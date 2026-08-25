Doble presencia peruana en el UFC Shanghái: Kevin Borjas busca su tercera victoria y Nilson Rojas debutará en la promotora

Kevin Borjas y Nilson Rojas tendrán actividad este sábado en la UFC Shanghái. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Perú tendrá representación doble este fin de semana en el octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC). El UFC Fight Night de Shanghái, programado para el sábado 29 de agosto en el Shanghai Indoor Stadium, pondrá en acción a Kevin ‘El Gallo Negro’ Borjas y a Nilson ‘El Rayo’ Rojas en una noche que promete escribir una nueva página en la historia de las artes marciales mixtas peruanas.

‘El Gallo Negro’ va por su tercer triunfo

Kevin Borjas (11-5) llega a China en el mejor momento de su carrera dentro de la UFC. El pasado 20 de junio, en el UFC Apex de Las Vegas, el peruano derrotó por decisión unánime al brasileño André Lima, quien llegaba invicto al combate, y consiguió su segunda victoria en la promotora.

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Aquella victoria no solo fue la más importante de su trayectoria en la organización, sino que tuvo una consecuencia histórica: días después, la nueva clasificación de la UFC —impulsada por Meta— lo ubicó en el puesto 10 del ranking de peso mosca, lo que lo convirtió en el primer peruano en figurar en un ranking oficial de la compañía.

El luchador de artes marciales mixtas Kevin Borjas derrotó a André Lima y volvió a la victoria en la UFC. Crédito: UFC en español.

Con ese impulso, Borjas se medirá este domingo al japonés Rei Tsuruya (11-1), uno de los prospectos más llamativos de la división de las 125 libras. El asiático, de 24 años, acumuló nueve finalizaciones en su récord y su única derrota llegó ante el actual campeón Joshua Van. El peruano, quien registra ocho victorias por KO/TKO en sus 11 triunfos, tendrá que neutralizar el juego de lucha y el control en el suelo que caracterizan a su rival para seguir escalando posiciones en la clasificación.

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Un dato que refleja la confianza que la organización deposita en el limeño: Borjas es el peleador peruano con el menor promedio de días entre peleas dentro de la UFC, lo que lo convierte en el compatriota con mayor frecuencia de actividad en la compañía entre quienes cuentan con múltiples presentaciones. El combate entre Tsuruya y Borjas forma parte de la cartelera preliminar del evento.

Nilson Rojas debuta en el octágono de la UFC

La segunda historia peruana de la noche tiene un tinte inaugural. Nilson ‘El Rayo’ Rojas, integrante del Team Bad Boy, pisará por primera vez el octágono de la UFC con un récord de nueve victorias y ninguna derrota. Su rival será el indonesio Bilal ‘The Indo Ninja’ Hasan, también de 9-0, quien obtuvo su contrato con la organización tras noquear al indio Mridul Saikia en apenas 45 segundos durante la primera fecha del Dana White’s Contender Series (DWCS) 2026.

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El duelo, pactado en peso mosca, abrirá la cartelera estelar del evento y tendrá el acicate de que uno de los dos peleadores sufrirá la primera derrota de su carrera.

Nilson Rojas debutará en la UFC Shanghái. Crédito: Facebook Paul Rodríguez.

Rojas llega a Shanghái con la confianza de su última actuación: en julio, en Inka 59, derrotó por decisión unánime al entonces invicto Gonzalo Hanampa, resultado que terminó de convencer a la UFC para incorporarlo a su nómina. El peruano se distingue por un striking de precisión y un alto coeficiente táctico dentro de la jaula, mientras que Hasan cuenta con una ligera ventaja física —170 centímetros de altura frente a los 165 del peruano— y un alcance de 178 centímetros.

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Cartelera del UFC Shanghái: horarios y canal TV

Cartelera principal

Peso gallo: Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong (combate principal)

Peso paja femenino: Yan Xiaonan vs. Denise Gomes

Peso gallo: Aoriqileng vs. Kai Asakura

Peso mosca: Alex Perez vs. Sumudaerji

Peso semipesado: Liu Ce vs. Levi Rodrigues Jr.

Peso mosca: Bilal Hasan vs. Nilson Rojas

Preliminares

Peso mosca: Rei Tsuruya vs. Kevin Borjas

Peso mosca: Namsrai Batbayar vs. André Lima

Peso gallo: Long Xiao vs. Francesco Nuzzi

Peso pluma: Jack Jenkins vs. Sean Woodson

Peso gallo: Lawrence Lui vs. Hector Santiago

Peso paja femenino: Jingnan Xiong vs. Julia Polastri

Peso wélter: Meng Ding vs. Cam Nelson

El evento se podrá seguir en Perú y el resto de Latinoamérica a través de Paramount+. Las peleas preliminares arrancarán a las 02:00 horas del domingo 30 de agosto, mientras que la cartelera estelar comenzará a las 05:00 horas.

Cartelera del UFC Shanghái. Crédito: Matchmaker.