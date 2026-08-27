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Cruces confirmados de las semifinales de la Copa de la Liga 2026: ¿Cuándo inician los enfrentamientos?

Sporting Cristal se colocó entre los cuatro mejores y parte como principal candidato al título de la primera edición del torneo. Conoce todos los detalles de la siguiente etapa

La Copa de la Liga 2026 alcanzará las semifinales luego de conocerse los clasificados y cruces.
La Copa de la Liga 2026 alcanzará las semifinales luego de conocerse los clasificados y cruces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este jueves 27 de agosto concluyen los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026, quedando definidos todos los cruces de las semifinales del torneo. Solo equipos de la Liga 1 lograron avanzar a la siguiente instancia. A continuación, se detallan los enfrentamientos confirmados y la fecha de inicio de la próxima etapa.

Cruces confirmados de las semifinales de la Copa de la Liga 2026

Alianza Atlético, Sporting Cristal y Sport Boys ya aseguraron su lugar en las semifinales. El último cupo se definirá en el partido entre ADT y CD Moquegua, previsto para este jueves 27 a las 15:00 horas en el estadio Unión Tarma.

El cuadro 'celeste' aplastó 4-1 a los huancainos en el Estadio Alberto Gallardo y clasificó a semifinales - Crédito: Bicolor.

¿Cuándo inician las semifinales de la Copa de la Liga 2026?

Según el calendario oficial, las semifinales de la Copa de la Liga 2026 iniciarán a finales de septiembre y se jugarán en formato de ida y vuelta.

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Los partidos de ida se disputarán el 23 y 24 de septiembre, mientras que las revanchas están previstas para el 7 y 8 de octubre.

Calendario de la Copa de la Liga 2026.
Calendario de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa Caliente de la Liga.

¿Dónde ver las semifinales de la Copa de la Liga 2026?

Los partidos de semifinal de la Copa de la Liga 2026 podrán verse de manera gratuita por Bicolor+ en YouTube, la plataforma con los derechos de transmisión del torneo. Los aficionados tendrán acceso a cada encuentro en vivo y podrán seguir el desarrollo de la etapa decisiva rumbo a la final.

Así se clasificaron a las semifinales

Los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 comenzaron el martes 25 de agosto con el encuentro entre Alianza Atlético y UTC de Cajamarca en el Estadio Campeones del 36 de Sullana. El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y la definición por penales favoreció a los ‘churres’ por 5-4, con Daniel Prieto como figura.

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El miércoles 26 de agosto se disputó una doble jornada. En el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal superó 4-1 a Sport Huancayo y aseguró su lugar en las semifinales. Al mismo tiempo, en el Estadio Municipal de La Matanza, Atlético Grau y Sport Boys empataron 2-2 en los 90 minutos y la serie se resolvió por penales, con victoria 4-3 para los ‘rosados’ del Callao.

La 'misilera' se hizo del boleto a semifinales, después de igualar a dos contra los 'albos' y superarlos en ronda de penales. | VIDEO: Bicolor

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