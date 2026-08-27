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Natalia Málaga aclara su postura sobre la propuesta de Cecilia Tait y opina del vóley peruano: “Hay que aprovechar el talento”

La entrenadora de Deportivo Géminis explicó los motivos de su publicación, en la que rechaza la idea de la ‘Zurda de Oro’ de recurrir a inyecciones para aumentar la estatura de las jugadoras de la selección nacional

Natalia Málaga aclara su posición sobre la propuesta de Cecilia Tait de inyectar a jugadoras peruanas para que crezcan.
Natalia Málaga aclara su posición sobre la propuesta de Cecilia Tait de inyectar a jugadoras peruanas para que crezcan.
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Natalia Málaga volvió a expresarse en sus redes sociales para intentar cerrar la polémica generada tras sus declaraciones sobre la propuesta de Cecilia Tait, quien sugirió que las jugadoras de la selección peruana de vóley deberían recibir inyecciones para favorecer su crecimiento físico y así competir a nivel internacional.

En un video difundido a través de Facebook, Málaga subrayó la solidez de su vínculo con Tait y con quienes compartió años en la selección nacional. “Jamás le faltaría el respeto a Cecilia y jamás me portaría mal con ninguna de mis compañeras en las cuales he vivido muchísimos años de mi vida trabajando para el deporte, jugando por mi país y entregándonos al máximo”, expresó.

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La actual entrenadora de Deportivo Géminis remarcó que cualquier diferencia de opinión con la ‘Zurda de Oro’ se resuelve en el ámbito privado. “Puedo conversar con Cecilia lo que me da la gana y le puedo decir lo que me da la gana. Ahorita la llamo por teléfono y le digo: ‘Oye, te equivocaste, no es vitamina, es hormona’. ¿Y se va a sentir mal? No, están equivocados todos ustedes, todititos están muy equivocados de cómo nos tratamos nosotras”, señaló.

La 'Zurda de Oro' quedó conforme con el rendimiento de la 'bicolor', pero compartió soluciones para competir mejor internacionalmente. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Málaga aclaró que su intención fue manifestar su postura sobre el uso de hormonas en el deporte, sin atacar a Cecilia Tait. “Simplemente mi post fue: no es una vitamina lo que hizo, lo que se puso Messi. Messi empezó a trabajar con eso por una falta de hormona, de su genética que no producía para el crecimiento, que es muy distinto. Y eso se empieza a temprana edad, no a los diecisiete años, quince años, dieciséis años”, explicó.

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Para concluir, la exjugadora dirigió un mensaje a aficionados y medios. “No hay que mentir, porque por eso estamos en este país como estamos, por ser una sarta de mentirosos en todo sentido, querernos acomodar donde nos conviene. Y eso sí está mal. No hay que acomodarse donde a uno le conviene. Piense en lo que tiene que hacer y lo que tiene que devolver”, afirmó.

La exvoleibolista se volvió a referir a la idea de la 'Zurda de Oro' de inyectar a las jugadoras peruanas para que crezcan. Créditos: Facebook.

Su firme opinión del presente del vóley peruano

Natalia Málaga aprovechó el video para reflexionar sobre la situación actual del vóley peruano y enfatizar que los tratamientos médicos no constituyen una solución para el desarrollo deportivo. La exjugadora cuestionó la expectativa de que las jugadoras alcancen mayor estatura mediante intervenciones médicas.

“Pretenden que a estas chicas, la federación o los padres de familia les pongan esta vitamina para crecer. Lamentablemente, hemos crecido en el Perú, no somos de una raza grande. Me sobran dedos de la mano para contar cuántas jugadoras de talla que realmente se están viendo a nivel internacional tenemos ahora en el Perú. Por favor, no nos engañemos”, sostuvo.

Natalia Málaga fue la entrenadora de la selección peruana de vóley.
Natalia Málaga fue la entrenadora de la selección peruana de vóley.

Málaga también señaló las dificultades económicas y logísticas que enfrenta la disciplina. “Con las justas tenemos viajes de preparación. No tenemos una gira como se solía hacer antes en nuestra época. Hasta yo he tenido la suerte de tener gira para preparar a mis equipos cuando me encargaba yo de la selección menor juvenil. Yo he estado en Corea, he estado en Japón, he estado en Italia, he estado en Dominicana, cosa que ahora esos países ya no invitan a esas categorías a tenerlos de sparring para prepararse para un mundial”, relató.

Frente a este panorama, la entrenadora pidió centrar los esfuerzos en el trabajo y en el desarrollo integral de las jugadoras. “Hay que aprovechar el talento que tienen estas niñas, estas chiquitas que recién están saliendo, que les falta muchísimo, en todo sentido, la parte física, la parte técnica. Yo sé que los entrenadores me imagino que están haciendo lo imposible para ganarle tiempo al tiempo, pero lamentablemente el tiempo nos ganó. Nos dejamos mucho y el tiempo nos ganó”, concluyó.

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