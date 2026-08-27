Perú

Magaly Medina criticó a Jean Paul Gabuteau por llamar “nuevo bebé” a su camioneta mientras Silvia Cornejo celebraba sola su baby shower

La conductora de Magaly TV La Firme calificó de “pésimo gusto” la publicación del empresario, quien llamó “nuevo bebé” a su auto el mismo fin de semana en que su hijo en camino era festejado sin él

Magaly Medina arremete contra Jean Paul Gabuteau por su polémica publicación en redes. Mientras Silvia Cornejo está embarazada, él presume un lujoso auto nuevo al que llama su 'nuevo bebé', un gesto que la conductora califica de 'pésimo gusto' | Magaly TV: La Firme
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Silvia Cornejo celebró el sábado 22 de agosto el baby shower de su segundo hijo rodeada de familia y amigas cercanas, pero con una silla vacía que no pasó por alto: la de Jean Paul Gabuteau, el empresario y músico que semanas antes fue captado besando en la boca a Analía Jiménez —madre de su primer hijo— mientras Cornejo cursaba seis meses de embarazo.

Mientras Cornejo recibía abrazos y buenos deseos, Gabuteau reapareció ese mismo fin de semana en redes sociales para anunciar la compra de una camioneta de lujo. El mensaje que acompañó la publicación fue breve y contundente en su frialdad: “Nuevo bebé”. No hubo ninguna mención a su hijo en camino ni a la madre que lo espera.

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La conductora Magaly Medina no dejó pasar la imagen sin comentario. En su programa Magaly TV La Firme, la periodista apuntó directo: “Oye, el Gabuteau, después de que la Cornejo, que está sola, que hizo su baby shower con todos sus amigas y amigos, sus parejas, la única que estaba sola y que estaba esperando un bebé era ella, porque Gabuteau no se apareció, no lo invitaron”.

Una mujer embarazada vestida de verde sonríe de pie frente a un oso hecho con globos marrones y una figura de globo aerostático
La conductora Silvia Cornejo posa sonriente junto a arreglos decorativos con globos durante la celebración por la llegada de su bebé. (Instagram / Silvia Cornejo)

Sobre la publicación de la adquisición de su ‘nuevo bebé’, Magaly indicó que le “pareció de pésimo gusto”. “Nada de delicadeza, es que Jean Paul Gabuteau hace alarde de su buena situación económica, aparece con este carro y dice: ‘Nuevo bebé’. Justo en estos momentos en que tiene a la mujer embarazada”

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“Y eso de poner nuevo bebé, un carro. O sea, ¿qué estás ridiculizando a la madre de tus hijos? Porque tienes una mujer que está esperando un hijo y a la que además le has dado el colerón de su vida al punto que te ha botado de la casa porque justamente la humillaste nuevamente, públicamente. Y todavía, en vez de tener un cierto comportamiento más moderado, él pone un auto, nuevo bebé. O sea que para él su carro es un nuevo bebé. Y la madre que está cargando en su vientre el hijo que le va a nacer pronto, ¿qué será? ¿Extraterrestre? En fin, hay unos que su orden de prioridades definitivamente no lo tienen claro, para nada. En fin”, agregó indignada.
Silvia Cornejo celebró el cumpleaños de Jean Paul Gabuteau. (Captura: Magaly TV La Firme)
Silvia Cornejo celebró el cumpleaños de Jean Paul Gabuteau. (Captura: Magaly TV La Firme)

El baby shower de Cornejo: entre la alegría y la ausencia

La exMiss Perú Mundo 2006 lució dos cambios de vestido verde que marcaban su pancita y recibió el cariño de invitadas como Maju Mantilla, Marina Mora y Olga Zumarán, quienes compartieron imágenes de la reunión en sus redes sociales. En la decoración, un detalle que la conductora confirmó esa misma jornada: el bebé en camino se llamará Antoine y es varón.

Horas después del festejo, Cornejo publicó un mensaje en sus redes que resumió el espíritu de la tarde. “Hoy quiero agradecer de todo corazón a cada persona que fue parte de este día tan especial”, escribió. “Gracias a mi familia y amigos por acompañarme, por el cariño, los abrazos, los buenos deseos y por celebrar juntos la próxima llegada de mi pequeño... Me siento profundamente feliz y agradecida de tener tantas personas maravillosas acompañándonos en esta linda etapa.”

Silvia Cornejo celebró a lo grande el baby shower de su hijo en Chorrillos. Rodeada de amigas y familiares, la conductora se mostró feliz a pesar de la notable ausencia de su pareja, Jean Paul Gabuteau |Magaly TV: La Firme

Días antes del baby shower, Silvia Cornejo se comunicó con Magaly TV La Firme, donde le explicó a Medina que, a lo largo de su relación, la pareja atravesó varias separaciones en las que Gabuteau tuvo plena libertad de no regresar. “Es un tema de decisión también. Nosotros en cada episodio que ha podido pasar, sí hemos tenido separaciones, y él ha podido decidir si quiere tener una vida con quien sea, la puede haber tenido. Nadie lo ha obligado a estar conmigo, volver y tener una vida conmigo y hacer una vida familiar conmigo”, sostuvo.

El ampay que quebró once años de relación

El punto de quiebre llegó el lunes 10 de agosto. Esa tarde, el programa Amor y Fuego —conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre— emitió imágenes de Gabuteau besando en la boca a Analía Jiménez al despedirse de una reunión nocturna. Según la versión difundida por González, la pareja habría permanecido aproximadamente 20 minutos en el baño de un restaurante. Al momento de la despedida, Jiménez le dio un beso en el cachete a Gabuteau y él se volvió para recibirlo en la boca. El empresario regresó solo a su vivienda.

Cornejo se enteró de todo minutos antes de que el programa saliera al aire. Tomó el teléfono y llamó en directo. Lo que reveló en esa comunicación sacudió al espectáculo peruano: confirmó el embarazo que hasta entonces era solo rumor y, en la misma entrevista, anunció el fin del matrimonio que en noviembre próximo cumpliría dos años.

“Me acabo de enterar hace unos minutos lo que iban a pasar en tu programa”, le dijo a González. Fue directa: negó cualquier acuerdo de convivencia abierta con su esposo y puso en cifras el peso de lo que se rompía. “Yo no estoy en ninguna relación de a tres. Yo he continuado con Jean Paul Gabuteau, que aún es todavía mi esposo, con el cual tengo 11 años de relación, nunca hemos tenido un acuerdo de poder tener una relación de a tres”, afirmó. Luego confirmó el embarazo sin rodeos: “Sí, yo estoy embarazada. Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau.” Y añadió de inmediato que ese estado no la obligaba a permanecer en la relación. “Eso no es un limitante para yo decir que voy a continuar con él. El día de hoy termina mi relación con Jean Paul, ya no más”, declaró.

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