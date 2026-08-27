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Héctor Cúper marcó distancia con Jorge Fossati tras comparación por usar línea de tres en Universitario: “No soy un necio, un caprichoso”

El técnico argentino se refirió a los comentarios que lo comparan con el ‘Nonno’ por utilizar su mismo sistema de juego y reveló por qué decidió cambiar su esquema táctico

Héctor Cúper marcó distancia con Jorge Fossati por usar línea de tres. (Difusión)
Héctor Cúper marcó distancia con Jorge Fossati por usar línea de tres. (Difusión)
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Universitario de Deportes no tuvo buen arranque en el Torneo Clausura, pero Héctor Cúper hizo un cambio que le permitió encontrar la brújula y ahora es candidato al título del segundo campeonato de la Liga 1 2026. El técnico decidió utilizar el sistema 3-5-2 y está obteniendo los resultados deseados.

El DT reveló por qué decidió cambiar su estilo de juego para adaptarse a la línea de tres que le marcó el tricampeonato a la ‘U’. Aseguró que entendió que su equipo se siente más cómodo como ese esquema, pero dejó en claro que no es el planteamiento defensivo que prefiere.

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“No soy un egoísta, un caprichoso, un necio, es decir, el fútbol no te da esas pautas. El fútbol lo que te muestra es un resultado y por momentos te dice que lo que estás haciendo no está bien. Yo recuerdo que lo dije al principio, digo: ‘Mire, yo he jugado alguna vez con línea de tres, no tengo problemas’, pero digo: ‘A mí me gusta otro tipo de aspecto defensivo’. Bueno, no vamos a entrar en cuestiones tácticas, pero ahora me di cuenta de que la cosa muy bien no funcionaba. Y yo sabía perfectamente que ya el sistema anterior, el equipo lo tiene bien estudiado. Ahora digo: ‘Listo, si esto algo no funciona, volvamos para atrás’. Y le iremos buscando las maneras”, apuntó en conversación con Movistar Deportes.

El entrenador de Universitario se refirió al cambio que realizó en su estilo de juego. (Movistar Deportes)

“¿Este es el equipo de Fossati?"

Héctor Cúper contó que escuchó un comentario que le causó ruido sobre el estilo de juego que está implementando, la línea de tres. Alguien había dicho que su equipo era el mismo que el de Jorge Fossati, y no dudó en marcar su distancia.

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Reconoció que tal vez sea el estilo de juego del ‘Nonno’, pero eso no quiere decir que se darán los resultados positivos. Y no tiene ningún problema que le comparen con el extécnico.

“Bueno, puedo contar una anécdota. El otro día escuché que alguien dijo: “Este es el equipo de Fossati”. Bueno, es probable que este sea el equipo de Fossati. Ahora, yo digo: si este equipo hoy tuviera cinco puntos, porque puede pasar en el fútbol, ¿sería el equipo de Fossati? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que nadie tiene la verdad absoluta y siempre hay que buscarla y hay que intentar. Si uno cree y se da cuenta de que la cosa por acá no va, hay que cambiar. Y el cambio no tiene que ofender a un entrenador ni absolutamente a nadie. Yo elegí esto y evidentemente no está saliendo o cuesta demasiado. Y como no hay demasiado tiempo, bueno, volver hacia atrás y ahora la cosa pareciera ser como que está encaminada", añadió el estratega argentino.

José Luis Carranza – Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Perú – deportes – 13 julio
José Luis 'Puma' Carranza elogió a Héctor Cúper tras el triunfo ante Millonarios y aseguró que Universitario incorporó a un entrenador con experiencia y mentalidad ganadora. (Universitario de Deportes)

¿Cuándo juega Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2026?

Un nuevo desafío espera a Universitario de Deportes tras su reciente victoria, que lo mantiene en la parte alta de la tabla. El conjunto dirigido por Héctor Cúper suma 13 puntos y comparte el liderazgo del Torneo Clausura 2026 con Deportivo Garcilaso.

El próximo compromiso para los ‘cremas’ será como visitante ante UTC, en un duelo que se disputará en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. El choque está programado para este sábado 29 de agosto a las 15:30 horas, según el horario local de Perú. La sede será la ciudad de Cajamarca, donde el equipo local buscará frenar el buen momento de la ‘U’.

Matías Di Benedetto – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 24 agosto
El zaguero crema resaltó la conexión entre Valera y Lapadula, a quienes consideró fundamentales por su capacidad goleadora y la intensidad que muestran en cada partido del Clausura. (Universitario de Deportes)

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