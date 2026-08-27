Perú

Diego Chávarri recibe críticas por comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón: “Desubicado”

Durante el streaming ‘¿Ya y?’, Diego interrumpió una conversación sobre ‘La Prisión del Destino 2′ con una frase que fue interpretada como comentario sobre el cuerpo de Samahara.

Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y desata ola de críticas
Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y desata ola de críticas
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Diego Chávarri recibió una ola de críticas en redes sociales luego de lanzar un comentario considerado desatinado sobre el cuerpo de Samahara Lobatón durante una emisión del streaming ‘¿Ya y?’, donde analizaban la participación de la influencer en el reality ‘La Prisión del Destino 2′.

El exfutbolista intervino mientras Gabriela Herrera describía una escena del programa y su frase fue interpretada como una opinión sobre el físico de Lobatón, lo que desató cuestionamientos por “desubicado” y por reforzar un tipo de comentario que muchos usuarios rechazaron de inmediato.

El fragmento fue compartido por Ric La Torre, quien cuestionó la manera en que se habló del cuerpo de la influencer. A partir de esa publicación, usuarios recordaron además que Chávarri mantuvo una relación con Melissa Klug, madre de Samahara, y remarcaron que hubo una cercanía familiar en ese periodo.

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Diego Chávarri fue criticado en redes tras un comentario considerado desatinado sobre el cuerpo de Samahara Lobatón en el streaming. YouTube: ¿Ya y?.
Diego Chávarri fue criticado en redes tras un comentario considerado desatinado sobre el cuerpo de Samahara Lobatón en el streaming. YouTube: ¿Ya y?.

El comentario que desató la polémica

La conversación se dio mientras Gabriela Herrera recordaba un episodio del reality: según contó, Samahara se habría querido ir “un día antes” y habría estado “reventando la puerta” durante una discusión. Herrera describió la escena con una frase que generó ruido por el tono: “Porque para todo esto reventó la puerta en bikini dando el culi pa’ allá”.

Diego, dentro de al conversación, reaccionó con una frase polémica: “Bueno, si se puede decir así, ¿no? Pero... Bueno, si se puede decir, ¿no? Pero...”, expresó, en referencia al “derrier” de Samahara, según se interpretó en redes.

La reacción fue inmediata: usuarios consideraron que el comentario no aportaba nada a la conversación y que cruzaba una línea, al convertir el cuerpo de una mujer en material de burla o evaluación.

Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y desata ola de críticas. TikTok

Ric La Torre cuestiona a Chávarri: “De los cuerpos no se opina”

El fragmento se viralizó luego de que Ric La Torre lo compartiera en TikTok, marcando distancia de la intervención del exfutbolista y criticando el enfoque del comentario.

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“Oye fuerte todo lo que han dicho estos muchachos, que al final del día terminan dándole cámara a Samahara,... ahora yo no estoy de acuerdo con que Diego se haya referido a una parte de Samahara de la forma que lo ha hecho, porque de los cuerpos no se opina, de nadie... desubicado”, señaló.

En su mensaje, además, deslizó una lectura adicional: que, pese a que algunos panelistas dicen no querer “darle luz” a Samahara, terminan dedicándole largos minutos de análisis y, con ello, amplifican su presencia mediática.

La ola de críticas: “Desubicado” y cuestionamientos por el vínculo pasado

Tras la publicación, se multiplicaron comentarios de rechazo. Entre los mensajes que circularon aparecieron críticas como: “Dicen que de los cuerpos no se opinan y así debe ser, pero si cuchuchean del cuerpo ajeno”, “De su ex hijastra está hablando”, “Tienen que hablar de ella para tener pantalla”, “Son envidiosos” y “Hablan porque no está”.

El señalamiento de “ex hijastra” se repitió por el antecedente de Chávarri con Melissa Klug, lo que, para algunos usuarios, vuelve más llamativo que se refiera a Samahara en esos términos.

Más allá del morbo del momento, la crítica central apuntó a algo concreto: opinar o hacer bromas sobre el cuerpo de una mujer, en un espacio que supuestamente estaba comentando una participación en reality, no un físico.

Samahara en ‘La Prisión del Destino 2′

El comentario surgió mientras analizaban el desempeño de Samahara en ‘La Prisión del Destino 2′, un reality que viene generando discusión por los enfrentamientos, las discusiones en vivo y los roces entre participantes.

En ese marco, el episodio que describía Gabriela—Samahara queriendo irse, forcejeos, tensión— fue usado como pretexto para un tono de burla que terminó volviéndose contra el propio panel.

El impacto demuestra que, en redes, el público ya no tolera con la misma facilidad comentarios que sexualizan o ridiculizan el cuerpo de una mujer, incluso cuando se trate de una figura mediática.

Además, Samahara dentro del reality no estaría construyendo amistad y a protagonizado más de una pelea con su expareja Youna.

Samahara Lobatón en bikini turquesa habla con Youna frente a un gráfico de televisión con un titular informativo
Samahara Lobatón discute con Youna durante su participación en el programa La prisión del destino 2. (América TV)

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