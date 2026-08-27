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Giancarlo Granda lanzó contundente opinión sobre Felipe Chávez tras su salida de Bayern Múnich: “No es el salvador de Perú ni un mega ‘crack’”

El periodista deportivo se refirió a la llegada del volante peruano a FC Magdeburgo de la Bundesliga 2, al que ficha cedido desde el cuadro ‘bávaro’ en busca de continuidad

El periodista deportivo opinó de la salida del volante peruano de Bayern Múnich rumbo al equipo de la Bungesliga 2. (Video: Radio Nacional)
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Aunque Felipe Chávez impresionó durante la última pretemporada con Bayern Múnich al anotar cuatro goles y brindar dos asistencias, su destino inmediato cambió de rumbo. El joven peruano fue cedido a FC Magdeburgo de la Bundesliga 2 por una temporada, con opción de compra, a pesar de haber recibido propuestas de otros clubes. Esta transferencia, lejos de ser recibida con unanimidad como un salto consagratorio, desató opiniones divididas en el entorno del fútbol peruano.

Giancarlo Granda optó por la cautela ante el entusiasmo que rodeó la cesión del mediocampista. “Yo creo que es un buen jugador. No creo que sea la estrella del futuro del fútbol peruano”, afirmó en Radio Nacional.

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Para el periodista, las comparaciones con figuras históricas resultan inevitables y, a su juicio, poco favorables para el contexto actual. Granda recordó que “a los 19 y 20 años nosotros ya teníamos jugadores como Jefferon Farfán en el extranjero, André Carrillo, y jugando en equipos más importantes. Farfán se fue a PSV Eindhoven, de los grandes de Países Bajos; Carrillo también, se fue a Sporting de Lisboa. Entonces, son equipos más grandes que Magdeburgo”.

Las advertencias de Giancarlo Granda ante el caso Felipe Chávez

A pesar de reconocer el potencial de Felipe Chávez, Giancarlo Granda insistió en llamar al equilibrio. “Yo pongo las barbas de remojo al decir hay mucha gente que está ilusionada con este chico. Recordemos también que así como tenemos los buenos, tenemos los malos ejemplos”, señaló, evocando casos que en su momento despertaron expectativas similares, pero no lograron consolidarse en la élite internacional.

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El peruano sumó su tercer gol en partidos amistosos del club alemán. Créditos: Deporte Libre.

El comunicador citó ejemplos concretos: “En su momento el caso de Cristian Benavente, cuando entrenaba con Real Madrid, nosotros creíamos que iba a ser el futuro Zidane, porque lo entrenaba Zidane. El caso de Roberto Merino, que en la selección tampoco brilló y se hablaba mucho”.

En su análisis, Giancarlo Granda fue claro al decir que “este es un chico joven, no hay que ponerle la mochila de ser el salvador de Perú, porque claramente lo vamos a terminar perjudicando”. Incluso, se animó a comparar el presente de Felip Chávez con el de otros compatriotas: “Por ejemplo, yo considero que Fabio Gruber es mejor jugador que él, tiene una mejor carrera, por lo menos hasta acá”.

La valoración sobre la cesión de Felipe Chávez a FC Magdeburgo fue matizada por Granda, quien reconoció los méritos del volange: “Creo que es un buen jugador. Por algo Bayern lo tiene en sus filas y por algo le extiende el contrato”. No obstante, marcó diferencias con generaciones previas: “No lo veo como un mega ‘crack’. ‘Crack’ era Farfán. Para mí puede ser un buen jugador que nos puede servir”.

Felipe Chávez no fue considerado en la selección peruana para los amistosos ante Haití y España.
Felipe Chávez jugó un amistoso con la selección peruana adulta ante Chile en amistoso del 2025. - créditos: Instagram

Granda también reflexionó sobre la tendencia a idealizar a los futbolistas peruanos que buscan oportunidades fuera del país. “Nosotros tenemos jugadores que nos pueden servir y que pueden sumar a la selección. Yo creo que este es uno de los casos. Pero yo lo que le pido, más que a Felipe, sino a la gente, tranquilidad y calma”, sostuvo, advirtiendo sobre el riesgo de buscar en el exterior lo que no se encuentra a nivel local.

En palabras del periodista, la escasez de figuras consolidadas a nivel internacional provoca que cualquier aparición sea vista como la solución a los problemas de la selección. “Claramente, entre la escasez de jugadores que tenemos, cualquiera que aparece... Mañana aparece un jugador de Nueva Zelanda y van a creer que es el ‘9’ de la selección. Es así porque no tenemos”, remató.

Felipe Chávez fue presentado como nuevo jugador de Magdeburgo y brindó sus primeras declaraciones.
Felipe Chávez fue presentado como nuevo jugador de FC Magdeburgo, donde llevará el dorsal '11'. - créditos: FC Magdeburgo

Felipe Chávez sobre su llegada a FC Magdeburgo

El propio Felipe Chávez se pronunció tras su arribo a la Bundesliga 2. “FC Magdeburgo ofrece a los jugadores jóvenes excelentes oportunidades para desarrollarse y dar el siguiente paso. Por eso estoy tan contento de tener la oportunidad de jugar regularmente a un alto nivel aquí y seguir mejorando”, declaró para la web de la institución.

El futbolista de 19 años remarcó su motivación ante el reto que supone este cambio de club. “Ahora quiero saltar al campo con el equipo cuanto antes, conocer a mis nuevos compañeros y adaptarme al Elba. Tengo muchas ganas de afrontar este nuevo reto y de mi etapa en Magdeburgo”, añadió.

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