Perú

Estos serán los meses más calurosos del Fenómeno El Niño: ENFEN advierte un 65% de probabilidad de “Cálida Muy Fuerte”

Las temperaturas del litoral ya registran anomalías de hasta 6,3 °C, mientras algunas estaciones meteorológicas superaron sus récords históricos para agosto

Dos mujeres caminan en la calle bajo el sol mientras se cubren la cabeza con sombrillas
Dos mujeres se protegen del sol con sombrillas en Perú ante las altas temperaturas registradas por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)
Guardar

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) emitió su Informe Técnico N.° 14, en el que proyecta que El Niño alcanzará su mayor intensidad entre octubre de 2026 y febrero de 2027. En noviembre se registraría el punto máximo, con un 65 % de probabilidad de alcanzar la categoría “Cálida Muy Fuerte” en el Pacífico central, específicamente en la región Niño 3.4.m

El informe, elaborado con información disponible al 12 de agosto, señala que la categoría “Cálida Muy Fuerte” será la más probable durante ese periodo, con probabilidades que oscilarán entre 37 % y 63 %. Las proyecciones se dan en un contexto en el que el país ya registra temperaturas elevadas y anomalías oceánicas importantes para esta época del año.

PUBLICIDAD

SENAMHI reporta lluvias extremas y anuncia cambio de vigilancia a alerta por fenómeno El Niño. (Foto: Captura video: TV Perú)
SENAMHI reporta lluvias extremas y anuncia cambio de vigilancia a alerta por fenómeno El Niño. (Foto: Captura video: TV Perú)

De “Cálida Fuerte” a “Cálida Muy Fuerte”

En agosto de 2026, la condición predominante en la región Niño 3.4 es “Cálida Fuerte”, con un 60 % de probabilidad. Sin embargo, las proyecciones muestran un incremento progresivo de la categoría superior: la probabilidad de “Cálida Muy Fuerte” pasa de 25 % en agosto a 45 % en septiembre, 55 % en octubre y alcanza el 65 % en noviembre.

A partir de marzo de 2027, se prevé una disminución progresiva de las condiciones cálidas. Hacia mayo, la categoría “Cálida Moderada” adquiere mayor peso y alcanza un 19 % de probabilidad. Para el verano austral, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, las categorías “Cálida Muy Fuerte” y “Cálida Fuerte” concentran las mayores probabilidades en Niño 3.4, superando conjuntamente el 41 %.

PUBLICIDAD

El conjunto de modelos internacionales North American Multi-Model Ensemble (NMME), utilizado como insumo para las proyecciones, estima mediante el Índice Oceánico El Niño (ONI) que la categoría “Cálida Muy Fuerte” podría extenderse desde agosto de 2026 hasta marzo de 2027.

Varias personas caminan por una calle peatonal soleada usando gorras, sombreros y sombrillas para protegerse del sol
Transeúntes caminan por una calle peatonal protegidos con sombrillas y sombreros ante las altas temperaturas registradas en la costa de Perú. (Agencia Andina)

Niño Costero alcanzaría categoría “Cálida Extraordinaria”

En la región Niño 1+2, frente a las costas del Perú, las condiciones proyectadas son más intensas. La categoría “Cálida Extraordinaria” alcanza una probabilidad del 57 % para septiembre de 2026 y se mantiene como la condición más probable entre agosto de 2026 y enero de 2027.

Durante el verano austral, las categorías “Cálida Extraordinaria” y “Cálida Fuerte” superarán conjuntamente el 40 % de probabilidad. Esta proyección coincide con los registros observados hasta el 12 de agosto, que muestran un marcado calentamiento del mar frente al litoral peruano.

La temperatura superficial del mar registró anomalías de entre +3 °C y +6 °C entre la segunda quincena de julio y los primeros diez días de agosto. Además, el índice LABCOS alcanzó un valor preliminar de +4,03 en julio, correspondiente a la categoría “muy fuerte”, mientras que la ola de calor marina cubrió el 100 % del área de la franja de 150 millas náuticas frente al litoral entre el 29 de julio y el 9 de agosto.

Niño costero fuerte mantendría temperaturas inusualmente altas en gran parte de la costa peruana. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Niño costero fuerte mantendría temperaturas inusualmente altas en gran parte de la costa peruana. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Costa peruana registra temperaturas récord

Las condiciones oceánicas también se reflejan en las temperaturas registradas en el litoral peruano. Durante la primera decena de agosto de 2026, la temperatura máxima presentó una anomalía promedio de +4,5 °C respecto a los valores normales.

La costa centro registró la mayor anomalía, con +6,3 °C, seguida de la costa norte, con +4,8 °C, y la costa sur, con +2,4 °C. Además, varias estaciones meteorológicas superaron sus máximos históricos para agosto.

  • Jayanca (Lambayeque): 35,0 °C el 7 de agosto, por encima del récord de 29,7 °C registrado en 1997.
  • Bernal (Piura): 33,8 °C.
  • Talla-Guadalupe (La Libertad): 33,2 °C, con una anomalía diaria de +8,5 °C el 7 de agosto.
  • Campo de Marte (Lima): anomalía diaria de +8,3 °C el 10 de agosto.
  • Huarmey (Áncash): 28,4 °C, nuevo récord histórico para agosto.
Mapa satelital del Océano Pacífico con Sudamérica, mostrando zonas de temperaturas superficiales del mar cálidas y frías, y las regiones Niño 3 y Niño 1+2
Un mapa del Pacífico oriental ilustra el calentamiento marino en la superficie del mar, con zonas de anomalía térmica marcada en las regiones de El Niño 3 y El Niño 1+2, frente a la costa de América del Sur.

Lluvias intensas y comportamiento de los ríos

Para el verano 2026-2027, el escenario más probable contempla lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central del Perú. Las precipitaciones comenzarían a intensificarse desde octubre y tendrían una mayor concentración durante noviembre y diciembre.

En contraste, en la sierra sur y la Amazonía predominarían condiciones normales a inferiores entre octubre y noviembre. Para el trimestre agosto-octubre de 2026, se prevé además la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, junto con episodios localizados de lluvias en la costa norte.

Respecto a los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico, se esperan caudales predominantemente dentro de sus valores normales durante agosto-octubre. No obstante, desde octubre se proyecta una tendencia a caudales superiores a lo normal en varias cuencas del norte, entre ellas Chancay-Lambayeque, Jequetepeque y Chicama.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

Alerta por El Niño Costero

Ante este escenario, el ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y recomienda a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo establecidos en los pronósticos estacionales vigentes.

La medida busca promover acciones de reducción del riesgo de desastres y preparación ante posibles peligros, debido a la continuidad de El Niño Costero y El Niño en el Pacífico ecuatorial central, así como a la próxima temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

La comisión exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a mantenerse informadas mediante los canales oficiales del ENFEN y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). El siguiente Comunicado Oficial del ENFEN estaba programado para el viernes 28 de agosto de 2026.

Un hombre con camiseta sin mangas y mochila se inclina ante los chorros de agua de una fuente pública para mojarse la cara
Un hombre se refresca en una fuente pública ante las altas temperaturas registradas en el Perú por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoENFENTemperaturaClimaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¡Ignacio Buse campeón del ATP 250 de Winston-Salem! Punto a punto, así derrotó 2-0 a Arthur Fery y se llevó el título

El peruano firmó un rendimiento notable para conseguir su segundo trofeo en el ATP Tour. El ‘Colorado’ llega de la mejor manera al cuadro principal del US Open

¡Ignacio Buse campeón del ATP 250 de Winston-Salem! Punto a punto, así derrotó 2-0 a Arthur Fery y se llevó el título

Golazo de tiro libre de Jairo Concha para el descuento de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

El mediocampista ejecutó con precisión y superó al arquero de UTC, estableciendo el 2-1 en el estadio Héroes de San Ramón

Golazo de tiro libre de Jairo Concha para el descuento de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

Universitario 1-2 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los elencos de Héctor Cúper cae sorpresivamente en el primer tiempo en Cajamarca, mientras que los dirigidos de Cristian Paulucci aprovecharon los errores de los cremas para ponerse adelante en el marcador del estadio Héroes de San Ramón. Sigue los pormenores del encuentro

Universitario 1-2 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿Vuelve El Gran Show? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming: “Merece un adiós”

La popular “Señito” recordó que ‘El Gran Show’ terminó en diciembre de 2022 y dijo que podría despedirse con “algo muy grande” en streaming.

¿Vuelve El Gran Show? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming: “Merece un adiós”

Golazo de Luis Arce con remate al ángulo en Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

El futbolista ecuatoriano intentó sorprender al arquero Diego Romero con un remate en el estadio Héroes de San Ramón

Golazo de Luis Arce con remate al ángulo en Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso por sacar a la fiscal Magaly Quiroz del caso Cuellos Blancos

JEE excluye a alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, por intento de reelección encubierta

¿Remoción de Josué Gutiérrez? Senadores de oposición tomarán acciones contra el defensor del Pueblo

Keiko Fujimori tiene 52,6% de aprobación en su primer mes de gobierno: el dato del sur que el CPI considera “interesante”

ENTRETENIMIENTO

¿Vuelve El Gran Show? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming: “Merece un adiós”

¿Vuelve El Gran Show? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming: “Merece un adiós”

Gisela Valcárcel habla de Edson y Janet, tras su decisión de quedarse en América TV: “En un equipo no puede existir la hipocresía”

Samahara Lobatón agredió a Youna en una discoteca de Miami según exparticipante de ‘La Prisión del Destino 2’

Naldy Saldaña revela el impacto emocional de las diligencias del caso César Sánchez: “Hoy tuve que volver a mirar cosas que dolieron”

Israel Dreyfus y Luciana Roy ganan reality de baile que condujo Gisela Valcárcel: el blooper que hizo estallar el streaming

DEPORTES

¡Ignacio Buse campeón del ATP 250 de Winston-Salem! Punto a punto, así derrotó 2-0 a Arthur Fery y se llevó el título

¡Ignacio Buse campeón del ATP 250 de Winston-Salem! Punto a punto, así derrotó 2-0 a Arthur Fery y se llevó el título

Golazo de tiro libre de Jairo Concha para el descuento de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

Universitario 1-2 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Golazo de Luis Arce con remate al ángulo en Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se retrasará: FPV todavía no oficializa bases del torneo