Perú

Defensor del Pueblo exige que se saque a “toda la lacra” de la PNP “así se tenga que pasar” por Óscar Arriola

Josué Gutiérrez exigió una depuración sin excepciones en la institución policial, aunque defendió la Ley 31570 que blinda al jefe policial en su cargo por 2 años

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirma en una entrevista que la Policía Nacional del Perú ha sido penetrada por organizaciones criminales, principalmente a través de la corrupción, y pide una depuración exhaustiva de la institución.
Guardar

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pidió este jueves depurar la Policía Nacional del Perú (PNP) de elementos corruptos “así se tenga que pasar” por el comandante general, el cuestionado Óscar Arriola.

“La única exhortación al señor ministro del Interior y al señor Arriola y a todo su comando es decirle: hagan el máximo esfuerzo por sacar toda la lacra que está dentro de la policía. (Así tenga que pasar por el comandante general de la policía) Así tenga que pasar por él”, afirmó Gutiérrez en entrevista con Canal N.

El defensor sostuvo que la PNP ha sido infiltrada por organizaciones criminales y que esa penetración compromete la eficacia de los operativos. “Mientras usted planifica los más grandes golpes, mientras usted hace inteligencia y contrainteligencia, ya la información está al otro lado”, indicó.

PUBLICIDAD

Retratos de Josué Gutiérrez con traje azul sosteniendo un micrófono y Óscar Arriola vistiendo uniforme policial con placa
Josué Gutiérrez habla frente a un micrófono y Óscar Arriola viste su uniforme oficial de la Policía Nacional del Perú.

Pese a ello, Gutiérrez no pidió la salida de Arriola y defendió la Ley 31570, que fija una permanencia de dos años para los comandantes generales de la PNP. “Arriola tiene un manto de protección, que es la ley, no es mi opinión. Yo no quiero entrar a mi opinión, yo quiero hablar de la ley”, afirmó, y advirtió que removerlo sin sustento legal “sería una arbitrariedad”.

El defensor del Pueblo recordó además que la norma no fue impulsada por el propio jefe policial. “Esa ley no lo sacó el señor Arriola, y ni siquiera creo que pensaba ser comandante general cuando salió esta norma”, señaló. “Mientras uno reconoce un Estado de derecho, necesita estar del lado de la Constitución y de la ley”, agregó.

PUBLICIDAD

Sobre el origen de la Ley 31570, Gutiérrez explicó que respondió a la politización del mando policial en gobiernos anteriores. “¿Por qué se cambió la ley? Porque justamente un tema técnico se politizó. Y decían: si van a llegar los oficiales de más alta graduación por un tema de escalafón, entonces corresponde que esto tenga un manto de protección”, detalló. Y advirtió que la presión actual para retirar a Arriola incurre en la misma lógica que la norma buscó frenar: “Pero ahora se dice lo contrario. Esto es como el doble rasero”.

Como se recuerda, la norma fue aprobada en 2022 por el Congreso anterior para evitar remociones arbitrarias de los altos mandos policiales, práctica frecuente durante el gobierno del golpista Pedro Castillo. Sus excepciones son: fallecimiento, incapacidad, sentencia condenatoria, pase al retiro por falta grave y renuncia.

El jefe policial Óscar Arriola y el ministro César Astudillo con un micrófono frente a una pantalla con imágenes de un rescate
El ministro del Interior, César Astudillo, declara junto al jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ante pantallas que muestran operaciones de rescate.

Buscarán deshacerse de Arriola

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció el 21 de agosto ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo promoverá un proyecto de ley para modificar la Ley 31570, la norma que impide cesar al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP)Óscar Arriola, antes de que cumpla dos años en el cargo.

Arriola, designado en setiembre de 2025 por Dina Boluarte, tiene el cargo garantizado hasta setiembre de 2027. Astudillo reconoció que, mientras la norma no cambie, el Ministerio del Interior (Mininter) carece de margen legal para relevarlo. “Yo no voy a firmar ningún documento que vaya contra una ley”, afirmó ante el pleno.

El ministro calificó las causales de cese previstas en la ley —fallecimiento, incapacidad, falta grave, sentencia firme o renuncia— como “candados difíciles que se cumplan”, y anunció que el Ejecutivo buscará modificarlas. “Las reglas tienen que estar bastante claras y definidas”, sostuvo.

Astudillo descartó que la permanencia de Arriola responda a criterios políticos o de amistad: “Los cargos no se sostienen por amistad, por presión política, ni por continuismo”. Confirmó que tanto la presidenta Keiko Fujimori como el premier están al tanto de la decisión de impulsar el cambio legislativo.

Temas Relacionados

Óscar ArriolaJosué GutiérrezPNPDefensoría del Puebloperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comitiva del Vaticano define hoy el itinerario del papa León XIV en su visita al Cusco

La explanada de Sacsayhuamán sería el principal escenario para una misa oficiada por el sumo pontífice por su capacidad para 100.000 personas

Comitiva del Vaticano define hoy el itinerario del papa León XIV en su visita al Cusco

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Dieron el expediente médico sin autorización de la exprimera dama ni del PJ. Informe del Juzgado, al que accedió Infobae, confirma que no hubo pedido ni resolución ordenando el acceso al historial clínico de Heredia

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Natalia Málaga aclara su postura sobre la propuesta de Cecilia Tait y opina del vóley peruano: “Hay que aprovechar el talento”

La entrenadora de Deportivo Géminis explicó los motivos de su publicación, en la que rechaza la idea de la ‘Zurda de Oro’ de recurrir a inyecciones para aumentar la estatura de las jugadoras de la selección nacional

Natalia Málaga aclara su postura sobre la propuesta de Cecilia Tait y opina del vóley peruano: “Hay que aprovechar el talento”

Facundo Morando cambia sus objetivos en Fluminense tras su etapa en Perú: “Alianza Lima era un equipo para ir a ganar”

El entrenador argentino, que viene de conseguir importantes resultados en la Liga Peruana de Vóley, afronta ahora su primera experiencia en la Superliga de Brasil y explicó las diferencias entre ambos proyectos

Facundo Morando cambia sus objetivos en Fluminense tras su etapa en Perú: “Alianza Lima era un equipo para ir a ganar”

Facundo Morando minimiza las opciones de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026: “En el papel son inferiores”

El entrenador argentino analizó el panorama del voleibol sudamericano tras los amistosos ante la ‘bicolor’ y ubicó a Perú, Chile y Venezuela en un grupo de selecciones en desarrollo

Facundo Morando minimiza las opciones de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026: “En el papel son inferiores”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Perú y Bolivia habilitan de forma permanente el paso fronterizo en Thola Kollo – Collpa que une Tacna con La Paz

Rafael López Aliaga responde a Carlos Bruce por posible querella: “Si le hace falta plata, le doy”

Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios

“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina lanza indirectas a sus detractores y a ¿Rodrigo González?: “Pasan inadvertidos en el mundo de la TV y se desesperan”

Magaly Medina lanza indirectas a sus detractores y a ¿Rodrigo González?: “Pasan inadvertidos en el mundo de la TV y se desesperan”

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

Sergio George y Magdyel Ugaz son captados en salidas, pero Magaly Medina critica al salsero por 'tacaño' y poco caballeroso

Yahaira Plasencia confirma que desistió de la demanda contra Magaly Medina: “La paz no tiene precio”

Magaly Medina criticó a Jean Paul Gabuteau por llamar “nuevo bebé” a su camioneta mientras Silvia Cornejo celebraba sola su baby shower

DEPORTES

Natalia Málaga aclara su postura sobre la propuesta de Cecilia Tait y opina del vóley peruano: “Hay que aprovechar el talento”

Natalia Málaga aclara su postura sobre la propuesta de Cecilia Tait y opina del vóley peruano: “Hay que aprovechar el talento”

Facundo Morando cambia sus objetivos en Fluminense tras su etapa en Perú: “Alianza Lima era un equipo para ir a ganar”

Facundo Morando minimiza las opciones de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026: “En el papel son inferiores”

Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

Cruces confirmados de las semifinales de la Copa de la Liga 2026: ¿Cuándo inician los enfrentamientos?