustrarlo y, finalmente, realiza los dibujos que acompañan cada reflexión. Esta integración de diseño y narrativa acerca la propuesta a un público amplio, incluyendo a quienes suelen encontrar distantes los libros sobre bienestar emocional.

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El efecto BTS y la expansión global del mensaje

Uno de los puntos de inflexión en la trayectoria de “He decidido vivir como soy” ocurrió cuando Jungkook, integrante de BTS, fue visto leyendo el libro. El interés del artista multiplicó la visibilidad de la obra y reforzó su mensaje acerca del amor propio y la aceptación personal. “Me siento agradecida y feliz porque es una persona que impacta positivamente y envía un mensaje importante”, señaló Kim Suhyun sobre el efecto dominó que generó el gesto del cantante.

La autora reconoció que la cultura pop surcoreana, desde la música de BTS hasta la literatura contemporánea, ha encontrado eco en una generación que busca defender su individualidad y dejar atrás las expectativas externas. “Antes, la vida era solo para sobrevivir. Ahora queremos proteger nuestra paz mental y nuestras relaciones”, manifestó la autora, quien considera que el mensaje de amarse a uno mismo responde a una necesidad emocional compartida.

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Singer Jungkook of BTS performs on NBC’s ‘Today’ show at Rockefeller Center New York City, U.S., November 8, 2023. REUTERS/Caitlin Ochs

Herramientas para poner límites y cuidar la salud mental

El libro ofrece herramientas prácticas para quienes lidian con el agotamiento social, la culpa de no cumplir con las expectativas de los demás y la dificultad de establecer límites. “Tenemos que cuidar a otras personas, pero siempre hay un límite. Si pones tu atención en ti mismo, puedes detectar cuándo necesitas protegerte”, aconsejó Kim Suhyun. La autora explicó que muchas personas no se dan cuenta de que sobrepasan sus propios límites porque están demasiado enfocadas en complacer a los demás. Su propuesta invita a prestar más atención a las propias emociones y necesidades para aprender a decir no cuando sea necesario.

La autora también destacó la importancia de aprender a descansar de manera genuina. En su visión, el descanso implica desconexión real, sin dispositivos ni distracciones, y un espacio de silencio para conectar con las emociones. “Descansar bien es poder tener un momento de silencio, sin celular ni nada. Para llegar a la paz interior hay que sentir cada emoción y permitirse atravesarla”, explicó.

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Un mensaje universal que cruza fronteras

Al ser consultada sobre el mensaje que desea transmitir a sus lectores fuera de Corea del Sur, Kim Suhyun enfatizó la necesidad de dejar la comparación y aprender a amarse sin condiciones. “No es fácil, pero se consigue poco a poco, practicando y reflexionando”, concluyó.