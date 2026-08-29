Perú

Israel Dreyfus y Luciana Roy ganan reality de baile que condujo Gisela Valcárcel: el blooper que hizo estallar el streaming

La dupla se llevó el primer lugar con una coreografía inspirada en Grease. Entre cargadas y gritos, el trofeo se quebró y el set explotó de risa.

Después de una reñida competencia, finalmente conocemos a los campeones. Mira la reacción de los ganadores y de todos sus compañeros al recibir el anhelado trofeo en la gran final de Q Show.
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El streaming ‘Sin + Que Decir’ armó la tarde del viernes 28 de agosto un mini reality de baile que terminó con un cierre inesperado: la copa del primer lugar se rompió en plena celebración.

El blooper ocurrió justo después de que Israel Dreyfus y Luciana Roy fueran anunciados como ganadores por votación del público, tras una coreografía inspirada en Grease.

Entre gritos, cargadas y risas, la escena se volvió el momento más comentado del programa, sobre todo porque el “accidente” pasó frente a todos: jurados, producción y la conductora principal invitada, Gisela Valcárcel.

La participación de la “Señito” no fue un detalle menor: su presencia fue el motivo por el que el equipo decidió montar la competencia. La dinámica reunió a María Pía Copello, Mario Hart, Ethel Pozo y el productor Abneer Robles, además de otros rostros del streaming, en una jornada que combinó humor, nostalgia televisiva y un guiño evidente a la época dorada de los realities de baile.

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Un reality de baile en streaming: el programa se transformó por una tarde

El especial se organizó como un concurso con presentaciones, jurado, puntajes y votación del público. Según lo relatado, participaron conductores y parte de la producción del streaming, en un formato pensado para el entretenimiento en vivo y con el espíritu de ‘El Gran Show’ que suele asociarse a grandes competencias televisivas.

La propuesta incluyó números de baile con coreografía y puesta en escena. En el caso de Israel Dreyfus y Luciana Roy, la dupla se llevó el primer lugar con un tema de Grease, una elección que funcionó como homenaje pop y también como oportunidad de lucirse con energía y actuación.

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Israel Dreyfus y Luciana Roy ganaron el mini reality de baile del streaming on una coreografía inspirada en Grease. YouTube: Sin + Que Decir .
Israel Dreyfus y Luciana Roy ganaron el mini reality de baile del streaming on una coreografía inspirada en Grease. YouTube: Sin + Que Decir .

Gisela Valcárcel, conductora principal: el regreso que encendió la tarde

Gisela Valcárcel fue la conductora principal del mini reality. Su presencia marcó el tono del evento: con ella al mando, el streaming tomó por un día una forma más cercana al “gran formato” de entretenimiento.

Además, el set sumó un conductor acompañante: Dafosenka, quien —según se comentó— se mostró nervioso, pero encontró la forma de bromear con Valcárcel, figura con décadas de trayectoria y peso escénico.

El jurado también reforzó el guiño televisivo: estuvieron Zumba, Diana Sánchez y Carlos Cacho, nombres asociados al mundo del espectáculo y, especialmente, a formatos donde se califica desempeño y actitud frente al público.

Gisela Valcárcel fue la conductora principal del especial, que reunió a los rostros del streaming en competencia. YouTube: Sin + Que Decir .
Gisela Valcárcel fue la conductora principal del especial, que reunió a los rostros del streaming en competencia. YouTube: Sin + Que Decir .

“Los ganadores son…”: el anuncio, la emoción y el salto al piso de Israel

Tras las presentaciones y el conteo final, llegó el momento de la premiación. Gisela anunció que Israel y Luciana eran los ganadores. El resultado, según la mecánica del programa, se definió por el público.

En ese instante, Israel reaccionó de forma explosiva: se tiró al piso por la emoción, mientras Luciana celebraba. La escena fue el típico cierre de reality: tensión previa, estallido de alegría y celebración sin control.

Lo que nadie esperaba era que, segundos después, el festejo derivara en un blooper perfecto para volverse viral.

El blooper con la copa: la celebración terminó con un “crack” en vivo

Con el resultado ya anunciado, la producción se sumó a la fiesta. Entre coreógrafos y maquilladores, levantaron a Luciana Roy en hombros, como suele ocurrir cuando un ganador se desborda de felicidad.

Luciana tenía la copa en la mano. Y ahí pasó lo inevitable: al agitar el trofeo en medio de la euforia, la copa se rompió, desatando la risa general. El momento tuvo todo lo que hace memorable a un blooper: euforia, movimiento, un objeto frágil y un set repleto de gente mirando.

El quiebre del trofeo no detuvo la celebración: por el contrario, se convirtió en el remate perfecto. Lo que debía ser una escena “épica” de ganador terminó siendo una postal de comedia en vivo.

El blooper ocurrió en la premiación: levantaron a Luciana en hombros y la copa se rompió al agitarla. YouTube: Sin + Que Decir .
El blooper ocurrió en la premiación: levantaron a Luciana en hombros y la copa se rompió al agitarla. YouTube: Sin + Que Decir .

Jurados y set: Zumba, Diana Sánchez y Carlos Cacho, testigos del momento

Entre quienes vieron el blooper desde primera fila estuvieron los jurados. Zumba, Diana Sánchez y Carlos Cacho formaron parte del panel que siguió cada presentación, un elemento que le dio al reality un tono más formal dentro del formato digital.

Su presencia aportó el ingrediente clásico: la mezcla entre evaluación y espectáculo. Y, en un streaming, ese contraste suele generar momentos que funcionan doble: por lo competitivo y por lo espontáneo.

Gisela habla de un posible regreso de ‘El Gran Show’

La tarde también dejó declaraciones de Gisela Valcárcel sobre el futuro de los formatos de baile. En conversación con María Pía Copello, la conductora habló de la posibilidad de hacer algo grande por streaming y, en ese marco, se refirió a ‘El Gran Show’.

“Quizá no está lejano, quizá no está lejano, eh, perdónenme, quizá no está lejano el que se pueda hacer en un streaming como este algo muy grande y que de algún modo yo pueda despedirme”, dijo.

Y agregó: “Porque creo que El Gran Show merece una despedida. Cuando me bajé del escenario, nunca supe todo lo que después pasaría. Nunca supe si iba a regresar”.

Consultada sobre por qué terminó el programa, recordó que fue una decisión suya y explicó su lógica personal: no exprimir un formato hasta que “salga amargo”. “Yo decido terminarlo… y me di cuenta que el equipo tampoco sabía qué carta sacar. Se agotó”, sostuvo, y cerró con una metáfora: “A mí no me gusta exprimir el limón hasta el final, porque sale amargo… El limón se exprime un poquito”.

En ese contexto, el mini reality del streaming funcionó como una demostración práctica de su punto: el baile y el espectáculo todavía conectan con la audiencia, incluso en un formato más pequeño y digital.

Gisela Valcárcel revela que 'El Gran Show' podría regresar por streaming. IG
Gisela Valcárcel revela que 'El Gran Show' podría regresar por streaming. IG

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