Universitario va a la guerra judicial: Franco Velazco denuncia por prevaricato al juez Bautista Dipaz y apunta contra Gremco

Velazco pidió calma a la hinchada y aseguró que el club activó todos los recursos procesales disponibles para revertir una resolución que, según su posición, no puede aplicarse legalmente a Universitario - Crédito: X / Infobae Perú.

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Franco Velazco tomó la ofensiva. El administrador de Universitario de Deportes salió este martes a través de sus redes sociales para anunciar una batería de acciones judiciales contra el juez Edwin Bautista Dipaz, a quien acusa del presunto delito de prevaricato, y contra representantes de la empresa Gremco Corp., en medio de una disputa legal que pone en jaque la estabilidad institucional del club crema.

La movida se produce horas después de que trascendiera el cambio del magistrado en el despacho donde se tramita la causa de Universitario, un hecho que el propio Velazco calificó como sospechoso.

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Tres denuncias en un solo día

Franco Velazco anunció una ofensiva legal en tres frentes contra el juez Edwin Bautista Dipaz y representantes de Gremco, tras la resolución que reactivó el procedimiento concursal de Universitario. (X / @ImparatoVelazco)

La respuesta del club merengue fue contundente y se articuló en tres acciones concretas ejecutadas en simultáneo. La primera: una queja formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez Bautista Dipaz. La segunda: una denuncia penal ante la Fiscalía Superior por el presunto delito de prevaricato, que también alcanza a la especialista legal Romy Elsa Salas Rojas y a otros funcionarios del despacho judicial. La tercera: otra denuncia penal ante el Ministerio Público, esta vez por fraude procesal, dirigida contra José Gamarra Conde y Ángel Silva Herrera —representante y abogado de Gremco Corp., respectivamente—, con mención expresa al gerente general Bernhard Berendsohn y a los hermanos Jacques e Isy Levy.

“Hemos tomado conocimiento del cambio del juez prevaricador Edwin Bautista Dipaz del despacho donde se ventila la causa de Universitario. Como sucede en estos casos de corrupción de funcionarios, antes de irse dejó ‘todo arreglado’ para Gremco y otros más”, escribió Velazco en su cuenta de X.

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El trasfondo de la disputa es una medida cautelar que el 24.º Juzgado Contencioso Administrativo —entonces a cargo de Bautista Dipaz— concedió a favor de Gremco Corp. La resolución ordenó levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal de Universitario ante Indecopi y convocó a una nueva Junta de Acreedores. Para Velazco, esa decisión no solo es jurídicamente inválida: es un acto deliberado de corrupción. “Este juez ha utilizado incorrectamente el ordenamiento jurídico para imponer una medida cautelar que no se puede aplicar”, afirmó en declaraciones a Canal N.

La Ley 32113 como escudo

La defensa de Universitario sumó un nuevo argumento jurídico: la Ley 32113. Según Velazco, esta norma coloca al club bajo un régimen especial y vuelve inejecutable la medida cautelar. (Universitario de Deportes)

El segundo eje de la estrategia del club pasa por Indecopi. Universitario presentó un escrito ante el organismo regulador en el que sostiene que la medida cautelar carece de toda ejecutabilidad, porque la institución se rige por un marco normativo distinto al que invoca la resolución judicial.

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“Estamos presentando un escrito a Indecopi informando que la medida cautelar es inejecutable por cuanto Universitario se encuentra en un supuesto legal —el artículo 2.3 de la Ley 32113— distinto al que indica la medida ilegal”, explicó Velazco. En ese sentido, el administrador fue categórico: el club no está obligado a acatar un mandato judicial que, según su interpretación, no le resulta aplicable. “La U no se encuentra dentro de un marco concursal. La U tiene un marco especial. Ni Indecopi ni el juez prevaricador tienen facultades para hacer una interpretación de la norma”, sostuvo.

La Ley 32113 es precisamente el instrumento bajo el cual Universitario estructuró su plan de viabilidad, avalado por la SUNAT. Ese plan, que contempla el pago periódico de cuotas a sus acreedores, seguirá su curso sin alteraciones, según garantizó el propio Velazco.

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Pagos asegurados y estrategia en reserva

La batalla legal no alterará, según Velazco, las obligaciones económicas de Universitario. El club mantendrá los pagos establecidos por SUNAT mientras prepara nuevas acciones procesales. (Universitario de Deportes)

A pesar de la tormenta judicial, el administrador crema aseguró que la situación económica del club no se verá afectada. “Por esta razón, Universitario continuará pagando las cuotas del plan de viabilidad, aprobado por SUNAT en virtud a la Ley 32113, y no permitiremos ningún tipo de injerencia que no se ajuste al marco legal vigente”, subrayó.

Velazco también reveló que el equipo legal trabaja desde el lunes 24 de agosto y que las acciones procesales se ejecutan bajo una estrategia que el club prefiere mantener bajo reserva. “Estamos trabajando desde el domingo. Hemos activado todos los medios procesales con una estrategia que mantendremos en reserva. El hincha debe estar tranquilo. El equipo legal de la U está trabajando para revertir esta situación”, señaló, al tiempo que pidió a la afición crema mantenerse unida frente a lo que considera una embestida externa contra la estabilidad deportiva e institucional del club.

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El desenlace de este enfrentamiento dependerá ahora de la respuesta de la JNJ, la Fiscalía Superior y el propio Indecopi. Universitario, en tanto, ya anunció que apelará la medida cautelar en la instancia que corresponda. “Gremco ha gastado su plata por gusto”, cerró Velazco, sin dejar margen para la ambigüedad.