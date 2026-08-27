Hasta seis nuevas DANA podrían acercarse a Perú: Senamhi advierte que el mar caliente puede intensificar sus efectos meteorológicos

Senamhi prevé entre cinco y seis nuevas incursiones cercanas de DANA durante los meses restantes de 2026. (Ambiand)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la posible llegada de nuevas Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA) al territorio peruano durante los próximos meses. El organismo prevé entre cinco y seis incursiones cercanas de estos sistemas atmosféricos durante el periodo restante del año.

El meteorólogo del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que este tipo de fenómeno puede adquirir mayor intensidad cuando encuentra temperaturas elevadas en el océano. Según detalló, las condiciones actuales del mar pueden favorecer efectos meteorológicos más severos durante el desplazamiento de futuras DANA.

Hasta el momento, dos sistemas fueron identificados con los nombres de DANA Bertha y DANA Aníbal. Quispe precisó que ambos episodios ya se disiparon, pero existe una previsión climática que contempla nuevas incursiones en los siguientes meses.

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La presencia de estos sistemas ocurre dentro de un escenario marcado por temperaturas oceánicas elevadas y por las condiciones asociadas a El Niño Global y El Niño costero. El meteorólogo explicó que cada fenómeno presenta características distintas, aunque las condiciones del mar pueden intensificar los efectos asociados a una DANA.

Senamhi prevé nuevas incursiones de DANA

La DANA Bertha modifica las condiciones meteorológicas en distintas zonas de la sierra peruana durante los próximos días. Composición: Infobae

Durante una entrevista con Exitosa, Nelson Quispe señaló que la previsión climática contempla entre cinco y seis incursiones cercanas de DANA. El especialista indicó: “Prácticamente se esperan entre cinco a seis Danas de incursiones cercanas. O sea, recién hemos tenido dos, es muy posible que tengamos más”.

Las DANA corresponden a sistemas atmosféricos fríos ubicados aproximadamente entre cinco y diez kilómetros de altura, tanto en niveles altos como medios de la atmósfera. Su desplazamiento puede producir cambios en las condiciones meteorológicas de distintas zonas del país.

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Especialistas del Senamhi explicaron que una DANA puede ubicarse sobre el océano Pacífico, cerca de Perú y Chile, y favorecer el traslado de humedad desde la Amazonía hacia los Andes. Esta interacción puede generar precipitaciones líquidas, como lluvias, y sólidas, como nevadas.

Quispe explicó que las DANA suelen originarse en una zona subtropical alejada del Pacífico y desplazarse hacia latitudes del norte. Parte de estos sistemas puede alcanzar territorio peruano después de afectar otras zonas de Sudamérica.

Durante los últimos episodios, el especialista reportó lloviznas a lo largo de la costa, desde Tacna hasta Lima. También mencionó deslizamientos en sectores del sur, mayor presencia de agua en la zona central, intensificación de los vientos y nevadas en áreas altoandinas. Estos efectos se registraron durante periodos aproximados de tres a cinco días.

El meteorólogo señaló que las condiciones actuales del océano pueden modificar la intensidad habitual de estos sistemas. “Sin embargo, como encuentra un mar caliente, entonces los eventos meteorológicos asociados a esta DANA se exacerban más”, afirmó Quispe durante la entrevista con Exitosa.

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El especialista agregó que las DANA y El Niño costero constituyen fenómenos independientes. Sin embargo, la presencia de aguas cálidas puede reforzar los efectos meteorológicos de una DANA cuando esta se aproxima al territorio peruano.

Las zonas altoandinas pueden registrar lluvias y nevadas

La DANA Aníbal continuará influyendo en el sur del Perú hasta el 19 de agosto o las primeras horas del 20. Composición: Infobae

Según los especialistas del Senamhi, el ingreso de una masa de aire frío hacia la zona tropical puede generar una interacción con aire cálido y húmedo procedente de la Amazonía. Este proceso favorece precipitaciones de mayor intensidad, entre ellas lluvias y nevadas.

Los efectos vinculados con estos sistemas suelen presentarse con mayor frecuencia en zonas altoandinas situadas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. La intensidad y distribución de las precipitaciones dependen de las condiciones atmosféricas presentes durante el desplazamiento de cada DANA.

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El Senamhi también precisó que no todas las DANA presentan el mismo comportamiento. Su evolución depende de la interacción con otros sistemas meteorológicos y de las condiciones atmosféricas existentes durante su recorrido.

El Niño Global tendrá su mayor intensidad hacia fin de año

Nelson Quispe explicó a Exitosa que la temperatura del Pacífico ecuatorial central continúa en aumento y que el pico máximo de El Niño Global podría presentarse hacia finales de 2026.

El especialista señaló que este fenómeno puede generar una reducción de las precipitaciones en la zona central y sur del Perú, con mayor intensidad hacia el sur. En contraste, El Niño costero presenta efectos distintos y puede favorecer un exceso de lluvias en la zona norte.

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“Justamente para nosotros es menos agua en la zona central y sur del país”, precisó Quispe al referirse a los efectos de El Niño Global sobre el territorio peruano.

El meteorólogo también indicó que la combinación de ambos escenarios podría generar condiciones diferentes entre las regiones del norte y las zonas central y sur del país. Según explicó, una situación similar ocurrió durante los eventos de 1982-1983.

Las condiciones oceánicas también están relacionadas con las temperaturas elevadas registradas en la costa peruana. Quispe indicó que Lima alcanzó 28,8 grados Celsius tres días antes de la entrevista, frente a un valor normal señalado por el especialista de 19 grados.

En Tumbes, la temperatura máxima llegó a 37 grados Celsius durante los días previos. Para Lima, el meteorólogo anticipó temperaturas superiores a 26 grados durante el fin de semana y señaló que el incremento también alcanzaría a otros sectores de la costa.

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Quispe agregó que la radiación ultravioleta presenta niveles elevados y pidió precaución ante la exposición directa.

El anticiclón del Pacífico Sur permanece débil

El distrito de La Molina en Lima registra un incremento de temperatura reportado por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El meteorólogo del Senamhi explicó que el comportamiento del anticiclón del Pacífico Sur también influye en las condiciones actuales. Según detalló, la menor intensidad de este sistema permite un mayor ingreso de condiciones cálidas hacia la costa peruana.

Quispe señaló que durante un evento de El Niño la corriente de Humboldt, también conocida como corriente peruana, suele presentar menor intensidad. Esta condición facilita la permanencia de aguas cálidas frente al litoral.

El especialista indicó además que el calentamiento no se limita a la superficie del océano. Según su explicación, existen aguas cálidas a más de 200 metros de profundidad, por lo que una eventual recuperación de la intensidad del anticiclón no produciría un descenso inmediato de las temperaturas.

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Senamhi mantiene una lista de nombres para las DANA

El Senamhi estableció una relación de nombres para identificar las DANA durante el periodo 2026-2029. La nomenclatura alterna nombres femeninos y masculinos y mantiene un orden alfabético.

La primera parte de la lista contempla Aníbal, Bertha, Carlos, Diana, Erickson, Fernanda, Gustavo, Hilda, Israel y Jessica. Luego aparecen Kelvin, Liney, Matt, Noelia, Orlando, Patricia, Quique, Rosalinda, Santiago y Teresa.

La relación continúa con Umberto, Verónica, Wilson, Ximena, Yoel y Zoila. De acuerdo con el Senamhi, esta denominación permite facilitar la identificación de los sistemas atmosféricos durante su seguimiento.

El organismo mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas a nivel nacional y recomienda revisar los avisos vigentes, los pronósticos y las actualizaciones difundidas mediante sus canales oficiales.