Motociclista de 23 años muere tras impactar contra camión detenido en la vía de Evitamiento

El joven perdió la vida luego de impactar contra la parte posterior de un vehículo de carga que permanecía detenido en uno de los carriles (Créditos: Latina)

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Un joven motociclista de 23 años murió tras impactar violentamente contra la parte posterior de un camión que se encontraba detenido en la vía de Evitamiento, a la altura del puente Perales, en el sentido de norte a sur. El accidente ocurrió durante la madrugada y dejó además a una mujer gravemente herida, quien viajaba como copiloto y fue trasladada al hospital Hipólito Unanue.

La víctima fue identificada como Emilio Sebastián Rodríguez Balbín. Según la información recogida en el lugar, el muchacho llevaba puesto un casco al momento de la colisión. Sin embargo, la fuerza del impacto provocó su fallecimiento. Agentes de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes antes del levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue.

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De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, el vehículo de carga, de color celeste, se habría detenido en el segundo carril de esta vía rápida debido a un presunto desperfecto mecánico. El motociclista habría circulado a gran velocidad y terminó chocando contra la parte posterior de la unidad, que transportaba productos como choclo y maíz.

Vecinos aseguran que el camión se habría detenido por un desperfecto mecánico y cuestionan la señalización de la unidad - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los residentes también señalaron que el tramo donde ocurrió el siniestro presenta poca iluminación y cuestionaron si el camión contaba con la señalización necesaria para advertir su presencia. No obstante, esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades. El conductor, identificado como Johnny Óscar Zamudio Sedano, permanece en la comisaría de Villa Hermosa y no brindó declaraciones sobre lo ocurrido.

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La investigación policial será clave para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes. Una de las dificultades para esclarecer el caso sería la escasez de cámaras de videovigilancia en este sector de la vía de Evitamiento. Hasta el momento, no se han identificado dispositivos que hayan registrado directamente el momento del choque.

Rodríguez Balbín también era conocido dentro de un grupo de motociclistas de Lima con el apelativo de “Sebastián el Duque”. Algunos de sus compañeros llegaron hasta el lugar durante las primeras horas de la mañana, luego de enterarse del accidente. Según comentaron, el joven solía participar en rutas grupales y se reunía habitualmente con otros aficionados a este vehículo.

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El accidente ocurrió durante la madrugada, a la altura del puente Perales, en el sentido de norte a sur. Una mujer que viajaba como copiloto resultó gravemente herida - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

En sus redes sociales, además, compartía videos relacionados con sus recorridos en motocicleta y mostraba su afición por conducir. Los compañeros que acudieron al punto del accidente indicaron que lo conocían de vista y buscaban colaborar con la identificación de sus familiares.

Mientras se desarrollaban las diligencias, el tránsito quedó restringido en este tramo de la carretera. Solo un carril permanecía habilitado, situación que generó congestión debido al desplazamiento de camiones, tráileres y buses durante las primeras horas del día.

La mujer que acompañaba al joven continúa recibiendo atención médica en el hospital Hipólito Unanue. Su identidad aún no ha sido confirmada. Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes, mientras la familia de Rodríguez Balbín recibe información sobre la muerte del motociclista.

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