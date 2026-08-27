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Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

Los 36 equipos participantes conocerán a sus rivales en la primera fase de la Liga de Campeones. Entérate todos los detalles de este esperado evento

El sorteo de la fase de la liga de la Champions League se llevará a cabo este jueves 27 de agosto.
El sorteo de la fase de la liga de la Champions League se llevará a cabo este jueves 27 de agosto.
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Hoy, jueves 27 de agosto, tendrá lugar el sorteo de la Champions League 2026/2027 tras la fase preliminar. La ceremonia se llevará a cabo en el Grimaldi Forum de Mónaco y establecerá los cruces entre los 36 equipos que participarán en la fase de liga. En esta nota se detallan los horarios y las opciones para seguir el evento en vivo.

Horarios del sorteo de la Champions League 2026/27

El sorteo está pactado para comenzar a las 18:00 horas de Mónaco y a las 11:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera:

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay / 13:00 horas

Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos / 12:00 horas

Ecuador y Colombia / 11:00 horas

México / 10:00 horas

España / 18:00 horas

Horarios para seguir el sorteo de la fase de la liga de la Champions League 2026/2027.
Horarios para seguir el sorteo de la fase de la liga de la Champions League 2026/2027.

Dónde ver el sorteo de la Champions League en Perú

En Perú, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá ver EN VIVO a través de Disney+ Premium, plataforma que integra contenidos deportivos de ESPN para la región.

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En Sudamérica, la transmisión será realizada por ESPN y Disney+ Premium. En México, la ceremonia estará disponible en TNT Sports y Max. En Estados Unidos se podrá seguir mediante Paramount+, ViX y CBS Sports, mientras que en España la cobertura estará a cargo de Movistar Plus.

Además, la UEFA brindará acceso gratuito al sorteo a través de sus plataformas oficiales, como su página web y su canal de Youtube. Por otro lado, Infobae hará una cobertura total mediante su sitio web.

Este jueves 27 de agosto se desarrollará el sorteo de la fase de la liga. Créditos: UEFA.

Bolilleros para el sorteo de la Champions League 2026/2027

Pot 1

PSG

Bayern Múnich

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atlético Madrid

Pot 2

Borussia Dortmund

Roma

Sporting de Lisboa

Aston Villa

Porto

Manchester United

Brujas

Real Betis

PSV

Pot 3

Feyenoord

Lille

Bodo/Glimt

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Fenerbahce

Shakhtar Donestk

Galatasaray

Pot 4

Slavia Praha

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK Athens

LASK

Como

Lens

Viking

Sabah

Bolilleros para el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/2027.
Bolilleros para el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/2027.

Así se desarrollará el sorteo de la Champions League

Para agilizar el sorteo y evitar emparejamientos entre equipos del mismo país, la UEFA utiliza un sistema híbrido que combina la extracción manual de bolas con un algoritmo informático encargado de asignar los rivales.

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Los clubes se distribuyen en cuatro bombos de acuerdo con su coeficiente individual, reservando la primera posición del Bombo 1 para el campeón vigente. Cada equipo jugará ocho partidos, la mitad en condición de local y la otra mitad como visitante, enfrentando necesariamente a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos.

¿Cuándo inicia la fase de la liga de la Champions League 2026/27?

La UEFA estableció que la fase de liga de la Champions League 2026/27 iniciará el martes 8 de septiembre. En esta instancia, cada equipo disputará ocho encuentros: cuatro como local y cuatro como visitante.

Todos los clubes competirán en una única tabla general. Los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que se ubiquen entre las posiciones 9 y 24 deberán afrontar un playoff para definir los últimos clasificados a la siguiente ronda.

La UEFA utilizó la tecnología para evitar que equipos del mismo país se enfrenten en la fase de la liga.
La UEFA utilizó la tecnología para evitar que equipos del mismo país se enfrenten en la fase de la liga.

Calendario de la Champions League 2026/27

Fase liga

  • Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026
  • Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
  • Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
  • Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
  • Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
  • Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
  • Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
  • Jornada 8: 27 de enero de 2027

Fase eliminatoria

  • Fase de play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027
  • Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027
  • Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027
  • Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
  • Final: 5 de junio de 2027 (Madrid)

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