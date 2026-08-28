Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

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Hoy, viernes 28 de agosto, arranca la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 con partidos emocionantes que definirá el futuro de los equipos en la lucha por el título y el descenso: Universitario de Deportes se medirá con UTC en Cajamarca, Alianza Lima hará lo suyo con Deportivo Garcilaso en Matute, Sporting Cristal y Sport Boys protagonizarán el duelo de la jornada.

Resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 28 de agosto

- Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca (15:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

Sábado 29 de agosto

- Los Chankas vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- UTC vs Universitario (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (19:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 30 de agosto

- CD Moquegua vs Alianza Atlético (11:00 horas / estadio 25 de noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- ADT vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Sport Boys vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador / L1 MAX)

- Cienciano vs Cusco FC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Lunes 31 de agosto

- Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo (La Matanza) / L1 MAX)

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Canal TV para ver los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Los seguidores de la Liga 1 2026 cuentan con diversas alternativas para no perderse los partidos de la séptima fecha. L1 Max, que ostenta la exclusividad en la transmisión gracias al convenio entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), es el canal encargado de llevar la señal a los hogares peruanos.

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Quienes prefieren las plataformas digitales también encuentran opciones para seguir la competencia. Desde la aplicación Liga 1 Play, es posible ver los partidos en dispositivos móviles y computadoras. Por su parte, Movistar pone a disposición de sus usuarios la plataforma Movistar Play, que permite acceder a la transmisión en vivo desde distintos dispositivos.

El público puede informarse y revivir los momentos más relevantes de cada partido gracias a la cobertura digital brindada por Infobae Perú. El sitio ofrece análisis previos, reportes minuto a minuto y resúmenes de goles y jugadas destacadas, permitiendo a los aficionados continuar conectados con el torneo sin importar su ubicación.

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Los 'blanquiazules' recibirán al cuadro cusqueño en Matute por la fecha 7. (L1 Max)

Así llegan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 7

El desenlace del Clausura de la Liga 1 2026 se mantiene en vilo, con los equipos de la parte alta de la tabla obligados a sumar para no perder terreno en la lucha por el título. Deportivo Garcilaso, actual líder con 13 puntos, afrontará una prueba exigente cuando visite a Alianza Lima, que ocupa el tercer puesto con 12 unidades y cuya situación en Matute no permite margen para el error.

El segundo lugar lo ostenta Universitario, también con 13 puntos, que tendrá que mostrar solidez en la altura para medirse ante un UTC que aún no ha logrado victorias en el torneo. Para los cremas, sumar de a tres es imprescindible si desean mantenerse en la cima y no ceder terreno ante sus rivales directos.

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Otro de los encuentros que acapara la atención será el que enfrente a Sport Boys y Sporting Cristal. Los rosados, cuartos en la tabla con 11 puntos, buscan consolidar su buen momento. Por su parte, el conjunto rimense, sexto con 10 puntos, arriba al partido con la necesidad de recuperarse tras la reciente derrota frente a Alianza Atlético.

La fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1 2026 comenzará este viernes 28 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)