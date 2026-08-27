Perú

Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios

El titular del MTC, Rafael Rey, afirmó que el Gobierno de la presidenta Fujimori considera que los ministros no deberán detener el tránsito para trasladarse

Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios. (Foto: MTC)
Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios. (Foto: MTC)
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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, aseguró que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori decidió que los ministros no deberán detener el tránsito para trasladarse por la ciudad, porque ese tipo de prerrogativas “son privilegios inaceptables”.

En una entrevista con Canal N, el titular del MTC cuestionó la práctica de interrumpir la circulación cuando pasa un dignatario y planteó que un servidor público no puede exigir un trato distinto al de cualquier conductor.

“¿Entramos a ser servidores públicos para servir o para tener privilegios? Y esos privilegios inaceptables son (...) al ciudadano común y corriente le clavan la multa. Al funcionario público, especialmente si es ministro, no, yo me estaciono donde me da la gana por cuestiones de seguridad. No, señor, eso se acabó”, indicó Rey al medio televisivo.

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Rey sostuvo que la decisión del Gobierno es que los ministros no detengan el tránsito para trasladarse por la ciudad y que la medida, ya aplicada en una administración anterior, fue ratificada para evitar privilegios, infracciones de vehículos oficiales y congestionamientos.

Rafael Rey

Al referirse a la forma en que operan los traslados con seguridad, el ministro remarcó que el criterio no debe ser el privilegio. “No importa, puede haber moto, pero no se interrumpe el tránsito y no se incurre en infracciones”, señaló, al comparar el trato que recibe un ciudadano multado con el que suele tener un alto funcionario.

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Durante la conversación, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones rechazó que la “seguridad” sea argumento para paralizar avenidas o vías rápidas en situaciones ordinarias. “Ahora, ¿hay inseguridad? Sí, pero los dignatarios, los funcionarios públicos, no tenemos la inseguridad que tiene cualquier persona”, dijo, y mencionó el riesgo cotidiano de robos violentos.

MTC en contra de privilegios de tránsito

Rey también cuestionó la idea de apurar el paso por jerarquía del cargo. “Bastante protección tenemos con el carro oficial y con la escolta que tenemos como para encima decir: ‘No, interrumpan el tránsito, porque yo, que soy importante, necesito llegar más rápido a mi oficina’”, declaró.

Consultado sobre qué ocurriría si llegara tarde a una sesión del Consejo de Ministros por una congestión vehicular, respondió que asumiría la misma consecuencia que el resto de personas. “Lo mismo que cualquier ciudadano que llega, que tiene una reunión y tiene que llegar tarde por el tránsito”, afirmó. Rey coincidió en que la solución ante situaciones como esa es “salir más temprano”.

Vista superior de automóviles y camiones transitando en una carretera de varios carriles junto a un puente y letreros de señalización vial
Vehículos transitan por una vía de Lima, donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones prevé establecer un régimen para reducir las multas de tránsito. (Agencia Andina)

Rafael Rey sería citado al Congreso

Frente a la decisión anunciada del ministro Rafael Rey de reducir el 90 % del costo de las multas de tránsito, el presidente de la Comisión de Infraestructura y Transporte, Luis Quispe Candia, indicó que hará formal un pedido para que el titular del MTC acuda a una sesión de este grupo de trabajo en el Congreso para que esta norma sea explicada.

“Esto es un premio a los infractores. No es la forma de resolver los problemas... Ni las congestiones, ni los accidentes... Mucho menos los atentados que vienen sufriendo las empresas de transporte público”, opinó el diputado del Partido del Buen Gobierno en relación a los efectos negativos de la propuesta, que fue anunciada luego de una mesa de trabajo en la que el ministro se reunió con representantes del gremio de transportistas de Lima y Callao.

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