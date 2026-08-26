“Queremos que Felipe Chávez deje huella como creador de juego y finalizador”: la firme apuesta de directivo de Magdeburgo por el futbolista peruano

La firme apuesta de directivo de FC Magdeburgo por Felipe Chávez. - créditos: FC Magdeburgo

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Después de varias semanas de incertidumbre en el mercado de pases, Felipe Chávez encontró destino en FC Magdeburgo de la Bundesliga 2. La operación se concretó a préstamo por una temporada, con opción de compra, después de recibir ofertas de Eintracht Braunschweig, FC Heidenheim y Estrela da Amadora de Portugal, e incluso tras haber sido seguido por clubes como Wolfsburgo y Deportivo La Coruña de España.

El mediocampista peruano, que aún pertenece a Bayern Múnich tras renovar su contrato hasta junio del 2028, buscará consolidarse en el fútbol alemán y dar el salto definitivo en su carrera. Justamente, el director deportivo del cuadro ‘azul’, Peer Jaekel, valoró la llegada del futbolista de 19 años y destacó el perfil que suma al plantel.

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“Estamos encantados de haber podido convencer a Felipe para que se una a FC Magdeburgo con nuestra visión deportiva. Felipe aporta un perfil emocionante; es técnicamente dotado, creativo y se espera que deje huella tanto como creador de juego como finalizador”, señaló para la página web del club.

Felipe Chávez fue presentado como nuevo jugador de FC Magdeburgo de la Bundesliga 2. - créditos: FC Magdeburgo

La directiva de la entidad alemana ha depositado su confianza en ‘Pippo’, de quien valoran que su experiencia en otros equipos como “Augsburgo (academia) y Bayern Múnich le ha proporcionado valiosos conocimientos que ahora queremos aprovechar juntos. Sus cualidades ofensivas nos darán mayor versatilidad y nuevas posibilidades en nuestro juego”.

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El objetivo de FC Magdeburgo es claro: potenciar el desarrollo de Felipe Chávez y ofrecerle un entorno favorable para su crecimiento profesional. “Estamos convencidos de que podemos ofrecerle el entorno adecuado en nuestro club para que dé el siguiente paso y se consolide al máximo nivel a largo plazo”, concluyó Peer Jaekel.

Felipe Chávez disputó 7 partidos con Colonia en la Bundesliga 2025/2026. - créditos: BUCCO

La gran pretemporada de Felipe Chávez en Bayern Múnich

El arribo de Felipe Chávez a FC Magdeburgo se da luego de una pretemporada que generó grandes expectativas tanto en Alemania como en Perú. Bajo la mirada del DT del primer equipo de Bayern Múnich, Vincent Kompany, el mediocampista fue uno de los jugadores más destacados en los partidos veraniegos.

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En el primer amistoso, ante FC Rottach-Egern, Chávez marcó dos goles y dio una asistencia, contribuyendo a una goleada por 15-0 en apenas 45 minutos sobre el terreno de juego. En el siguiente encuentro, convirtió un tanto más en la victoria 2-1 ante Jeju United de Corea del Sur.

El momento más celebrado de la pretemporada llegó el 18 de agosto, cuando el peruano ejecutó un tiro libre al ángulo frente a FC Heidenheim. El mediocampista finalizó la pretemporada con cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos, consolidándose como una de las revelaciones del plantel bávaro en la etapa de preparación.

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El jugador peruano marcó el 1-1 ante FC Heidenheim. Créditos: X.

¿Felipe Chávez será convocado a la selección peruana para amistosos de setiembre y octubre?

El futuro inmediato de Felipe Chávez en la selección peruana sigue siendo una incógnita, a pesar del gran momento que atraviesa en el fútbol alemán. De acuerdo a lo informado por el periodista Mauricio Loret de Mola en Mano a Mano, el representante y hermano mayor del futbolista confirmó que hasta el momento no ha existido ningún contacto por parte de la FPF para una posible convocatoria a los próximos amistosos.

El último partido del joven futbolista con la ‘bicolor’ fue el amistoso ante Chile disputado el 10 de octubre de 2025, donde ingresó en la segunda mitad. Desde entonces, no ha vuelto a ser considerado, aunque su buen desempeño reciente podría abrirle la puerta para una posible vuelta.

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Para los encuentros frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, que participaron en el Mundial 2026, la expectativa sobre una eventual convocatoria de ‘Pippo’ es alta entre los hinchas peruanos. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades oficiales respecto a su inclusión en la lista de Mano Menezes para los próximos compromisos internacionales.