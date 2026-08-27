Reniec: así puedes consultar si tu acta de nacimiento, matrimonio o defunción está registrada

Reniec permite verificar en línea si un acta de nacimiento, matrimonio o defunción está registrada en su base de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite a los ciudadanos comprobar si su acta de nacimiento, matrimonio o defunción figura en su base de datos sin necesidad de acudir a una oficina. La verificación puede realizarse desde cualquier lugar con un celular, computadora o tablet, siempre que se cuente con conexión a internet.

El procedimiento es útil porque, una vez confirmada la inscripción, el usuario puede solicitar una copia certificada y avanzar con diversos trámites. La consulta se realiza en la plataforma oficial del organismo, donde se debe ingresar información específica según el tipo de documento. Si el sistema no ubica el registro, también existen alternativas para gestionar la búsqueda en la entidad correspondiente.

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Para consultar si un documento está registrado, se debe ingresar a este enlace (https://apps.reniec.gob.pe/actascertificadas) y seleccionar la opción “Verificar acta/ partida”. En esa sección, el portal solicitará elegir el tipo de partida y completar los campos requeridos antes de mostrar un mensaje con el resultado de la búsqueda.

En el caso del registro de nacimiento, la plataforma pide consignar la fecha, además de los apellidos y nombres completos. Para un matrimonio, se requiere colocar el año y el mes en que se celebró, junto con la identificación nominal de los contrayentes. Para una defunción, la consulta se realiza con el año del fallecimiento y los datos personales indicados en el formulario. Tras completar la información, el sistema indicará si el documento fue ubicado.

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Una vez confirmada la existencia del documento, es posible solicitar una copia certificada mediante la plataforma virtual del Reniec (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si el registro no aparece?

Si el registro no aparece en la base de datos institucional, el ciudadano debe acudir a la municipalidad distrital, provincial, de centros poblados o de comunidad nativa donde se realizó la inscripción original. En esa entidad corresponde proporcionar la información necesaria y solicitar la búsqueda del documento en los archivos. Esta vía aplica cuando el asiento fue efectuado en el ámbito municipal y aún no está incorporado en la plataforma consultada.

Cuando el registro fue realizado en el extranjero, el trámite se gestiona mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el procedimiento informado, esa entidad coordinará con el consulado correspondiente para la remisión del documento solicitado, a fin de continuar con la gestión de verificación y posterior obtención de la copia.

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Las actas inscritas en el extranjero deben gestionarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el consulado correspondiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pedir una copia certificada y pagarla?

Si el acta figura en el sistema, el siguiente paso puede ser solicitar una copia certificada desde el mismo link (https://apps.reniec.gob.pe/actascertificadas). Para ello, el usuario debe aceptar los términos del servicio, ingresar su número de DNI y su fecha de nacimiento, y registrar un número de celular y un correo electrónico. Luego, deberá colocar el código de acceso que recibirá en el correo registrado y seleccionar el tipo de documento que desea obtener: nacimiento, matrimonio o defunción.

El costo de la copia certificada es de S/10.30. El pago puede realizarse a través de págalo.pe, el Banco de la Nación, agentes BCP o Yape. En el caso de Yape, primero se debe generar un ticket de pago en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/. Después, el usuario debe ingresar a la aplicación, seleccionar “Yapear servicios”, elegir “Reniec” y colocar el código generado.

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Trámite para padres de menores de edad

Además, los padres de familia pueden solicitar una copia certificada del acta de nacimiento de sus hijos menores de edad. Para iniciar el trámite, deben ingresar su número de DNI y su fecha de nacimiento. A continuación, el sistema solicitará los datos del titular, que en este caso corresponde al menor.