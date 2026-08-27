Gobierno designa a funcionario encargado de facilitar la visita del papa León XIV al Perú

El papa León XIV. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

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El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Rodrigo Hernán Boluarte Chávez como responsable estatal de la visita del papa León XIV a Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que Boluarte Chávez, ministro consejero en el Servicio Diplomático de la República, queda a cargo de la “realización de la visita” y define un paquete de atribuciones para la coordinación estatal durante la preparación y el desarrollo del viaje apostólico.

Entre esas facultades figura la posibilidad de “suscribir convenios de gestión, colaboración, cooperación y/o auspicio o similares, y de ser el caso sus respectivas adendas” con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, además de organizaciones y organismos internacionales, vinculados a la realización de la visita.

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La resolución también autoriza al funcionario a representar a la Cancillería ante entidades u organizaciones para iniciar y gestionar procedimientos y trámites, formular solicitudes y presentar escritos, oficios, formularios o formatos administrativos relacionados con el viaje del pontífice.

03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT

La resolución y el itinerario oficial

La resolución suprema lleva la firma del canciller y fue publicada pocos días después de otra norma que declaró de interés nacional la visita apostólica de León XIV.

En esa declaración, el Gobierno precisó que el viaje responde a “la invitación formulada por el Gobierno peruano” e incluye un recorrido pastoral por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El texto oficial añadió que el interés nacional alcanza también “las actividades, reuniones y eventos preparatorios conexos” previstos para el segundo semestre de 2026.

Sobre el itinerario, el documento señala que la visita se desarrollará durante seis días, del 11 al 16 de noviembre de 2026, con actividades pastorales en las cuatro ciudades previstas por la Santa Sede y el Gobierno peruano.

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El Papa León dirige la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, el 16 de agosto de 2026. REUTERS/Remo Casilli

León XIV acortó su visita al Perú

La Conferencia Episcopal Peruana confirmó que el papa León XIV modificó el programa de su próxima visita a Perú, acortando un día su estadía. El máximo líder de la Iglesia católica llegará al país el 11 de noviembre y partirá el 16 por la tarde, un día antes de lo inicialmente previsto. La noticia fue oficializada por monseñor Paolo Rocco, quien agradeció la colaboración de la comunidad y destacó la importancia de la visita apostólica para los fieles peruanos.

El anuncio sobre el ajuste de fechas fue realizado por monseñor Paolo Rocco ante la prensa. El representante eclesiástico precisó que el pontífice arribará al país el 11 de noviembre por la tarde y que su partida está programada para el 16, en vez del 17 como se había comunicado en un primer momento.

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“Él estará aquí, llegará el 11 de noviembre en la tarde y partirá el 16 por la tarde, no el 17. En un primer momento nos habían dicho que las fechas serían 11 y 17, pero el 17 el santo padre tiene ya que estar en Roma”, explicó Rocco. Según el portavoz, la reducción de la estadía responde a compromisos ineludibles del papa en la Santa Sede.

El propio monseñor Paolo Rocco agradeció la disposición de los peruanos para organizar la visita: “Me gusta mucho el nombre de ‘Amigos del Papa León’. Amistad significa colaboración, ayuda. Tenemos que ayudar a nuestro amigo, gran amigo, que va a venir a visitarnos”, expresó. También resaltó que la preparación es fundamental ante la expectativa de una masiva participación ciudadana: “Tenemos que trabajar mucho para acoger a toda la gente que viene”.

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