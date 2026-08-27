Dictan 7 meses de prisión preventiva a hombre que se hizo pasar por familiar para llevarse a un niño de un colegio en Breña

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El Poder Judicial dispuso siete meses de prisión preventiva para César Manuel Prado Hurtado, acusado de presentarse como familiar de un estudiante de 12 años para retirarlo de la institución educativa Mariano Melgar, ubicada en el distrito de Breña. El hecho, registrado por cámaras de seguridad el pasado 18 de agosto, es investigado por la Séptima Fiscalía Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María como presunto delito de secuestro en agravio de un menor.

Según la investigación fiscal, Prado Hurtado acudió al colegio y se identificó como tío del menor. En ese momento argumentó que debía llevarlo a una cita médica. El reporte de la fiscalía provincial a cargo de María Aguilar Vela señala que el hombre proporcionó datos parciales de un familiar y un número de documento de identidad que no le correspondía, además de registrar correctamente los nombres del escolar pero solo el primer apellido.

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Prisión preventiva para presunto secuestrador que retiró a un niño de colegio en Breña | Foto: Latina Noticias

“Ha dado el nombre de mi cuñado, el primer nombre y el primer apellido. Ha colocado un DNI que no le corresponde, y ha puesto los dos nombres de mi hijo y solo el primer apellido”, relató la madre del estudiante.

Asimismo, la progenitora se mostró sorprendida por los datos que tenía el acusado. Las imágenes de seguridad muestran que, tras salir del colegio, el menor caminó junto al adulto durante media cuadra hasta un departamento cercano.

El escape y las fallas en el protocolo

Ya en el interior del domicilio, el menor percibió la situación como riesgosa y decidió salir del lugar. El escolar logró escapar y regresar a un entorno seguro.

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“Lo ha hecho ingresar a su domicilio, le ha dicho siéntate y ha ingresado a su cocina. Entonces, mi hijo se da cuenta que las cosas no están bien y siente miedo y aprovecha en salir”, contó la madre.

Hombre retira a niño de colegio en Breña tras fingir ser su tío| Foto: ATV

La familia cuestionó la actuación del colegio, señalando que no se les informó de inmediato lo ocurrido. Sobre este punto, Cornelio Gonzales, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), reconoció que existió una omisión en la verificación de identidad.

Gonzales declaró que los colegios cuentan con un registro de padres y tutores, y que solo estos pueden retirar a los menores. El funcionario anunció que el caso será comunicado a la procuraduría para una revisión de los protocolos.

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La Séptima Fiscalía Penal formalizó la denuncia el 19 de agosto e inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho. Según fuentes del Ministerio Público, las averiguaciones continuarán para determinar responsabilidades adicionales y evitar que hechos similares se repitan. Mientras tanto, Prado Hurtado permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Ante ello, los padres y madres realizaron un plantón en los exteriores para pedir que se investigue de inmediato. Además, las autoridades no descartan que este sujeto haya realizado un seguimiento previo a la familia del menor para conocer datos personales.