Rafael López Aliaga responde a Carlos Bruce por posible querella: “Si le hace falta plata, le doy”

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Rafael López Aliaga respondió el anuncio de querella de Carlos Bruce tras la difusión de una publicación que vinculaba al candidato de Somos Perú con el narcotráfico.

“Si le hace falta plata, le doy. No es problema, hermano. O sea, no es problema de dinero. Si quiere campaña, sí le puedo pagar, financiar su campaña”, dijo López Aliaga, en entrevista con Contracorriente, ante la consulta sobre la acción legal que prepara Bruce y que anunció públicamente.

El origen de la disputa fue la difusión, por parte de López Aliaga, de una portada del diario La Noticia que vinculaba a Bruce con la red internacional de tráfico de drogas Los Camellos. La publicación citaba un supuesto informe desclasificado del año 2000, atribuido al agente especial de la DEA Paul Hackett, según el cual la empresa exportadora Unixa —de la que Bruce fue accionista junto a su hermano— habría servido para enviar cocaína desde el puerto del Callao hacia Italia. El medio no habría contactado a Bruce ni a sus asesores de prensa para solicitar su descargo antes de la publicación.

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Un mensaje publicado por Carlos Bruce en la red social X rechaza las acusaciones de Rafael López Aliaga y anuncia acciones legales tras la difusión de una portada periodística sobre Perú.

López Aliaga negó haber llamado “narco” a su rival de manera directa. “Una cosa es que yo vea una portada de diario y la replique, y repase que eso lo diga. Hay una investigación. Si La Noticia está investigándolo por narcotráfico, hay, hay periodistas de investigación ahí también. Entonces, yo estoy rebotando una noticia”, dijo. También cuestionó la trayectoria política de Bruce: “Estoy harto de gente que vive de la política. El señor trabajó con Toledo, con PPK, con Vizcarra, con Sagasti. Gente que ha hecho mucho daño al Perú”.

En la misma entrevista, López Aliaga fue consultado sobre la orientación sexual de Bruce. El candidato de Renovación Popular dijo no tener problema con que su rival sea gay, pero lo calificó de “depredador” al insinuar que frecuenta fiestas de jóvenes. “Yo soy muy amigo de personas homosexuales, pero no son depredadores. Hay gente que puede entrar a una fiesta de muchachos y es un ambiente que no le corresponde. No me parece que una persona mayor se meta a fiestas de chiquillos. Por ahí yo creo que sí tengo un punto”, afirmó.

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Bruce se defiende

En entrevista con El Comercio, Carlos Bruce calificó las acusaciones en su contra de “infamia” y “chanchada”. Sobre Unixa, precisó que se trató de un negocio de pescado congelado que fundó junto a su hermano, que entró en liquidación y que pagó todas sus acreencias. “He sido ministro de Toledo, he sido ministro varias veces, he sido congresista varias veces. Es imposible que de eso no haya salido. Una cosa así uno no lo puede ocultar. Imagínate una investigación de varias toneladas de cocaína y esto nunca salió en ningún medio de comunicación, no está en ningún registro de la Fiscalía peruana”, declaró.

Según una encuesta de Datum difundida por El Comercio, Rafael López Aliaga y Carlos Bruce lideran las preferencias para la Alcaldía de Lima con 16% y 13% de intención de voto, respectivamente.

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