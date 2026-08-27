Christian Cueva reveló que volvió a la Liga 1 por Alex Valera: “Cuando me toca defender a los míos, voy al frente”

'Aladino' confesó que ayudó al 'Cholo' en su dura etapa en Al Fateh. (Video: Hablemos de MAX)

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Alex Valera se consolidó como uno de los máximos goleadores históricos de Universitario de Deportes, aunque su trayectoria en la ‘U’ se dividió en dos etapas. Entre ambas, un breve y complejo paso por Arabia Saudita lo alejó del club por unos meses, marcando un periodo de dificultades personales y profesionales.

Estas experiencias negativas en Al Fateh no solo afectaron su rendimiento, sino que pusieron a prueba su fortaleza y madurez. La situación en el equipo saudí resultó tan adversa que fue necesaria la intervención de un compatriota y amigo cercano: Christian Cueva.

En recientes declaraciones para el programa Hablemos de MAX, ‘Aladino’ reveló que su regreso a Perú y su salida del Medio Oriente estuvieron directamente vinculados a lo que vivió el atacante peruano. “¿Fue importante para Alex Valera en Al Fateh? Fue duro. Creen que es fácil y no es sencillo. Y me tuve que regresar por él, la verdad. La situación no fue fácil para él y es mi amigo. Tuve que ayudarlo cuando quizás el trato no era de la mejor manera y yo ya me había ganado un espacio”, explicó.

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La convivencia con situaciones injustas y el maltrato hacia su compañero motivaron al actual volante de Sport Boys a intervenir. “Cuando me toca defender a los míos, yo voy al frente, así de sencillo. Entonces pasó eso, yo llegué a Alianza y tuve que hablar con la gente del club de Arabia para que me presten, y me prestaron. Después rescindí contrato con ellos, y tuve que hacerlo. Pero sí, cuando yo veo que el trato no es de la mejor manera, obviamente Valera es un compatriota mío, estaba compartiendo conmigo y es mi amigo, lo voy a defender. Pero lo haría con cualquiera cuando veo algo injusto”, precisó.

Christian Cueva y Alex Valera jugaron juntos en Al Fateh de Arabia Saudita el segundo semestre del 2022.

De este modo, la salida de Christian Cueva de Arabia Saudita y su posterior regreso a la Liga 1 no fue solo una decisión deportiva, sino también una respuesta personal ante una situación que consideró inaceptable. El talentoso mediocampista subrayó que no busca reconocimiento por este hecho, ya que, según sus palabras, “Quizás yo no soy de decir estas cosas y queda en uno. Pero con esto no quiero decir ‘ah, yo soy Superman’. Es mi forma de ser y listo, ¿qué puedo hacer yo? Eso de ahí en algún momento, creo yo que me quedo tranquilo porque hice lo correcto”.

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Después de su etapa en Al Fateh, Cueva Bravo recaló en Alianza Lima para la temporada 2023. El fichaje generó expectativa, dado su pasado con la selección peruana. No obstante, una lesión en la rodilla derecha y problemas extradeportivos impidieron que ofreciera su mejor versión, finalizando su ciclo en el club ese mismo año.

Un expresidente del club 'blanquiazul' cuestionó la contratación de 'Aladino' y señaló que su salario hubiera sido destinado a otro fondo. (Audio / Imagen: Radio Ovación / Alianza Lima)

Los duros momentos de Alex Valera en Al Fateh

La experiencia de Alex Valera en Arabia Saudita estuvo marcada por episodios de discriminación y rechazo. El propio delantero, en diálogo con el programa Habla Chino, confesó: “Pasé muchas cosas de discriminación. Pasé por mucho rechazo del entrenador y por los dirigentes del club. Yo en ningún lugar he tenido problemas, siempre he tratado de ser profesional en todo. Pero bueno, así es el fútbol. ¿Qué vamos a hacer? No estuve 100% entregado por cosas extradeportivas”.

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El atacante pomalqueño explicó que las diferencias culturales y el hecho de no conocer el idioma dificultaron aún más su adaptación. “Son costumbres diferentes, pero sobre todo que fui solo. No sabía el idioma. No, son cosas que te ayudan a madurar. Fue mi primera experiencia afuera. Me tocó la más dura, pero son experiencias que uno tiene por si toca salir de nuevo”, reflexionó.

Tras regresar de Arabia Saudita, Alex Valera retomó su lugar en Universitario, donde se consolidó como referente ofensivo y pieza clave en el reciente tricampeonato nacional obtenido por el club. El goleador nacional, que suma 14 anotaciones en la temporada 2026, ha manifestado públicamente su deseo de permanecer en la institución y ser recordado como un jugador que siempre entregó el máximo por la camiseta.

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