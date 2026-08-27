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Ignacio Buse y su ruta definida en el US Open 2026: debutará ante el local Marcos Giron, a quien ya venció este año

El tenista peruano será la siembra número 32 del último Grand Slam de la temporada y tendrá un estreno especial ante el estadounidense, al que derrotó en un ajustado partido disputado sobre césped en Queen’s

Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.
Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.
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Ignacio Buse ya conoce el camino que deberá recorrer en el US Open 2026. El tenista peruano enfrentará al estadounidense Marcos Giron en la primera ronda del último Grand Slam de la temporada, en un duelo que tendrá un atractivo especial: ambos ya se enfrentaron este año y el triunfo quedó en manos del representante nacional.

Además, ‘Nacho’ llegará a Nueva York como cabeza de serie número 32, la última siembra del torneo. Esta condición se confirmó tras concretarse la cuarta baja de un jugador con mejor ranking que el peruano, movimiento que le permitió ocupar la plaza que necesitaba entre los 32 preclasificados.

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La designación le otorga un beneficio importante: Buse no podrá enfrentar en las dos primeras rondas a ninguno de los otros 31 cabezas de serie. Es decir, tendrá la posibilidad de avanzar en el torneo sin encontrarse de entrada con los principales favoritos.

Actualmente, el peruano se encuentra alrededor del puesto 34 del ranking ATP, mientras que Giron ocupa el Nº 78. El estadounidense será, por tanto, su primer obstáculo en un cuadro que ahora se presenta con mejores condiciones para el ‘Colorado’.

Esta será, además, la segunda vez en el año que Buse afrontará un Grand Slam como cabeza de serie, luego de haber tenido la misma condición en Wimbledon 2026. Su presencia consecutiva entre los preclasificados refleja el importante ascenso que ha conseguido durante la temporada y su consolidación dentro del circuito ATP.

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La ruta de Ignacio Buse en el US Open 2026.
La ruta de Ignacio Buse en el US Open 2026. Crédito: Decisivo Tenis

Marcos Giron, un rival que Buse ya conoce

El sorteo le deparó a Buse un rival conocido. El peruano y Giron solo se han enfrentado una vez en el circuito profesional, y ese encuentro se produjo en junio, durante el ATP 500 de Queen’s, en Londres. Aquella vez, sobre césped, ‘Nacho’ consiguió una remontada de alto dramatismo.

El estadounidense se llevó el primer set por 6-3, pero el jugador nacional reaccionó para ganar el segundo por 7-5 y llevar el partido a un tercer parcial. El desenlace fue todavía más ajustado. Buse terminó imponiéndose en el tie-break decisivo por 10-8, cerrando el encuentro con parciales de 3-6, 7-5 y 7-6(8).

Ese triunfo es el único antecedente entre ambos y le permitirá al ‘Colorado’ llegar al nuevo enfrentamiento con conocimiento de las características de su oponente, aunque esta vez deberán medirse sobre la pista dura de Flushing Meadows.

El estadounidense afrontará el US Open buscando revertir una etapa complicada. Después de su duelo con Buse en Queen’s, consiguió alcanzar la tercera ronda de Wimbledon, pero posteriormente tuvo dificultades para encadenar victorias en cuadros principales ATP.

En Washington superó la fase de clasificación, aunque cayó en primera ronda ante Cruz Hewitt. Luego repitió el camino en el Masters 1000 de Canadá y perdió su estreno frente a Hubert Hurkacz.

En Cincinnati ni siquiera pudo ingresar al cuadro principal tras caer en la primera ronda de la qualy ante Henrique Rocha. Su participación más reciente fue en Winston-Salem, donde volvió a despedirse en su debut, esta vez ante Dhakshineswar Suresh.

En el ATP 500 The HSBC Championships de Queen’s, Ignacio Buse superó al estadounidense Marcos Giron y accedió a la siguiente ronda del torneo londinense. Facebook Tennis TV

Buse llega con mejores sensaciones a Nueva York

El momento reciente del peruano, en cambio, es más alentador. Buse utilizó Winston-Salem como preparación para el US Open y consiguió triunfos que le permitieron recuperar ritmo y confianza antes de llegar a Nueva York.

Ahora tendrá la oportunidad de trasladar esas buenas sensaciones al último Grand Slam del año. Su condición de cabeza de serie le garantiza un camino inicial sin enfrentamientos contra los principales sembrados, mientras que el sorteo le puso enfrente a un rival al que ya consiguió derrotar.

El partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron se disputará entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, correspondiente a la primera ronda del US Open 2026.

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