Perú

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

La periodista ha evitado pronunciarse directamente ante la oficialización del nuevo romance del padre de sus hijos, pero sus publicaciones llamaron la atención

Magaly Medina presenta las imágenes de la actriz Vanessa Terkes junto a Milovan Radovic, el exesposo de la periodista Juliana Oxenford, en una alfombra roja. El informe analiza las indirectas que Juliana comparte en sus redes sociales, aparentemente dirigidas a su ex.
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La aparición de Juliana Oxenford en redes sociales ha generado repercusión luego de que la periodista difundió una serie de videos con mensajes enfáticos, mientras se conocía la relación amorosa entre su exesposo, Milovan Radovic, y la actriz Vanessa Terkes. Las publicaciones, que fueron difundidas por el programa Magaly TV La Firme, provocaron diversas reacciones por el contenido de las frases y la coyuntura en la que surgieron.

A través de su cuenta de Instagram, Oxenford compartió mensajes que abordan temas como la paternidad, el rol de una pareja y la valoración social. No realizó referencias directas, pero el contexto sugiere una alusión a la nueva relación de Radovic.

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Entre los videos difundidos, uno de los mensajes más comentados cuestiona la actitud de un padre respecto a la persona que cuida a sus hijos. “Si tu logro como padre es desestabilizar a la persona que cuida a tus hijos, no solo eres un mal padre, sos una pésima persona”, se escucha en uno de los contenidos replicados por la periodista.
Captura de pantalla de televisión con rótulos del programa Magaly TV La Firme y la reproducción de un video de redes sociales
El programa Magaly TV La Firme difunde publicaciones de Juliana Oxenford tras darse a conocer la relación entre Vanessa Terkes y Milovan Radovic.

Otro de los mensajes compartidos por Oxenford profundiza en la necesidad de reconocimiento social y la imagen pública de quienes ejercen la paternidad. “Un narcisista no quiere una familia, solo quiere verse como padre. Lo que sí quiere es el aplauso, la foto perfecta, el reconocimiento social de buen padre...”, expresa otro de los videos publicados. Estas frases fueron interpretadas en redes sociales como posibles referencias a la figura de Radovic tras la oficialización de su vínculo con Terkes.

De acuerdo con la información presentada en Magaly TV La Firme, las publicaciones de Oxenford también aluden al inicio de la relación entre el productor y la actriz. Una de las frases que más comentarios generó en redes fue la siguiente: “Y como último acto de amor lo dejo rehacer su vida con alguien de su coeficiente intelectual similar al suyo para que nunca pueda sentirse inferior”. Esta expresión fue vista como una indirecta hacia la nueva pareja de su exesposo, Vanessa Terkes.

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Captura de emisión televisiva con el rostro de Juliana Oxenford junto a un texto en pantalla y un rótulo inferior de un programa de espectáculos
La periodista Juliana Oxenford difunde un mensaje en redes sociales luego de conocerse la relación entre su exesposo Milovan Radovic y la actriz Vanessa Terkes.

La periodista no emitió declaraciones directas sobre la relación de su exmarido, pero la selección y el momento de sus publicaciones llamaron la atención y alimentaron el debate sobre su significado.

Magaly Medina sorprendida de la actitud de Juliana Oxenford

La conductora Magaly Medina abordó en su programa del 26 de agosto el impacto de los mensajes compartidos por Juliana Oxenford. Medina analizó el posible trasfondo de las publicaciones, sugiriendo que la periodista habría optado por enviar indirectas mediante sus redes sociales, sin pronunciarse de manera explícita.

Durante la emisión, Medina expresó: “Parece que cuando nadie la ve a Juliana Oxenford, cuando nadie cree que está mirando sus compartidos, ella está mandando indirectas. Porque ¿para quién, de quién hablaría? Porque habla de la crianza, habla de los hijos”.
Magaly Medina analiza las filosas indirectas que Juliana Oxenford estaría enviando a su expareja, el publicista Milo Radovich, tras iniciar una relación con la actriz Vanessa Terkes. ¿Padre narcisista? ¿Usa a sus hijos? ¡Te contamos todo!

En su análisis, la conductora resaltó que los mensajes compartidos hacen referencia a comportamientos narcisistas y al uso de los hijos para alimentar la imagen pública.

La presentadora de Magaly TV La Firme también interpretó que el final de la relación entre Oxenford y Radovic no habría sido armónico y que, tras la confirmación del romance con Vanessa Terkes, la periodista habría optado por manifestar su malestar mediante frases con una carga crítica.

“Le debe arder un poco que esté saliendo con Vanessa Terkes, porque dice que ahora que te conseguiste a alguien de un coeficiente intelectual igual al tuyo. Oye, de verdad, una pareja bien rara. Bueno, pero él es un director publicitario, ella está en el mundo del show business”, opinó Medina durante el programa.

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