Insuficiencia cardíaca: las tres señales que pueden advertir que la enfermedad entró en una etapa avanzada

La insuficiencia cardíaca puede avanzar de manera progresiva y, en sus etapas más complejas, requerir una evaluación especializada para definir nuevas opciones de tratamiento. (Freepik)

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La insuficiencia cardíaca no se convierte en una enfermedad avanzada de un día para otro. Antes de llegar a esa etapa suelen aparecer señales que muestran que el corazón ya no responde de la misma manera al tratamiento. El problema, según advierte la cardióloga colombiana María Juliana Rodríguez González, es que esos cambios no siempre se reconocen a tiempo.

“Nos estamos demorando mucho en detectar a los pacientes que son avanzados. Esa es una de las causas por las cuales no tenemos pacientes en lista muchas veces: porque no los detectamos o, cuando los detectamos, los enviamos muy tarde”, explicó la especialista en entrevista con Infobae Perú. Cuando eso ocurre, agregó, algunos enfermos ya no pueden beneficiarse de determinadas terapias avanzadas.

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En Perú, la insuficiencia cardíaca tampoco es un problema menor. Una estimación oficial de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Ministerio de Salud calcula que alrededor del 1% de la población adulta vive con esta condición.

Cada 29 de septiembre, países de todos los continentes se unen para promover la prevención de enfermedades cardiovasculares, reforzando la importancia de cuidar el órgano que sostiene la vida. (Freepik)

Tres señales que deberían encender las alertas

Rodríguez, jefa del Departamento de Falla Cardíaca y Trasplante de la Fundación Cardioinfantil-LaCardio de Colombia, distingue entre los pacientes que ya presentan síntomas —el denominado estadio C— y aquellos que llegan al estadio D, cuando la enfermedad es avanzada y puede requerir estrategias como trasplante cardíaco, asistencia circulatoria mecánica o cuidados paliativos.

En ese tránsito existen, según explicó, tres señales particularmente importantes. La primera es que el paciente comience a necesitar dosis cada vez mayores de diuréticos para controlar las descompensaciones. La segunda son las hospitalizaciones complejas, especialmente cuando se requiere soporte con medicamentos inotrópicos para ayudar al corazón a bombear. La tercera aparece cuando la persona deja de tolerar la terapia que antes podía recibir y los médicos se ven obligados a reducir las dosis.

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Una infografía de Infobae detalla las tres señales de alerta de la insuficiencia cardíaca avanzada, condición que padece el uno por ciento de los adultos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estas señales pueden sumarse el deterioro progresivo de la función renal y una mayor fragilidad. Para Rodríguez, ese es precisamente el momento en el que el médico debería plantearse si el paciente necesita ser evaluado por una unidad especializada en falla cardíaca avanzada.

“No solamente falla cardíaca, sino un grupo de falla cardíaca avanzada”, remarcó. Allí pueden realizarse estudios adicionales, como la medición del consumo de oxígeno y otros marcadores que ayudan a establecer el pronóstico y determinar si corresponde iniciar una evaluación para terapias de mayor complejidad.

Una hospitalización ya no debería verse como algo “normal”

Durante años, recuerda la especialista, que un paciente con insuficiencia cardíaca regresara periódicamente al hospital llegó a asumirse casi como parte esperada de la enfermedad. Esa mirada ha cambiado.

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Las hospitalizaciones repetidas pueden ser una señal de que la enfermedad está cambiando de estadio y necesita una reevaluación médica más profunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, cada hospitalización debería convertirse en un punto de reevaluación: por qué se descompensó el paciente, si recibe el tratamiento adecuado, cuántas veces ha sido internado y si esas recaídas indican que está avanzando hacia una fase más grave.

“La hospitalización es un momento para tomar decisiones y reorientar lo que estábamos haciendo con el paciente”, sostuvo Rodríguez.

La especialista señaló además que las internaciones representan una proporción importante del costo asociado a la insuficiencia cardíaca. Por ello, reducirlas no depende únicamente de disponer de tecnología de alta complejidad, sino de detectar precozmente la enfermedad, optimizar el tratamiento y hacer seguimiento a los pacientes antes de una nueva descompensación.

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El problema empieza antes de llegar al trasplante

Una de las principales dificultades en América Latina, según Rodríguez, no está únicamente en el acceso a tecnología, dispositivos o trasplantes. También existe una brecha en la forma en que los pacientes se desplazan dentro del sistema de salud.

El trasplante cardíaco es una de las terapias avanzadas que pueden considerarse en pacientes con insuficiencia cardíaca en etapas graves, aunque su indicación depende de una evaluación especializada y de múltiples criterios clínicos.

Los centros capaces de ofrecer terapias avanzadas reciben una proporción relativamente pequeña de enfermos, mientras una población mucho mayor permanece atendida en otros niveles. Si ambos extremos no están conectados, explicó, el paciente puede quedar atrapado en el camino y llegar tarde al centro especializado.

“De nada nos sirve tener instituciones que hagan terapias avanzadas si esas instituciones no se conectan con otros niveles”, señaló. Para la cardióloga, los sistemas necesitan rutas que permitan identificar al paciente, referirlo y evaluarlo sin que la atención se fragmente entre diferentes establecimientos y procesos administrativos.

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Los números peruanos ayudan a dimensionar la complejidad del escenario. Durante 2025 se realizaron 13 trasplantes de corazón en todo el país, según el Minsa. La cifra no puede compararse directamente con el número total de personas que viven con insuficiencia cardíaca —solo una pequeña proporción llega a necesitar y cumplir criterios para un trasplante—, pero muestra el carácter altamente especializado y limitado de esta alternativa.

Hasta julio de 2026, el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud había realizado seis trasplantes cardíacos durante el año y acumulaba 139 procedimientos desde la reactivación de su programa en 2010.

Tratar antes de que el corazón llegue a una etapa avanzada

Para Rodríguez, la discusión tampoco debería comenzar cuando el paciente ya necesita un trasplante. El objetivo es evitar, en la medida de lo posible, que llegue hasta allí.

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Detectar a tiempo a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada puede ampliar sus posibilidades de acceder a terapias especializadas antes de que su condición se deteriore.

La falta de aire es uno de los síntomas que más deberían llamar la atención. Puede comenzar de manera aparentemente cotidiana: una persona que antes caminaba varios kilómetros sin dificultad empieza a cansarse, subir escaleras se vuelve más difícil o necesita incorporarse durante la noche porque siente que le falta el aire. Incluso agacharse para amarrarse los zapatos puede provocar disnea en determinados pacientes.

Pero la prevención comienza aún antes de los síntomas. Controlar factores asociados al desarrollo de enfermedad cardiovascular, como hipertensión arterial y diabetes, es parte de una estrategia que permita reducir el número de pacientes que terminarán llegando a estadios más complejos.

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“No solamente debemos actuar cuando ya es sintomática”, sostuvo Rodríguez. “Tenemos que ir mucho antes a prevenir que ocurra insuficiencia cardíaca”.

Especialistas internacionales se reunieron en Lima

Rodríguez conversó con Infobae Perú durante una pausa de su participación en el XV Congreso Internacional de Cardiología, realizado del 20 al 22 de agosto en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, en Santiago de Surco.

La doctora Maria J. Rodríguez aborda el tratamiento tras la hospitalización durante el XV Congreso Internacional de Cardiología realizado en Lima.

El encuentro, organizado por el Instituto del Corazón San Pablo, reunió a especialistas de Perú y de siete países —Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y México— para analizar avances y desafíos en distintas áreas de la medicina cardiovascular.

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Durante las tres jornadas se abordaron temas como falla cardíaca, intervencionismo, electrofisiología, imagen cardíaca, cardio-oncología y cirugía cardiovascular, además del uso de inteligencia artificial y cirugía cardíaca robótica.