Perú

Yahaira Plasencia confirma que desistió de la demanda contra Magaly Medina: “La paz no tiene precio”

La salsera se pronunció a través de las redes sociales luego de que la ‘Urraca’ revelara que firmarían una conciliación

Se acabó la guerra mediática. Yahaira Plasencia confirmó que firmará una conciliación con Magaly Medina tras haber dialogado sin abogados. Ambas destacaron la importancia del lado humano y de buscar la tranquilidad por encima de los conflictos.
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La cantante peruana Yahaira Plasencia ha dado a conocer que decidió desistir de la demanda que había iniciado contra Magaly Medina, tras un proceso de conciliación que ambas llevaron a cabo de manera reservada. La noticia se conoció después de que la conductora de televisión informara, la noche del 25 de agosto, que ambas partes habían llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto legal, que amenazaba con prolongarse y desgastarlas en el ámbito público.

La artista, que enfrenta una difícil situación familiar, recurrió a sus redes sociales para comunicar que, luego de una serie de encuentros con Medina, determinó no continuar con el proceso judicial.

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“Chicos, efectivamente, la señora Magaly Medina y yo hemos llegado a una conciliación donde ambas hemos dialogado todo este tiempo con mucho respeto, donde siempre ha primado el tema humano. Contarles que yo he desistido tajantemente del tema económico y de la demanda. Hemos llegado a un buen acuerdo. Creo que somos mujeres bastante inteligentes que podemos hablar con un buen diálogo y con mucho respeto”, publicó Plasencia en una historia de Instagram, según recogió la prensa local.
Composición de fotos con Yahaira Plasencia a la izquierda y Magaly Medina con vestido rojo en un set de televisión a la derecha
La cantante Yahaira Plasencia confirma que retiró la demanda judicial planteada contra la conductora Magaly Medina.

La intérprete de salsa subrayó que en ningún momento exigió una compensación económica para dar por cerrado el tema. Explicó que los encuentros se realizaron sin la presencia de abogados, con el objetivo de buscar un entendimiento genuino. Plasencia destacó que la prioridad fue mantener la cordialidad y la apertura en cada conversación, lo que permitió que ambas reconocieran sus errores y se ofrecieran disculpas por las declaraciones vertidas en los últimos años.

La cantante también expresó su agradecimiento por el gesto de solidaridad que tuvo Magaly Medina frente a la situación de salud que atraviesa su madre. “También quiero agradecer la solidaridad con mi familia, conmigo, por el tema que hemos estado pasando, un tema fuerte de salud con mi mamá”, señaló la artista, quien atraviesa un momento personal complejo.

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Según las declaraciones de Plasencia, la decisión de desistir de la demanda y renunciar a cualquier reclamo económico se sustentó en su búsqueda de tranquilidad.

Yahaira Plasencia habla a la cámara vestida con una chaqueta negra en una captura de historia de Instagram
La cantante Yahaira Plasencia confirma mediante sus redes sociales que desistió de la demanda legal entablada contra la conductora Magaly Medina.

“Creo que la paz no tiene precio y como lo dije el día que me reuní con la señora Magaly, le pido las disculpas del caso si en algún momento también dije algo que la ofendió. La paz no tiene precio. Mañana (27 de agosto) firmamos y eso es lo importante. A partir de ahora, a tratarnos con respeto”, añadió en su mensaje, destacando el valor de dejar atrás los enfrentamientos mediáticos.

Magaly Medina se disculpó con Yahaira Plasencia

El 25 de agosto, Magaly Medina utilizó su programa de televisión para informar públicamente que estaba a punto de firmar una conciliación con Yahaira Plasencia, luego de que la cantante presentara una demanda por difamación en 2024. La conductora relató que ambas acordaron reunirse en privado, lejos de los reflectores y sin abogados, para abordar directamente sus diferencias.

De acuerdo con lo expuesto por Medina en su espacio televisivo, el proceso de reconciliación incluyó disculpas mutuas.

“Si a ti esa palabra, la palabra escort, te ha ofendido y ha herido tu susceptibilidad, pues te pido disculpas por ello, porque no fue dicha con ánimo de herir ni de ofender”, declaró la conductora.
Magaly Medina revela en su programa que ella y Yahaira Plasencia se reunieron sin abogados para poner fin a la demanda que las enfrentaba. La conductora cuenta que ambas se pidieron disculpas mutuas y decidieron deponer las armas por la paz y tranquilidad. | Magaly TV: La Firme

Explicó que su intención no era causar daño, sino que empleó ese término como sinónimo de otro que utilizaba con frecuencia en ese momento.

El acercamiento se produjo a partir de la iniciativa de Plasencia y su pareja, quienes solicitaron una reunión con Medina y su productor, Patrick. La conductora narró que, tras ese primer encuentro, el diálogo continuó a través de intermediarios hasta alcanzar el acuerdo final.

Ambas partes coincidieron en la importancia de dejar atrás los conflictos y optar por un trato respetuoso. El acuerdo quedó sellado con la promesa de firmar la conciliación el jueves 27 de agosto, poniendo fin a una disputa que se había extendido durante años en el ámbito mediático.

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