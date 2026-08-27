Defensor del Pueblo exige que se saque a “toda la lacra” de la PNP “así se tenga que pasar” por Óscar Arriola

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirma en una entrevista que la Policía Nacional del Perú ha sido penetrada por organizaciones criminales, principalmente a través de la corrupción, y pide una depuración exhaustiva de la institución.

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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pidió este jueves depurar la Policía Nacional del Perú (PNP) de elementos corruptos “así se tenga que pasar” por el comandante general, el cuestionado Óscar Arriola.

“La única exhortación al señor ministro del Interior y al señor Arriola y a todo su comando es decirle: hagan el máximo esfuerzo por sacar toda la lacra que está dentro de la policía. (Así tenga que pasar por el comandante general de la policía) Así tenga que pasar por él”, afirmó Gutiérrez en entrevista con Canal N.

El defensor sostuvo que la PNP ha sido infiltrada por organizaciones criminales y que esa penetración compromete la eficacia de los operativos. “Mientras usted planifica los más grandes golpes, mientras usted hace inteligencia y contrainteligencia, ya la información está al otro lado”, indicó.

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Josué Gutiérrez habla frente a un micrófono y Óscar Arriola viste su uniforme oficial de la Policía Nacional del Perú.

Pese a ello, Gutiérrez no pidió la salida de Arriola y defendió la Ley 31570, que fija una permanencia de dos años para los comandantes generales de la PNP. “Arriola tiene un manto de protección, que es la ley, no es mi opinión. Yo no quiero entrar a mi opinión, yo quiero hablar de la ley”, afirmó, y advirtió que removerlo sin sustento legal “sería una arbitrariedad”.

El defensor del Pueblo recordó además que la norma no fue impulsada por el propio jefe policial. “Esa ley no lo sacó el señor Arriola, y ni siquiera creo que pensaba ser comandante general cuando salió esta norma”, señaló. “Mientras uno reconoce un Estado de derecho, necesita estar del lado de la Constitución y de la ley”, agregó.

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Sobre el origen de la Ley 31570, Gutiérrez explicó que respondió a la politización del mando policial en gobiernos anteriores. “¿Por qué se cambió la ley? Porque justamente un tema técnico se politizó. Y decían: si van a llegar los oficiales de más alta graduación por un tema de escalafón, entonces corresponde que esto tenga un manto de protección”, detalló. Y advirtió que la presión actual para retirar a Arriola incurre en la misma lógica que la norma buscó frenar: “Pero ahora se dice lo contrario. Esto es como el doble rasero”.

Como se recuerda, la norma fue aprobada en 2022 por el Congreso anterior para evitar remociones arbitrarias de los altos mandos policiales, práctica frecuente durante el gobierno del golpista Pedro Castillo. Sus excepciones son: fallecimiento, incapacidad, sentencia condenatoria, pase al retiro por falta grave y renuncia.

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El ministro del Interior, César Astudillo, declara junto al jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ante pantallas que muestran operaciones de rescate.

Buscarán deshacerse de Arriola

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció el 21 de agosto ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo promoverá un proyecto de ley para modificar la Ley 31570, la norma que impide cesar al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, antes de que cumpla dos años en el cargo.

Arriola, designado en setiembre de 2025 por Dina Boluarte, tiene el cargo garantizado hasta setiembre de 2027. Astudillo reconoció que, mientras la norma no cambie, el Ministerio del Interior (Mininter) carece de margen legal para relevarlo. “Yo no voy a firmar ningún documento que vaya contra una ley”, afirmó ante el pleno.

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El ministro calificó las causales de cese previstas en la ley —fallecimiento, incapacidad, falta grave, sentencia firme o renuncia— como “candados difíciles que se cumplan”, y anunció que el Ejecutivo buscará modificarlas. “Las reglas tienen que estar bastante claras y definidas”, sostuvo.

Astudillo descartó que la permanencia de Arriola responda a criterios políticos o de amistad: “Los cargos no se sostienen por amistad, por presión política, ni por continuismo”. Confirmó que tanto la presidenta Keiko Fujimori como el premier están al tanto de la decisión de impulsar el cambio legislativo.