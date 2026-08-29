Perú

Lluvias por encima de lo normal en la costa y sierra en el verano 2027, advierte Senamhi

El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú señala un patrón de lluvias por encima de lo esperado en zonas clave del litoral y la sierra durante los primeros meses del próximo año, en medio de la persistencia del evento El Niño Costero

El Senamhi advierte sobre la continuidad de lluvias en Lima Metropolitana, extendiéndose hasta el 2 de marzo, con mayor incidencia en los distritos del este y norte. (Andina)
El Senamhi advierte sobre lluvias en gran parte del Perú durante el verano del 2027. (Andina)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), anunció que el verano de 2027 presentará lluvias superiores a lo normal en la costa y sierra nacional.

Según el reporte oficial, este comportamiento responde a la continuidad de condiciones oceánicas y atmosféricas alteradas, en particular por el desarrollo del fenómeno El Niño Costero, cuya persistencia se proyecta hasta marzo.

De acuerdo con el comunicado, “las condiciones climáticas previstas para los próximos meses muestran escenarios diferenciados en el territorio nacional”, lo que implica que mientras ciertas regiones enfrentarán precipitaciones intensificadas, otras verán reducidos sus acumulados tradicionales.

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El Senamhi precisó que, entre enero y marzo de 2027, el incremento de lluvias se focalizará en la costa norte, la costa central y la sierra noroccidental, mientras que en la sierra suroriental y suroccidental se mantendrán valores normales o inferiores a lo habitual.

El organismo subrayó que, para septiembre a noviembre de 2026, se esperan “temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa”, con alta probabilidad de que se alcancen nuevos registros históricos.

Esta tendencia de calor extremo antecede a la etapa de lluvias intensas prevista para el siguiente verano, lo que podría modificar de manera significativa la dinámica de sectores productivos y poblaciones expuestas.

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Fenómeno El Niño extraordinario

La Comisión Multisectorial ENFEN ratificó que el evento El Niño Costero muestra una “alta probabilidad de persistir hasta el verano de 2027”. Según la entidad, se espera una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027, y entre fuerte y extraordinaria durante febrero y marzo. Posteriormente, se estima una transición gradual hacia condiciones neutras durante el otoño.

En cuanto al monitoreo y recomendaciones, la institución reiteró su compromiso de “brindar información científica para apoyar la planificación y la toma de decisiones de autoridades, sectores productivos y ciudadanía”.

Además, instó a los responsables de la gestión territorial a considerar estos pronósticos en la elaboración de planes preventivos, especialmente en las zonas más vulnerables ante los efectos de El Niño.

“El Minam, a través del Senamhi, reafirma su compromiso de brindar información oportuna, confiable y basada en evidencia científica, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres, la planificación sectorial y la protección de la población frente a la variabilidad climática”, señaló el reporte.

Posibles efectos sobre la pesca y recomendaciones oficiales

La Comisión Multisectorial ENFEN —encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño— actualizó la alerta sobre la continuidad del fenómeno. Según el Comunicado Oficial N.° 15-2026, existe “una probabilidad igual o superior al 62 % de que alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027”.

El ENFEN precisó que, durante febrero y marzo, la intensidad fluctuaría entre fuerte y extraordinaria y, para el otoño de 2027, se prevé una transición gradual hacia condiciones neutras.

En materia de recursos marinos, el ENFEN informó que el “stock norte-centro de anchoveta permanecería replegado hacia la franja costera y presentaría cardúmenes profundizados”.

Además, especies como sierra, samasa, perico, barrilete, melva, bonito y diversas de atún, típicas del litoral central, continuarían presentes, mientras que peces propios del litoral norte, como cachema, chiri y pámpano, mantendrían su desplazamiento hacia el sur.

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