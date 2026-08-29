Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se retrasará: FPV todavía no oficializa bases del torneo

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 puede retrasarse.

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La Liga Peruana de Vóley apunta a consolidar su crecimiento, impulsada por una mayor exposición televisiva y el aumento de la inversión de los clubes en la contratación de jugadoras extranjeras destacadas. Sin embargo, persisten factores que dificultan su avance y le impiden posicionarse entre las principales ligas del mundo.

A pocos días del inicio de la temporada 2026/2027, la Federación Peruana de Vóley (FPV) aún no ha publicado las bases del torneo. Esta falta de definición mantiene en incertidumbre el número de jugadoras extranjeras permitidas en cancha y en la lista de inscritos, mientras los clubes continúan incorporando refuerzos en el mercado de pases.

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El presidente Gino Vegas convocó a los clubes a una reunión para este viernes 28 de agosto a las 19:00 horas, con el objetivo de abordar los temas más controvertidos de las bases del torneo. Hasta el momento, no se ha logrado un acuerdo entre las partes. Además, trascendió que la Liga Peruana podría postergar su inicio y no arrancaría en la fecha prevista en el reglamento, el 5 de octubre.

La nueva fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 ya no se realizará el 5 de octubre y se reprogramaría para la tercera semana del mes, alrededor del 18 de octubre. La Federación Peruana de Vóley oficializará la nueva fecha en los próximos días.

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El retraso en el inicio del torneo podría beneficiar a algunos clubes que aportan varias jugadoras a la selección peruana de vóley y que participarán en el Campeonato Sudamericano, como Universitario de Deportes, que cuenta con más de cuatro voleibolistas convocadas a la ‘bicolor’.

Además, esta reprogramación permitirá a los demás equipos disputar más partidos amistosos para prepararse de mejor manera antes del inicio del torneo y organizar sus presentaciones, evitando inconvenientes como los que ocurrieron en la Tarde Blanquiazul de Alianza Lima la temporada pasada.

En contraparte, este cambio de fecha modificaría el calendario de la Liga Peruana y obligaría a programar partidos en jornadas intersemanales, considerando que el próximo año se celebrarán los Juegos Panamericanos en Lima.

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La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzaría a partir del 18 de octubre.

Equipos participantes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

En la temporada 2026/27 participarán 11 equipos, como parte de la estrategia de la Federación Peruana de Vóley para reducir el número de clubes y elevar la competitividad de la liga.

La cantidad impar de equipos hará que uno quede libre y descanse en cada fecha. Hasta ahora, no se ha confirmado si el formato repetirá el esquema de la edición anterior, con dos fases y series finales.

Conoce los 11 clubes que participarán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027:

Alianza Lima

Universidad San Martín de Porres

Universitario de Deportes

Regatas Lima

Deportivo Géminis

Circolo Sportivo Italiano

Club Atlético Atenea

Rebaza Acosta

Deportivo Soan

Olva Latino

Latina seguirá transmitiendo la Liga Peruana de Vóley

Latina TV mantendrá la transmisión de la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2026/2027, ofreciendo los partidos por señal abierta (canal 2 y 702 en alta definición) para todo el público peruano.

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Además, los aficionados podrán seguir los encuentros a través de la página web y la aplicación de Latina, que ofrecen alternativas digitales para acceder al campeonato.