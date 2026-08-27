Ordenan reabrir el Mercado N.º 1 luego de más de un año: Municipalidad de Surquillo señala que no existe condiciones

Una parte del techo del histórico Mercado N.º 1 de Surquillo se ha derrumbado debido al mal estado de su infraestructura de más de 80 años. A pesar del evidente peligro, una orden judicial exige su reapertura en tres días, generando gran preocupación en las autoridades.

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El Mercado N.º 1 de Surquillo enfrenta un escenario de incertidumbre tras la reciente orden de reapertura emitida por el Poder Judicial, que exige su habilitación en un plazo de tres días. Sin embargo, la Municipalidad Distrital de Surquillo alerta sobre la falta de condiciones mínimas de seguridad.

La infraestructura, que permaneció cerrada durante más de un año, presenta daños visibles, incluidas partes del techo colapsadas y elementos estructurales debilitados. Según reportó TV Perú, la resolución responde a una medida cautelar presentada por comerciantes.

Un conflicto casi centenario entre Miraflores y Surquillo mantiene en vilo el destino del mercado N°1, símbolo de la identidad barrial y sustento de cientos de familias, hoy cerrado y atrapado entre disputas legales, intereses municipales y la incertidumbre de sus comerciantes.

Daños estructurales

De acuerdo con el gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Surquillo, José Luis Gómez, el mercado sufrió el desprendimiento de una sección del techo en una de las áreas internas, agravando la preocupación por la seguridad de trabajadores y clientes.

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“Es de conocimiento público que este mercado, pues ha venido atravesando diferentes dificultades en el aspecto de poder arreglar todo lo que tenga que arreglarse acá”, explicó Gómez.

El funcionario detalló que el inmueble, con más de ochenta años de antigüedad, no ha recibido el mantenimiento adecuado durante varios años. Gómez subrayó que, además del colapso parcial del techo, “parte de la estructura central y la cúpula necesitan un mantenimiento y un reforzamiento estructural”.

- crédito Andina

Advertencias sobre el riesgo y controversias judiciales

El gerente municipal enfatizó que “el no mantenimiento y también los últimos movimientos sísmicos han agravado la situación”. El conflicto se intensificó tras la orden del Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, que dispuso la reapertura inmediata del mercado en respuesta a una acción presentada por un grupo de comerciantes.

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Para la municipalidad, cumplir con el mandato judicial supone un “riesgo inminente” para la integridad de las personas.

“¿Qué pasa si se abre el mercado, ingresa gente y pasa lo que ha pasado hace unos días? Se desprende una parte del techo, hay una desgracia”, señaló el gerente.

Asimismo, mencionó que la solución para el Mercado N.º 1 de Surquillo depende de la ejecución de un proyecto de inversión orientado al saneamiento estructural y la modernización del centro de abastos. No obstante, la gestión municipal enfrenta trabas administrativas vinculadas a la titularidad del predio.

Si bien una sentencia firme otorga la administración a Surquillo, la inscripción registral corresponde a la Municipalidad de Miraflores. Según explicó Gómez, el Ministerio de Economía y Finanzas ha condicionado la viabilidad del financiamiento a la existencia de un convenio entre ambas jurisdicciones, el cual permanece pendiente de respuesta por parte de Miraflores desde junio.

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Lamentablemente nos vemos entrampados porque hemos realizado el expediente y haciendo las consultas al Ministerio de Economía y Finanzas, hemos recibido una comunicación [...] que nos entrampa, porque nos dice que para poder hacer el proyecto de inversión necesitamos tener la titularidad registral.

La autoridad distrital remarcó que “el Consejo Municipal de Surquillo ya aprobó el convenio”, pero la falta de avances impide acceder a recursos para las obras de reforzamiento. Mientras tanto, comerciantes y autoridades permanecen a la espera de una solución que permita restaurar la seguridad del emblemático mercado, sin poner en peligro a quienes transitan por sus instalaciones.

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