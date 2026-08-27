Huyó a Perú por pasos ilegales y fue atrapado por Interpol: el caso de Anthony Rondón que prendió fuego a su expareja en Chile

Un ciudadano venezolano, buscado por la justicia chilena por rociar con bencina y prender fuego a su expareja y dos familiares, fue capturado en Lima. El sujeto protagonizó una espectacular fuga descendiendo por los balcones de un edificio de 17 pisos en Santiago.| Video: ATV

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La captura de Anthony Josué Rondón Chasín, de nacionalidad venezolana, quien intentó asesinar a su expareja prendiéndole fuego en Santiago de Chile y huyó a Perú burlando los controles migratorios, reactivó la cooperación policial en la región.

El 4 de agosto, Anthony Rondón se presentó en un edificio de la comuna de Santiago, subió hasta el piso 17 e ingresó al departamento donde residía su expareja, una mujer de 45 años de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con las autoridades, Rondón roció con un líquido inflamable a la mujer, a su hija y a su sobrina, y luego encendió el fuego, provocando heridas de gravedad. El intento de feminicidio también derivó en un incendio total del departamento.

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Anthony Rondón, capturado en Perú luego de prender fuego a su expareja en Chile | Foto: ATV

Mujer presenta quemaduras de hasta el 22 %

Vecinos del edificio auxiliaron a las víctimas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica. Según la policía chilena, la expareja de Rondón sufrió quemaduras en el 22 % del cuerpo, especialmente en glúteos y piernas, mientras que las menores afectadas lograron sobrevivir y se encuentran fuera de peligro.

Tras el ataque, Rondón escapó por los balcones del edificio, descendiendo desde el piso 17 hasta alcanzar la calle, en una maniobra que fue registrada en video y difundida por varios medios. Su paradero permaneció desconocido durante casi tres semanas, hasta que Interpol activó una alerta roja internacional solicitada por la Oficina Central Nacional (OCN) Santiago.

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Captura en Perú

La alerta permitió a la Interpol Lima iniciar un operativo de búsqueda. De acuerdo con declaraciones del coronel Hans Ruiz, jefe de la OCN Interpol Lima, las autoridades peruanas recibieron información clave: Rondón había ingresado a Perú por vías no autorizadas, evitando los controles fronterizos, y se ocultaba en la capital.

Anthony Rondón fue detenido en Lima tras intentar asesinar a su expareja en Chile| Foto: ATV

La detención se produjo el 24 de agosto en la avenida Primero de Mayo, en el distrito limeño de Villa El Salvador. El jefe policial detalló que Rondón presentaba quemaduras visibles en una mano, compatibles con el ataque cometido en Chile, lo que facilitó su identificación plena mediante el sistema AFIS.

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Tras la captura, fue trasladado al juzgado penal de turno y luego a un juzgado especial de Lima Sur, donde quedó detenido en espera de los trámites de extradición.

“Al momento de la intervención, ya teníamos cierta información de una de las manos quemadas. Procedimos a la identificación plena de este individuo, resultando ser Anthony Josué Rondón, el criminal que trató de acabar con la vida de estas tres mujeres venezolanas”, declaró el coronel.

La legislación peruana establece que un ciudadano extranjero capturado en su territorio, sin haber cometido delitos en el país, debe ser entregado a la justicia del país solicitante. Según las autoridades, tras la captura de Rondón, se inició el proceso de extradición, en coordinación con la Oficina de Cooperación Internacional Judicial del Ministerio Público y la Cancillería de ambos países.

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El coronel Hans Ruiz confirmó que “no existe ninguna posibilidad de que este individuo quede libre en Perú, ya que está siendo procesado en Chile”. El proceso prevé que sea Interpol Chile quien se traslade a Lima para proceder con la entrega formal del detenido, siguiendo los protocolos internacionales.