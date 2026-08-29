Estos serán los meses más calurosos del Fenómeno El Niño: ENFEN advierte un 65% de probabilidad de “Cálida Muy Fuerte”

Dos mujeres se protegen del sol con sombrillas en Perú ante las altas temperaturas registradas por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

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La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) emitió su Informe Técnico N.° 14, en el que proyecta que El Niño alcanzará su mayor intensidad entre octubre de 2026 y febrero de 2027. En noviembre se registraría el punto máximo, con un 65 % de probabilidad de alcanzar la categoría “Cálida Muy Fuerte” en el Pacífico central, específicamente en la región Niño 3.4.m

El informe, elaborado con información disponible al 12 de agosto, señala que la categoría “Cálida Muy Fuerte” será la más probable durante ese periodo, con probabilidades que oscilarán entre 37 % y 63 %. Las proyecciones se dan en un contexto en el que el país ya registra temperaturas elevadas y anomalías oceánicas importantes para esta época del año.

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SENAMHI reporta lluvias extremas y anuncia cambio de vigilancia a alerta por fenómeno El Niño. (Foto: Captura video: TV Perú)

De “Cálida Fuerte” a “Cálida Muy Fuerte”

En agosto de 2026, la condición predominante en la región Niño 3.4 es “Cálida Fuerte”, con un 60 % de probabilidad. Sin embargo, las proyecciones muestran un incremento progresivo de la categoría superior: la probabilidad de “Cálida Muy Fuerte” pasa de 25 % en agosto a 45 % en septiembre, 55 % en octubre y alcanza el 65 % en noviembre.

A partir de marzo de 2027, se prevé una disminución progresiva de las condiciones cálidas. Hacia mayo, la categoría “Cálida Moderada” adquiere mayor peso y alcanza un 19 % de probabilidad. Para el verano austral, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, las categorías “Cálida Muy Fuerte” y “Cálida Fuerte” concentran las mayores probabilidades en Niño 3.4, superando conjuntamente el 41 %.

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El conjunto de modelos internacionales North American Multi-Model Ensemble (NMME), utilizado como insumo para las proyecciones, estima mediante el Índice Oceánico El Niño (ONI) que la categoría “Cálida Muy Fuerte” podría extenderse desde agosto de 2026 hasta marzo de 2027.

Transeúntes caminan por una calle peatonal protegidos con sombrillas y sombreros ante las altas temperaturas registradas en la costa de Perú. (Agencia Andina)

Niño Costero alcanzaría categoría “Cálida Extraordinaria”

En la región Niño 1+2, frente a las costas del Perú, las condiciones proyectadas son más intensas. La categoría “Cálida Extraordinaria” alcanza una probabilidad del 57 % para septiembre de 2026 y se mantiene como la condición más probable entre agosto de 2026 y enero de 2027.

Durante el verano austral, las categorías “Cálida Extraordinaria” y “Cálida Fuerte” superarán conjuntamente el 40 % de probabilidad. Esta proyección coincide con los registros observados hasta el 12 de agosto, que muestran un marcado calentamiento del mar frente al litoral peruano.

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La temperatura superficial del mar registró anomalías de entre +3 °C y +6 °C entre la segunda quincena de julio y los primeros diez días de agosto. Además, el índice LABCOS alcanzó un valor preliminar de +4,03 en julio, correspondiente a la categoría “muy fuerte”, mientras que la ola de calor marina cubrió el 100 % del área de la franja de 150 millas náuticas frente al litoral entre el 29 de julio y el 9 de agosto.

Niño costero fuerte mantendría temperaturas inusualmente altas en gran parte de la costa peruana. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Costa peruana registra temperaturas récord

Las condiciones oceánicas también se reflejan en las temperaturas registradas en el litoral peruano. Durante la primera decena de agosto de 2026, la temperatura máxima presentó una anomalía promedio de +4,5 °C respecto a los valores normales.

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La costa centro registró la mayor anomalía, con +6,3 °C, seguida de la costa norte, con +4,8 °C, y la costa sur, con +2,4 °C. Además, varias estaciones meteorológicas superaron sus máximos históricos para agosto.

Jayanca (Lambayeque): 35,0 °C el 7 de agosto, por encima del récord de 29,7 °C registrado en 1997.

Bernal (Piura): 33,8 °C.

Talla-Guadalupe (La Libertad): 33,2 °C, con una anomalía diaria de +8,5 °C el 7 de agosto.

Campo de Marte (Lima): anomalía diaria de +8,3 °C el 10 de agosto.

Huarmey (Áncash): 28,4 °C, nuevo récord histórico para agosto.

Un mapa del Pacífico oriental ilustra el calentamiento marino en la superficie del mar, con zonas de anomalía térmica marcada en las regiones de El Niño 3 y El Niño 1+2, frente a la costa de América del Sur.

Lluvias intensas y comportamiento de los ríos

Para el verano 2026-2027, el escenario más probable contempla lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central del Perú. Las precipitaciones comenzarían a intensificarse desde octubre y tendrían una mayor concentración durante noviembre y diciembre.

En contraste, en la sierra sur y la Amazonía predominarían condiciones normales a inferiores entre octubre y noviembre. Para el trimestre agosto-octubre de 2026, se prevé además la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, junto con episodios localizados de lluvias en la costa norte.

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Respecto a los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico, se esperan caudales predominantemente dentro de sus valores normales durante agosto-octubre. No obstante, desde octubre se proyecta una tendencia a caudales superiores a lo normal en varias cuencas del norte, entre ellas Chancay-Lambayeque, Jequetepeque y Chicama.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

Alerta por El Niño Costero

Ante este escenario, el ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y recomienda a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo establecidos en los pronósticos estacionales vigentes.

La medida busca promover acciones de reducción del riesgo de desastres y preparación ante posibles peligros, debido a la continuidad de El Niño Costero y El Niño en el Pacífico ecuatorial central, así como a la próxima temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

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La comisión exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a mantenerse informadas mediante los canales oficiales del ENFEN y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). El siguiente Comunicado Oficial del ENFEN estaba programado para el viernes 28 de agosto de 2026.

Un hombre se refresca en una fuente pública ante las altas temperaturas registradas en el Perú por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)