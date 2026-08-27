Operativo en Cusco: decomisan casi seis toneladas de explosivos almacenados de forma irregular

Los productos permanecían juntos dentro del recinto, en contra de las medidas de seguridad establecidas por la normativa - Créditos: Mininter.

Guardar

El Ministerio del Interior, mediante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), incautó aproximadamente 5,7 toneladas de materiales explosivos durante un operativo de control efectuado en la comunidad campesina de Unupulla, distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, en Cusco. La intervención permitió detectar un polvorín que operaba sin autorización vigente y presentaba condiciones que incumplían las medidas de seguridad exigidas para el almacenamiento de estos productos.

El despliegue se desarrolló con participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), y representantes del Ministerio Público. La acción formó parte de las labores impulsadas por el sector Interior para reforzar la supervisión de insumos destinados a actividades extractivas y evitar que sean desviados hacia circuitos clandestinos.

PUBLICIDAD

Durante la inspección, los agentes encontraron 200 cajas de emulsión, equivalentes a cinco toneladas. También fueron halladas cuatro cajas de dinamita, con un peso aproximado de 100 kilos; 26 cajas de mecha, que alcanzaban los 572 kilos; una caja de fulminantes, con 17 kilos; y dos cajas de cordón detonante, cuyo peso era de 10 kilos.

Las autoridades buscan evitar que estos materiales lleguen a circuitos ilegales, en especial aquellos vinculados con la minería ilegal - Créditos: Mininter.

La revisión del recinto permitió establecer que el polvorín carecía de una autorización vigente otorgada por la Sucamec para conservar este tipo de productos. A ello se sumó otra irregularidad: los explosivos y los accesorios de voladura permanecían almacenados de manera conjunta, una situación que contravenía las disposiciones establecidas para reducir riesgos durante la manipulación y custodia.

PUBLICIDAD

Como parte del procedimiento, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades competentes. El cargamento decomisado fue trasladado hacia la ciudad de Cusco bajo estrictas medidas de seguridad, debido a la naturaleza de los elementos encontrados. En paralelo, la PNP y el Ministerio Público continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias relacionadas con la posesión y almacenamiento de los productos.

El superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero, resaltó el alcance de la intervención y sostuvo que este tipo de acciones permite reducir la posibilidad de que materiales controlados terminen en manos de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

Tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes - Créditos: Mininter.

“Estas acciones permiten retirar del circuito irregular materiales que podrían terminar siendo utilizados en actividades vinculadas a la minería ilegal”, afirmó Manay Guerrero. El funcionario agregó que, en este caso, se constató que los productos permanecían en condiciones que no cumplían con las exigencias de seguridad correspondientes.

La operación se suma a los controles que realizan las autoridades para identificar establecimientos que almacenan explosivos sin autorización o fuera de los parámetros establecidos. La fiscalización busca garantizar que estos insumos permanezcan bajo vigilancia y sean utilizados únicamente para fines permitidos por la normativa vigente, especialmente en zonas donde existe actividad minera.

PUBLICIDAD