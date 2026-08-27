Sergio George y Magdyel Ugaz son captados en salidas, pero Magaly Medina critica al salsero por 'tacaño' y poco caballeroso

La conductora Magaly Medina no se guardó nada y criticó duramente al productor musical Sergio George por su falta de caballerosidad al dejar que la actriz Magdyel Ugaz pague el estacionamiento durante una salida nocturna.

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Magaly Medina criticó en su programa Magaly TV La Firme la falta de caballerosidad del productor musical Sergio George tras ser captado con la actriz Magdyel Ugaz en una salida a la playa en Miraflores, donde fue ella quien pagó el estacionamiento mientras él esperaba sin intervenir.

La conductora de ATV no pasó por alto el detalle: Ugaz no solo llevó a George en su propio auto, sino que además se desvió para dejarlo en su domicilio en San Isidro y asumió todos los gastos de la salida. “Ella gasta su gasolina, gasta las llantas de su carro, paga el estacionamiento y todavía tiene que desviarse para llevarlos a su casa. O sea, ¿qué cosa eres?”, cuestionó Medina al aire, con evidente incredulidad ante la escena captada por sus cámaras.

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Las cámaras de Magaly TV captaron al productor musical Sergio George y a la actriz Magdyel Ugaz en una salida nocturna. A pesar de que ella lo había llamado 'abuelito', las imágenes muestran gestos cariñosos y una complicidad que ha desatado rumores de un nuevo romance.

El episodio se registró un lunes. Según el reporte del programa, Ugaz y George se encontraron en Miraflores junto a otras personas, y fue la propia actriz quien tomó la iniciativa de dirigirse a la cochera, pagar el estacionamiento y conducir hasta la residencia del músico. La pareja permaneció estacionada frente al inmueble por varios minutos antes de que, cerca de la medianoche, Sergio George ingresara a la vivienda.

Medina también recordó que, en una oportunidad anterior, Ugaz había intentado poner distancia con los rumores al referirse al productor en términos que la conductora leyó como un “abuelo”: la actriz había dicho que las canciones de George “han sido parte de mi niñez”. Pese a esa declaración pública, las imágenes del lunes dejaron en evidencia que el acercamiento entre ambos continúa.

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Magdyel Ugaz y Sergio George aparecieron juntos en el concierto del Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional de Lima.

“Después no diga que no se lo advertimos”, cerró Magaly Medina ante sus panelistas, con una advertencia directa a la actriz sobre las señales que, a su juicio, no deberían ignorarse.

Las “banderas rojas” que señaló Magaly

La conductora enumeró en cámara lo que llamó “todas las banderitas rojas” del comportamiento de George: que la actriz pusiera el auto, la gasolina, el recorrido y el pago del estacionamiento, mientras el productor aguardaba sin hacer ningún gesto. Para Medina, ese detalle no es menor en alguien que se presenta como representante de una generación más formal y galante.

Magaly Medina habla de Magdyel Ugaz y Sergio George. Captura: Magaly TV La Firme.

“Se supone que él es de los caballeros antiguos, de esos que tienen que tener un detalle por lo menos. Se acercan a la ventanilla, sacan sus cinco soles, siete soles, diez soles, lo que cueste, y lo pagan. Quedas bien, es un bonito gesto”, señaló la conductora. La comparación con un adolescente que no paga ni el pasaje fue uno de los momentos más directos del bloque.

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El historial de apariciones públicas

El episodio del lunes no es el primero en que Magdyel Ugaz y Sergio George son vistos juntos. En julio, el productor fue captado en la celebración del cumpleaños número 42 de la actriz, donde cargó la torta y le dedicó la canción romántica Quisiera ser, del grupo Reik. Días después, en una entrevista en Radio Panamericana con la conductora Giovanna Valcárcel, George lanzó lo que él mismo llamó un “comunicado oficial”: “Nos estamos conociendo”.

Magaly Medina habla de Magdyel Ugaz y Sergio George. Captura: Magaly TV La Firme.

El 13 de agosto, ambos reaparecieron juntos en el concierto del Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional de Lima. Esa noche, Ugaz publicó en sus historias de Instagram un video de George al teclado en el escenario, con emojis de corazones y una carita enamorada dirigida específicamente al productor. El gesto en redes reavivó de inmediato las especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

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La postura pública de Ugaz

Ante las preguntas de los medios, Magdyel Ugaz ha mantenido una postura cautelosa. En declaraciones recogidas por América Espectáculos, la actriz reconoció el acercamiento, pero marcó sus propios límites: “Recién lo estoy conociendo. Yo me crucé con él hace unos meses, he conversado con él”. Y añadió la frase que Medina tomó como un distanciamiento: “Hay canciones que él produjo que han sido parte de mi niñez, de mi infancia, Sergio”, dijo entre risas ante las cámaras.

La popular “Teresita” de Al fondo hay sitio también habló del impacto mediático que generó el tema: “Hace un buen tiempo mi vida privada se mantiene muy al margen y esto sí me movió”, admitió. La actriz no confirmó una relación ni asumió una narrativa de pareja, y dejó el vínculo en el terreno de un conocimiento reciente.

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George, 23 años mayor que la actriz

Sergio George tiene 65 años, frente a los 42 de Magdyel Ugaz, lo que supone una diferencia de 23 años entre ambos. El productor, conocido por su trabajo con figuras como Marc Anthony, contactó a la actriz por primera vez hace tres años a través de un mensaje, según él mismo relató en Radio Panamericana. “Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona”, contó el músico.

La productora Michelle Alexander, quien trabaja con Ugaz en proyectos televisivos, también se pronunció sobre el tema en declaraciones al programa Amor y Fuego: “Le ves la cara y se le cae la baba por ella”, afirmó sobre George, y agregó que lo veía “amoroso” cada vez que estaba cerca de la actriz. La declaración de Alexander sumó otra voz al debate que ya ocupa varios bloques de la televisión de espectáculos peruana.

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