Marcos López y FC Copenhague, a un paso de la Conference League: ¿Qué tiene que pasar para sellar su clasificación?

El lateral peruano completó los 90 minutos en Finlandia y el conjunto danés regresa a casa con la eliminatoria intacta y la ventaja de definir la serie ante su propia afición el jueves 27. (FC Kobenhavn)

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El FC Copenhague no pudo quebrar el cero en tierras finlandesas, pero tampoco lo sufrió. El empate sin goles ante Inter Turku de Finlandia en el Veritas Stadion dejó la eliminatoria de los playoffs de la UEFA Conference League 2026/27 completamente abierta, con la ventaja de que el conjunto danés definirá la serie en casa.

Marcos López, lateral peruano, fue uno de los once elegidos desde el pitazo inicial y no salió del campo en ningún momento del encuentro.

Un duelo trabado que no encontró ganador

Copenhague e Inter Turku protagonizaron un partido equilibrado en Finlandia, donde las defensas terminaron imponiéndose y dejaron la eliminatoria de los playoffs completamente abierta para la revancha. (FC Kobenhavn)

El partido de ida no ofreció un dominador claro. Ninguno de los dos equipos logró generar la diferencia necesaria para inclinar el marcador a su favor, y los 90 minutos transcurrieron sin que ningún portero tuviera que recoger el balón de su propia red. El 0-0 fue el reflejo de un choque equilibrado, en el que la solidez defensiva primó sobre cualquier intento ofensivo.

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Para Copenhague, el resultado tiene una lectura doble. Por un lado, el equipo danés no obtuvo el margen que buscaba para llegar con mayor comodidad a la revancha. Por el otro, salió de Finlandia sin conceder goles y con la clasificación intacta, lo que le permite afrontar el segundo partido desde una posición neutral pero con el factor cancha a su favor.

El encuentro también marcó el fin de una racha particular para el conjunto de la capital danesa: seis partidos consecutivos sin caer en la derrota. La igualdad ante Inter Turku extendió esa serie, aunque sin sumar los tres puntos que hubieran dado mayor tranquilidad de cara a la vuelta.

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Marcos López, titular y sin descanso durante todo el partido

El lateral peruano fue titular y completó todo el encuentro en Finlandia, donde integró la defensa del Copenhague que consiguió mantener su arco en cero frente al Inter Turku. (FC Kobenhavn)

El defensor nacional arrancó en el once inicial y completó el partido en su totalidad. López no abandonó el terreno de juego en ningún momento, una señal de la confianza que el cuerpo técnico del club danés deposita en él para este tipo de compromisos europeos de alta exigencia.

Su presencia en el lateral fue constante a lo largo de los 90 minutos en el Veritas Stadion, estadio donde Inter Turku recibió al visitante sin poder sacar provecho de la localía. El peruano formó parte de una línea defensiva que no cedió ante el conjunto finlandés, contribuyendo a preservar la igualdad que deja todo por resolver en el duelo de vuelta.

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La actuación de López en los playoffs de la Conference League continúa una racha de participación regular en el equipo. El lateral se ha consolidado como una pieza habitual en el esquema del Copenhague, y su titularidad en un encuentro de esta relevancia reafirma su lugar en el plantel para la etapa europea.

El camino a la fase liga pasa por casa

La igualdad en el Veritas Stadion trasladó toda la presión al duelo de vuelta, donde Copenhague buscará aprovechar su localía para asegurar el boleto a la fase de grupos de la Conference League. (FC Kobenhavn)

Con el 0-0 registrado en Finlandia, el FC Copenhague tendrá en sus manos la oportunidad de sellar el boleto a la fase de liga de la Conference League en su propio estadio. La revancha ante Inter Turku está fijada para el jueves 27 de agosto, con inicio a las 12:00 p. m. en el horario de Perú. Un triunfo o un empate con goles a favor bastarán para que el conjunto danés avance a la siguiente instancia del torneo continental.

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Antes de ese duelo decisivo, Copenhague tendrá un compromiso pendiente en la liga local. Este domingo 23 de agosto, el equipo de Marcos López recibirá a Viborg por el campeonato danés, un partido que servirá como preparación y como prueba de forma antes de volver a enfocarse en la cita europea.

La clasificación a la fase de grupos de la UEFA Conference League 2026/27 está al alcance del conjunto danés. El trabajo realizado en el Veritas Stadion dejó la puerta abierta; ahora, con la ventaja de jugar en casa y el respaldo de su afición, Copenhague buscará dar el paso definitivo para asegurar su lugar en la competición.

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